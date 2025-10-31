Time for Beauty　～美しさを目指す上質な時間～　SHISEIDO フューチャーソリューションLX POPUPイベント　伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにて2026年1月9日（金）より開催

株式会社資生堂

世界90の国と地域で展開しているブランド「SHISEIDO」の最高峰シリーズ 「フューチャーソリューションLX」のPOPUPイベントを2026年1月9日（金）～1月13日（水）の期間、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催します。フューチャーソリューションLXは日本古来の美への向き合い方を大切にした「ジャパニーズ・コンシャス・ラグジュアリー」※2の考え方のもと、エイジングケア※1の先にある、時間とともに進化し続ける美を提案しています。Time for Beautyをテーマに、会場を現代的に解釈された「宇宙空間茶室」に仕立て、美しさを作り上げる最上級の体験をお届けします。会場では西陣織の老舗「HOSOO」がフューチャーソリューションLXのために織り上げた世界でここでしか手に入らないオリジナル商品※3が購入できます。イベント限定スペシャルキットのほか、全国のフューチャーソリューションLX取扱店※4の限定キットも発売します。

※1 年齢に応じたうるおいケア

※2 地球環境負荷の最小化、伝統文化や地域社会貢献の最大化といった、文化やより良い生活の損族に不可欠な社会課題に目を向け、本質的価値の追求と同時に地球環境全体に意識を向ける新しいラグジュアリーの考え方

※3 ISETAN BEAUTY onlineでも一部製品限定で発売

※4 全国デパート約120店

＜SHISEIDO フューチャーソリューションLX POPUPイベント概要＞

開催期間：2026年1月9日（金）～1月13日（火）10:00～20:00

開催場所：伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーション

入場：無料／予約可 （詳細は下記SHISEIDIDOオフィシャルサイトをご参照）

【フューチャーソリューションLX】

「フューチャーソリューションLX」は、「SHISEIDO」の最高峰シリーズとして、現在スキンケア、ベースメイクを展開しています。2024年には先端のサイエンステクノロジーを搭載しさらに進化しました。

心地よく五感を満たしながら、つやとハリ感あふれる肌へ導き「年齢を重ねても、美しくあり続ける肌」を目指します。

【西陣織と老舗「HOSOO」について】

1688年（江戸元禄年間）に創業した京都西陣織の老舗「HOSOO」。西陣織の華麗な伝統を継承しつつ新たな価値の創造に挑戦し続けています。

その名を特別なものとしているのが、金箔糸を巧みに織り込んでいく唯一無二の技術です。箔糸は時の経過や環境の変化に応じて味わいを深める西陣織特有の素材です。

【HOSOOオリジナル西陣織について】

今回のコラボレーションは、古からの美の伝説と最先端のテクノロジーを融合させ、「時間を美しさに変える」という哲学を体現するフューチャーソリューション LXと、類まれなる職人技を継承し、伝統と革新を融合させる西陣織の老舗HOSOOが深く共鳴し合うことで始まりました。

資生堂研究所の同一人長期追跡試験において「私の人生は充実している」と感じている女性約100名の肌データをもとに新たな美を創出することにチャレンジした結果、2つの美しいデザインが誕生。

1．人生を幸せ（豊か）だと感じている方々の肌が持つ、時と経験の深みを、銀河の流れや大地の起伏のように、ドラマティックな流れとして再解釈、時の経過が生む重層的な美として、緯糸の複雑なレイヤーで立体的に表現。

2．肌データの分布を、星の瞬きや銀河の広がりのように、繊細で複雑な輝きとして表現し時を超越する美や、ポジティブな生命のエネルギーを視覚化。

再帰性反射の性質を持つ特殊な箔糸が織り込まれており、光源と鑑賞者の相対的な位置関係によって

見え方が変化する、類を見ない特性を持っている織物です。

【限定商品】

リッチなテクスチャーで夜の肌環境を整えしなやかで引き締まった印象に導くトータルRクリームと、HOSOOが特別にデザインした西陣織で制作をした、仕覆に想を得た袋型ポーチのセット。

■商品名

SHISEIDO フューチャーソリューションLX×HOSOO クリームセット 仕覆

【数量限定品】

〈セット内容〉

・フューチャーソリューションLX トータルRクリーム〈クリーム〉50g

・HOSOO仕覆ポーチ

■参考小売価格

50,000円（税込 55,000円）

※価格は参考小売価格です

※伊勢丹新宿店/ISETAN BEAUTY online で販売 （1月9日（金）数量限定販売）

夜はリッチなテクスチャーで肌環境を整え、しなやかで引き締まった印象に導き、日中は紫外線や乾燥などのダメージ要因から肌を守り美肌に導く2つのクリームとHOSOOが特別にデザインした西陣織で制作をした、数寄屋袋に想を得たバッグのセット。

