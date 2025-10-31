【ＤＴＳ】マイクロソフト ソリューション パートナー認定

株式会社DTS

株式会社ＤＴＳ（東京都中央区、代表取締役社長 北村 友朗）は、マイクロソフト社のパートナープログラムにおいて「インフラストラクチャ(Azure)」と「セキュリティ」の２つの分野においてソリューションパートナー認定を取得しました。

「マイクロソフト ソリューション パートナー」とは、マイクロソフト社が定める６つのソリューション分野において、高い専門性、技術力と実績を備えた企業を認定する制度です。これらの分野では、パフォーマンス、スキル、カスタマーサクセスの３要素において基準を満たすことが求められます。ＤＴＳはその全ての基準をクリアし、今回の認定に至りました。

これを受け、お客様のAzureクラウド移行をさらに迅速かつ効果的にサポートできるよう、より高度なサービスをご提供してまいります。また、セキュリティ分野においては、クラウド環境の安全性と信頼性を確保するための取り組みを一層強化し、お客様が安心してシステムを運用できるよう支援していきます。

■「インフラストラクチャ (Azure) ソリューション パートナー」とは

Microsoft Azure を活用したインフラ設計・移行・運用支援において、専門的なスキルと実績を備えていることをマイクロソフト社が公式に認定する制度です。

以下、３つの評価軸に基づいて、総合的に評価・認定されます。

・パフォーマンス（Azureサービスを利用する顧客数など）

・スキル（Azure関連の認定資格を持つ技術者の数）

・カスタマーサクセス（顧客のAzure 利用量や導入支援の成果）

■「セキュリティソリューション パートナー」とは

マイクロソフト社が提供するセキュリティ関連サービス（Microsoft365やAzureなど）を活用し、企業や組織のセキュリティ環境を設計・構築・運用できる能力を持つことを証明するものです。

以下、３つの評価軸に基づいて、総合的に評価・認定されます。

・パフォーマンス（Microsoft製品の導入数など）

・スキル（Microsoft認定資格を持つ技術者の数）

・カスタマーサクセス（導入後の利用状況や顧客満足度、継続的な支援体制など）

■ＤＴＳがハイブリッド・マルチクラウド活用を推進

ＤＴＳはこれまで、Microsoft Azureを活用したクラウド環境への移行支援や、クラウドネイティブ技術の導入をはじめ、企業のインフラ基盤強化に向けた多くのプロジェクトを手がけてきました。今後は、導入支援にとどまらず、お客様の戦略に沿ってAzureが持つ多彩な機能や可能性をご提案し、共に最適なクラウド環境を構築していきます。また、ＤＴＳはハイブリッド・マルチクラウド環境におけるお客様のニーズに寄り添った提案・構築・運用の豊富な経験を持ち、オーダーメイドなクラウド環境をご提案しています。

■Microsoft 365 Securityを活用した高度なセキュリティ環境の構築

ＤＴＳではセキュリティ分野において、Microsoft 365 Securityを活用し、お客様の安全性向上に対するニーズに応えた導入を進めています。今後も、Microsoft 365 Security の最新機能を活用し、より高度で包括的なセキュリティ環境を構築していきます。

■ＤＴＳはお客様の安心と信頼を支えるパートナーです

トータルSIerとしての豊富な経験、ノウハウ、技術力を備える当社が、今回のソリューションパートナー認定を受けたことで、今後もお客様のMicrosoft Azureへの移行と導入をより強力にサポートしてまいります。ＤＴＳは、継続的な技術習得と提案力の強化を通じて、クラウドとセキュリティの両面からお客様の安心と信頼を支えるパートナーであり続けることを目指します。

▼Azure 総合支援｜ＤＴＳのクラウド基盤ソリューション

https://dts-digital.jp/cloud/service/azure_top/

※ Microsoft、Microsoft Azure、Microsoft 365 は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

※ その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

＜株式会社ＤＴＳの概要＞

ＤＴＳは、総合力を備えたトータルシステムインテグレーター（Total SIer）です。主に金融、情報通信、製造、公共、建築分野向けに、コンサルティングからシステム設計・開発、基盤構築・運用までをワンストップで提供します。

また、ＤＴＳグループは、システムに関わるさまざまな専門性を活かした付加価値の高いサービスを提供します。https://www.dts.co.jp/

本社所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-23-1 エンパイヤビル

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＤＴＳ デジタルソリューション営業部

TEL：03-6914-5562 E-mail：digital_sales@dts.co.jp