マレーシアのエンジニアリング企業 IFP EngineeringグループにおけるPlantStream導入インタビュー記事を公開

株式会社Arent

株式会社Arent（本社：東京都港区、代表取締役：鴨林広軌）は、当社が開発・提供するプラント自動設計システム「PlantStream」が、マレーシアを拠点とするエンジニアリングサービス企業 IFP Engineeringグループ において活用され、FEED（フロントエンドエンジニアリングデザイン）およびPre-FEED段階での設計効率や情報共有の精度向上に貢献していることをお知らせします。

また本日、IFP Engineeringグループ CEOのラグナス氏、配管チームリードエンジニアのプニサ氏、プロジェクトエンジニアのスリヴァツソン氏への導入事例インタビューを公開いたしました。デジタル化を進める同社における具体的な活用方法や、PlantStreamがもたらす生産性・競争力強化の実例について詳しく紹介しています。

■IFP Engineeringグループについて

インタビュー記事はこちら :https://plantstream3d.com/jp/ifp/

IFP Engineeringグループは、マレーシア・クアラルンプールを拠点に約25年の歴史を持つエンジニアリングサービス企業です。

陸上・海上の石油・ガス、FPSO、化学プラント、カーボンキャプチャー＆ストレージ（CCS）など多様な分野において、FEED、基本設計、詳細設計、建設マネジメントまで幅広く手掛けています。AIや自動化の活用を通じてスマートエンジニアリングを推進し、デジタル化による生産性向上を経営戦略の柱としています。

■PlantStream導入の背景と効果

IFP Engineeringグループでは、3Dモデリングや配管レイアウト最適化を手作業で行っていた従来の設計プロセスから脱却し、PlantStreamの自動ルーティング機能を活用することで、FEED／Pre-FEED業務における工数削減と設計スピードの飛躍的な向上を実現しました。設計期間の短縮：MTO（資材数量算出）作業が数週間から数日に短縮少人数でも統合設計が可能：マルチディシプリン対応により複数分野を効率的に統合顧客評価の向上：高精度な自動モデリングとビジュアル提案がクライアントに高く評価同グループは、FEED／Pre-FEEDフェーズでの成果を踏まえ、今後はEPCフェーズへの活用拡大や他システムとのデータ連携を視野に入れた取り組みを進めています。

■コメント（抜粋）

「PlantStreamは、早期かつ正確なコスト見積りを実現できる強力なツールです。MTOの自動生成やレイアウト自動化によって、プロジェクト全体を通して経営層がより迅速かつ確信を持ってFID（最終投資決定）を下すことが可能になります。」

- ラグナス氏（CEO／Managing Director, IFP Engineeringグループ）

「トレーニングを受けてみると、UIがとても直感的で使いやすいことがわかりました。 ドラフター（3D CAD未経験者）でも、わずか数日で自信を持って操作できるようになりました。また、MTOの抽出も非常にスピーディーになり、大きなメリットを感じています。」

- プニサ氏（Piping Team Lead, IFP Engineeringグループ）

■ PlantStream(R)とは

PlantStream(R)は、配管・機器の自動ルーティングをはじめ、プラント設計の業務効率化を支援するソフトウェアです。ルールベースによる自動配管・自動配置を実現し、従来のCAD作業と比較して設計スピードと品質を飛躍的に向上。熟練設計者の知見を活用した高度な設計支援が可能となります。

千代田化工建設株式会社との共同開発を基に、世界各国のEPC企業やエンジニアリング会社で導入が進んでいます。

製品ページ :https://plantstream3d.com/jp/

当社グループは今後も、建設・プラント業界における高度な専門性を活かし、実務に直結するDXを通じてお客様の課題解決に取り組んでまいります。

【株式会社Arentについて】

「暗黙知を民主化する」をミッションに、建設業界のDXを推進する企業です。

クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社SaaSを展開する「プロダクト事業」の二軸で事業を展開しています。BIMを誰でも直感的に扱えるように設計されたRevit向けプラグイン群「Lightning BIM」シリーズをはじめ、近年はM&Aを通じて「PlantStream(R)」「BUILD一貫シリーズ」「現場ナビ工程」「申請くんfシリーズ」などの製品をグループに加え、建設業界が抱える構造的な課題をテクノロジーの力で解決しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Arent本社所在地：東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル代表者：代表取締役社長 鴨林広軌設立：2012年7月2日資本金：547,624,665円事業内容：建設業界を中心としたDXコンサルティング、システム開発、システム販売コーポレートサイト：https://arent.co.jp/お問い合わせ先：info@arent3d.com(https://arent.co.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88%EF%BC%9Ainfo@arent3d.com)