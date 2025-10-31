【2025年11月6日20:30開催！】葛飾区長選挙討論会ネット生配信！！

公益社団法人東京青年会議所

公益社団法人東京青年会議所 葛飾区委員会は、2025年11月6日（木）葛飾区長選挙に向けた「ネット公開討論会」を開催します（同日20:30開始予定／YouTube配信）。

本企画は、候補者の政策・主張・人柄をオンラインで公平に比較できる機会を提供し、投票率が伸び悩む20～40代の政治参加を後押しすることを目的としています。

そこで、区民から公募した質問をAIで分類・整理し代表質問として反映、回答を可視化した「政策比較表」も同時公開します。さらにLINE広告等のデジタル施策で認知を拡大し、区民一人ひとりの「知る・考える・選ぶ」を支える新しい投票文化の定着を目指しています。

葛飾区長選挙立候補者に質問したい内容があれば質問公募フォームへ

↓↓質問公募フォーム↓↓ :https://forms.gle/yDbxppx1Nwbemmtc9葛飾区長選挙立候補者に質問したい内容があればこちらへ■タイムスケジュール[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/304_1_769828c46f078e54a20cbd31c5555ada.jpg?v=202510310229 ]

※当日のスケジュールは候補者の人数によって変更となる可能性があります。

YouTube視聴 :https://www.youtube.com/@jciTokyo討論会当日にはこちらからご視聴ください。■事業概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/304_2_8df7c5d0179ae01377582ac61fb1228d.jpg?v=202510310229 ]■関連リンク

SNS時代フェイクニュースに騙されるな！

https://youtu.be/8j_cXn2tA0U?si=0-0iTESacqym2FsI

■問い合わせ先

公益社団法人東京青年会議所 事務局

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目1 オームビル新館8階

TEL：03-6285-1515

FAX：03-6285-1516