■商品名

SHISEIDO フューチャーソリューションLX×HOSOO クリームセット 数寄屋

【数量限定品】

〈セット内容〉

・フューチャーソリューションLX トータルRクリーム〈クリーム〉50g

・フューチャーソリューションLX トータルプロテクティブクリーム〈日中用クリーム〉51g

・HOSOO 数寄屋バッグ

■参考小売価格

150,000円（税込 165,000円）

※価格は参考小売価格です

※伊勢丹新宿店/ ISETAN BEAUTY online で販売（1月9日（金）数量限定販売）

フューチャーソリューションLXフルライン6品と、HOSOOが特別にデザインした西陣織で制作をしたバッグをセット。特注バッグは、一つの茶箱でどのような空間も茶室にかわるように、あらゆる場所を美の空間に変える茶箱をイメージし、フューチャーソリューションLX6品が収納できる2層構造の美しく機能的、かつ個性的なジャパニーズラグジュアリーを体現する唯一無二の一品。

■商品名

SHISEIDO フューチャーソリューションLX×HOSOO ラグジュアリーセット 茶箱バニティ

【数量限定2個】

〈セット内容〉

・フューチャーソリューションLX エクストラリッチクレンジングフォーム

〈洗顔フォーム〉134g

・フューチャーソリューションLX コンセントレイティッド ブライトニングソフナー（医薬部外品）〈保湿液〉170mL

・フューチャーソリューションLX インテンシブ ブリリアンス ファーミングセラム（医薬部外品）〈美容液〉50mL

・フューチャーソリューションLX トータルRクリーム〈クリーム〉50g

・フューチャーソリューションLX トータルプロテクティブクリーム

〈日中用クリーム〉51g

・フューチャーソリューションLX コンセントレイティッド アイアンドリップクリーム〈クリーム（目もと・口もと用）〉17g

・HOSOO 茶箱バニティ

■参考小売価格

1,000,000円（税込1,100,000円）

※価格は参考小売価格です

※伊勢丹新宿店で販売（1月9日（金）数量限定販売）

【限定キット情報】

《フューチャーソリューションLX スペシャルキット》

フューチャーソリューションLX対象3品を購入の方に、フューチャーソリューションLX特製サイズ4品をセットで進呈。

※伊勢丹新宿店/ ISETAN BEAUTY onlineで販売 （1月9日（金）数量限定発売）

〈キット内容〉 81,950円～88,550円（税込）

■フューチャーソリューションLX対象3品

■フューチャーソリューションLX エクストラリッチクレンジングフォーム〈洗顔フォーム〉特製サイズ 50g

■フューチャーソリューションLX コンセントレイティッドブライトニングソフナー（医薬部外品）〈保湿液〉

特製サイズ 74mL

■フューチャーソリューションLX トータルRクリーム〈クリーム〉特製サイズ 15g

■フューチャーソリューションLX トータルプロテクティブクリーム〈クリーム（日中用〉特製サイズ 15g

〈対象3品〉

・フューチャーソリューションLXコンセントレイティッドブライトニングソフナー（医薬部外品）〈保湿液〉

（本体又はレフィル）170mL

・フューチャーソリューションLXトータルRクリーム〈クリーム〉（本体又はレフィル）50g

・フューチャーソリューションLXトータルプロテクティブクリーム〈クリーム（日中用）〉（本体又はレフィル） 51g ／

フューチャーソリューションLXファーミングブリリアンスセラム（医薬部外品）〈美容液〉（本体又はレフィル）50mL

《フューチャーソリューションLX美肌習慣キット》

フューチャーソリューションLX洗顔フォームと保湿液購入の方に夜用クリーム特製サイズをセットで進呈。

※伊勢丹新宿店/ ISETAN BEAUTY online /資生堂オンラインストアで販売（1月9日（金）数量限定発売）

〈キット内容〉 20,900円～22,000円（税込）

■フューチャーソリューションLX エクストラリッチクレンジングフォーム 〈洗顔フォーム〉134g

■フューチャーソリューションLX コンセントレイティッドブライトニングソフナー（医薬部外品）〈保湿液〉（本体又はレフィル）170mL

■フューチャーソリューションLXトータルR クリーム〈クリーム〉特製サイズ 5g

《フューチャーソリューションLX×お香セットキャンペーン》

フューチャーソリューションLXを11,000円（税込）以上購入の方に、「お香」を進呈。

置いて香り、焚いて香る木の葉型の特別な和紙のお香。

フューチャーソリューションLXの香りやテクスチャーで五感に響くお手入れをした後に、リラックスしたい時に。

※全国フューチャーソリューションLX取扱い約120店のデパート/

資生堂オンラインストアで実施（1月9日（金）数量限定）

〈お香セット内容〉

■お香：和紙 木の葉型 2枚

■マット：不燃性フェルト 1枚

■皿：1枚

【店頭体験について】

《ザ・ステージ 宇宙空間茶室》

現代的に解釈したフューチャーソリューションLXの宇宙空間茶室で

伊勢丹ザ・ステージだけの時を超えたように肌と向き合あう美しい時間で特別な体験をお届けします。

《フューチャーソリューションLXカウンセリング》

パーソナルビューティーパートナーがあなたの肌状態に合わせた最適なお手入れ方法をご紹介。

カウンセリング後は、店頭でしか体験できないフューチャーソリューションLXの特製ツールを使って肌をなめらかに整えます。宇宙空間茶室で再現されたフューチャーソリューションLXの香りとともに、とろけるようなテクスチャーを肌で感じながら豊かな時間を体験いただけます。

《イベント期間限定肌測定》

カウンセリングをご予約いただいた方には、イベント期間だけの特別な肌測定を体験していただけます。

