業務現場のDXを加速する「簡単導入型」OCRアプリ『Smart Sync OCR』販売開始

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 敏雄、以下「マジックソフトウェア・ジャパン」）は、奏風システムズ株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：赤塚 剛、以下「奏風システムズ」）が開発したOCRソリューション「Smart Sync OCR」の総販売元として、本日より販売を開始しました。

本製品は、Android端末で撮影したバーコード・QRコード・文字情報を即時に認識し、Bluetooth接続されたPCや業務アプリケーションの入力欄へリアルタイムにテキスト転送するモバイルOCRアプリです。

システム開発やクラウド設定を必要とせず、インストール後すぐに運用可能。導入初日から現場業務の効率化と入力ミス削減を実現します。

■Smart Sync OCRの特長

１. すぐに使える簡単設計：

Android端末にインストールするだけで利用開始。Magic xpaなどによる追加開発を行わずに運用可能。

２. リアルタイム入力を実現：

OCRやバーコードの読取結果をBluetooth経由で即時にPCへ転送。Excel、Webブラウザ、各種業務アプリなど、テキスト入力に対応するアプリであれば制限なく利用できます。

３. オフライン対応・低コスト：

動作はすべてローカル環境で完結。Wi-Fi接続不要。買い切り型ライセンスで、ランニングコストは年間保守費のみ。

４. 導入リスクゼロの試用版：

端末ごとに動作検証できる試用版を用意。事前に互換性を確認の上で導入可能。

■多様な業務シーンに対応

・物流・倉庫業務：入出庫、在庫、出荷伝票の読み取り

・製造業：工程票・部品ラベルの識別

・医療・介護：患者ID・薬品コード管理

・小売・イベント運営：来場者受付・商品管理

・オフィス業務：資産・備品管理、棚卸入力の効率化

「SmartSync OCR」は、現場業務に残る“紙作業”をシンプルにデジタル化するツールとして、業種を問わず幅広い現場で活用できるOCRソリューションです。

■SIer・パートナー企業様へのメリット

・お客様への新規提案のきっかけとなる製品

現場のデータ入力を効率化するOCRとして、Magic xpaを活用した業務アプリ開発に新たな切り口を提供します。

・既存システムとの連携が容易

既存の業務システムやアプリケーションに追加導入しやすく、現場のデジタル化を段階的に推進できます。

・開発・検証コストの低減

試用版による事前検証が可能なため、導入リスクを抑えながら運用環境での適用性を確認できます。

■製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2792/table/49_1_c5ec350c2ea41864d1c4e1e767ac6081.jpg?v=202510310259 ]

■製品開発・販売体制

本製品は、奏風システムズが開発を担当し、マジックソフトウェア・ジャパンが総販売元として市場展開を行います。両社の協業により、導入からサポートまでワンストップで対応。

年間保守契約に加入いただいたお客様には、ライセンス再発行やOSアップデート対応を無償提供いたします。

■奏風システムズ株式会社について

代表取締役 赤塚 剛

本社所在地：新潟県新潟市中央区米山4丁目1番31号 紫竹総合ビル2F

事業内容：

・ ローコード開発ツール「Magic xpa」を活用した情報システムの企画・設計・開発・保守

公式サイト：https://www.sofusys.co.jp/

■マジックソフトウェア・ジャパン株式会社について

代表取締役社長 佐藤 敏雄

本社所在地：東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 新宿フロントタワー24階

事業内容：

・ ローコード開発ツール「Magic xpa」

・ データ連携プラットフォーム「Magic xpi」

・ 関連ソリューション・教育・サポート・受託開発

公式サイト：https://www.magicsoftware.com/ja/