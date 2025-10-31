あの味が帰ってきた！復刻【ヤキニクブリトー&ヤキニクブリトーボウル】11月5日より期間限定で発売。

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットメキシカンフードオペレーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役 水尻秀一）が運営するファストカジュアルスタイルのメキシカンキッチン「Guzman y Gomez（グズマン イー ゴメズ、以下GYG）」では、2025年11月5日（水）～2026年1月12日（月・祝）の期間限定で【ヤキニクブリトー＆ヤキニクブリトーボウル】が、全国のGYG店舗に再登場いたします。



甘口の醤油ダレでじっくり煮込んだ牛バラ肉は、とろけるような柔らかさ。 そこに、コチュジャンベースのサルサがじんわりとした辛みを加え、豆もやしのナムルと韓国海苔が食感と香ばしさをプラスした一品。 噛むほどに肉の旨みと甘辛ダレのコクが口いっぱいに広がり、メキシカンにはない“甘辛くてクセになる”病みつきの味わいを、ブリトー、ブリトーボウルでお楽しみください。

待望の“復刻メニュー”をこの機会にぜひ！

商品情報

商品名：ヤキニクブリトー／ヤキニクブリトーボウル（※SET販売あり）

ヤキニクブリトー：ライト 1,370円／レギュラー 1,670円ヤキニクブリトーボウル：ライト 1,470円／レギュラー 1,770円

販売期間：2025年11月5日（水）～2026年1月12日（月・祝）

販売店舗：全国のGYG店舗

Guzman y Gomez Japan

Guzman y Gomez（グズマン イー ゴメズ）は、ブリトーやナチョス、タコスなどのメキシカンフードを提供する、オーストラリア発・ファストカジュアルスタイルのメキシカンキッチンです。

従来のファストフードとは一線を画し、新鮮な食材とハンドメイドの調理工程にこだわり抜いたメニューを展開。シグネチャーであるブリトーやタコスに入れる各種フィリング、新鮮なトマトを使ったピコ・デ・ガヨ、アボカドから仕込むワカモレまですべてを、毎朝スタッフの手で丁寧に調理しています。さらに、使用するすべての食材は時間単位で厳密に管理されるなど、フレッシュさを追求する姿勢が、GYGならではのおいしさの秘密。

“本場メキシカンの味とラテンカルチャーを、日本にもっと自由で楽しく届けたい”という思いのもと、こだわりのメキシカンフードをカジュアルに楽しめる新しい体験を提供しています。

GYG公式サイト：https://gyg.jp/

GYGアプリ：https://apps.apple.com/app/id6443477485 /(https://apps.apple.com/app/id6443477485%20/) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syn_inc.gyg&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.syn_inc.gyg&pcampaignid=web_share)

Guzman y Gomez 渋谷店

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-3 第二大外ビル 1F

Guzman y Gomez ラフォーレ原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目11-6 ラフォーレ原宿 2F GOOD MEAL MARKET内

Guzman y Gomez FOOD&TIME ISETAN アトレ品川店

〒108-0075 東京都港区港南2丁目18-1 アトレ品川 3F

Guzman y Gomez 青山店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2青山オーバルビル105

Guzman y Gomez 赤坂店

〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目７－１ 榎坂ビル 1F