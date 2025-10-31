『スマホでカラリオ年賀』2026年版を公開

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、スマホやタブレットから年賀状を手軽に作成できる無料アプリ『スマホでカラリオ年賀』2026年版を、2025年10月31日より公開します。

今年は、565種類のデザインが全て無料で利用可能。人気作家や企業とのコラボデザインも多数収録しています。さらに、簡単で便利な機能や年賀状特集ポータルサイトをご用意して、お客様の年賀状作りをサポートします。

■『スマホでカラリオ年賀』2026年版の特長

（１）565種類のデザインが全て無料！

今年は、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした年賀状はもちろん、SNSで話題のクリエイターや企業による、エプソンだけのオリジナルデザイン394種類を無料でご提供します。さらに、年賀シーズンに限らず、日常のご挨拶や気持ちを伝える場面にも使えるポストカードや挨拶状などのデザインを追加し、ラインアップを171種類まで拡充しました。季節のご挨拶から日常のひとコマまで、ちょっと特別な一枚で、アートのある彩り豊かな暮らしをお届けします。

全565種類のデザインの中から、ぜひお気に入りの一枚を見つけてください。

（注1）優子鈴 公式Instagram https://www.instagram.com/_yukoring/

富士急行 Webサイト https://www.fujikyu.co.jp/

（注2）ツキノオトWebサイト https://tsuki-noto.com/

（注3）Krimgen Webサイト https://krimgen.com/

（注4）丸山とわ 公式X https://x.com/mrymtwa

（２）スマホで簡単操作！

『スマホでカラリオ年賀』のデザイン制作は簡単3ステップ。お好みのデザインを選び、写真や文字を入力してスタンプで飾り付けて、印刷するだけで通信面を作成できます。また、他社アプリの住所録（CSV形式）を取り込めるので住所録移行もスムーズです。スマホの電話帳からも住所録を作ることができ、スマホやタブレット端末画面で簡単に宛名面を作成できます。住所録を登録すれば、翌年以降の宛名印刷も手軽に行えます。

操作方法の詳細はホームページをご確認ください。

https://www.epson.jp/katsuyou/nenga/smart/

（３）無料でご利用可能

『スマホでカラリオ年賀』は無料でダウンロードしてご利用いただけるアプリです。

https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1039733739

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.epson.nenga

（注）Apple、Apple ロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

（注）Google Playバッジは、Google LLC の商標です。

■年賀状作成をサポートする年賀状特集ポータルサイトも同時公開

年賀状特集のポータルサイトを10月31日より公開します。デザインコンテンツの紹介に加えて、年賀状の作り方から、作成する前に気を付けたいポイント、困ったときの解決方法までご案内します。

https://www.epson.jp/katsuyou/nenga/



■「Epson Photo+」でパソコンでの作成も簡単に

パソコンで作成する方には、無料パソコン用アプリ「Epson Photo+」が便利。アプリのデザインコンテンツを使えば簡単に年賀状やポストカードを作成でき、写真やスタンプを用いて自由にアレンジすることも可能です。宛名印刷と住所録管理機能にも対応（注5）しているため、宛名面も簡単に作れます。「Epson Photo+」については、ホームページでご確認ください。

https://www.epson.jp/products/colorio/guide/software/

（注5）宛名印刷、住所録管理機能はWindows(R) XP、Windows Vista(R)には非対応です。

今後もエプソンは、年賀状やポストカードなど、季節のご挨拶から日常のメッセージまで、手軽に作成できるツールやデザインコンテンツの提供を通じて、お客様のコミュニケーションを支援し、暮らしに彩りを添えるお手伝いをしていきます。

本リリース上の他者商標の帰属先は、商標について（https://www.epson.jp/trademark/）をご確認ください。



以上