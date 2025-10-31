4組6名様に旅行が当たる！「メルマガに登録して応募しよう！冬のご褒美旅！かに食べ放題＆観光列車『花嫁のれん』乗車の2日間 プレゼントキャンペーン」を実施します！

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

●株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（本社：東京都墨田区）が運営する「日本の旅、鉄道の旅」メルマガでは、人気のツアー情報やキャンペーン情報、メルマガ会員だけの特別な情報をお届けしています。

●この度、「日本の旅、鉄道の旅」メルマガに登録のうえ、キャンペーン専用ページよりご応募いただいた方の中から抽選で4組6名様を下記コースにご招待いたします。

2026年1月24日（土）出発

『土曜日出発！観光列車「花嫁のれん」と期間限定「かに食べ放題」2日間』

●今回新規にメルマガ会員に登録いただいた方はもちろん、既にメルマガ会員に登録済みのお客さまもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております！

１．キャンペーン概要

＜キャンペーン名称＞

メルマガに登録して応募しよう！冬のご褒美旅！かに食べ放題＆観光列車「花嫁のれん」乗車の2日間 プレゼントキャンペーン

＜当選賞品＞

『土曜日出発！観光列車「花嫁のれん」と期間限定「かに食べ放題」2日間』

【出発日・旅行日数】

2026年1月24日（土）出発 ・ 1泊2日

【当選人数】

4組6名様（1名参加×2組、2名参加×2組）

【行程】

【当選賞品のおすすめポイント】

冬の味覚「かに」と人気観光列車「花嫁のれん」を満喫！

- ご夕食は「かに食べ放題」♪金沢観光に便利な金沢ニューグランドホテルに宿泊。夕食では冬の味覚「かに」の食べ放題バイキングをお楽しみいただけます！- 人気観光列車「花嫁のれん」貸し切り＆「和軽食セット」で地元の味覚も堪能！天保元年創業の老舗料亭「大友楼」が手掛けた加賀郷土料理や旬の食材を使用した「和軽食セット」をご用意しました。車窓から眺める能登の里山里海の美しい景色と共にご堪能ください。- 2日目は金沢市内フリープラン！帰りの新幹線出発まではフリータイム。「金沢市内バス1日フリー乗車券」付きで、金沢市内をたっぷり散策いただけます！かに食べ放題バイキング（イメージ）花嫁のれん・外観（イメージ）花嫁のれん・和軽食セット（イメージ）花嫁のれん・2号車車内（イメージ）

【賞品内容に含まれるもの】

行程に明示された交通費、食事代、宿泊費、消費税等諸税およびサービス料金

【旅行企画・実施】

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス（観光庁長官登録 旅行業第1135号）

＜キャンペーン応募期間＞

2025年11月1日（土）12：00～2025年11月30日（日）12：00

＜応募方法＞

・旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内のキャンペーンページよりご応募ください。

・当キャンペーンにご応募いただいた時点で、「日本の旅、鉄道の旅」メルマガへの会員登録も完了となります。

・キャンペーンにご応募いただくには、キャンペーンの応募規約に同意していただく必要があります。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスの旅行予約サイト「日本の旅、鉄道の旅」内のキャンペーンページを必ずお読みください。

※既に「日本の旅、鉄道の旅」メルマガにご登録いただいているお客さまもご応募いただけますが、キャンペーンページからの応募手続きが必要となります。

２．当選発表

- 厳正なる抽選の上、当選された方には、ご応募いただきました際のメールアドレス宛てに2025年12月上旬に当選通知をお送りいたします。その後、詳細につきまして、お電話にてご連絡させていただきます。- 賞品内容にご同意いただき、株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールスとご契約いただいた時点で当選確定とし、発表に代えさせていただきます。- 都合により、お電話でのご連絡が前後する場合もございますので、予めご了承ください。- ご連絡時に、代表者様のご住所、同行者様のご住所、お名前、ご年齢、性別等旅行契約に必要な情報をお伺いいたします。当選者様からの必要な情報提供の通知をもって、ご当選の手続きを完了とさせていただきます。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

