2025年11月7日(金)ラブクロムの期間限定POPUP SHOPが「博多阪急」1階にオープン。九州唯一フルラインアップのヘアコームを展開。

株式会社YC・Primarily

株式会社 YC・Primarily：ワイシー・プライマリー(本社：東京都港区代表取締役社長：下島豊）が展開するヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME(R)）」は、2025年11月7日(金)に「LOVECHROME POPUP SHOP」を博多阪急1階にオープンいたします。

今回オープンする「LOVECHROME POPUP SHOP」は、九州で唯一フルラインナップ(EC限定品を除く)のヘアコームがご購入できる期間限定ショップとなっております。開催期間中は、ラブクロムのヘアコームやヘアケア商品等、豊富な品揃えの商品を実際に手に取り、ラブクロムのツヤ髪体験をお楽しみいただけます。

店頭では、コームはもちろん、髪と頭皮の健やかさを追求したコーム専用開発のシャンプー＆トリートメント（美容成分97％以上配合）や、ヘアオイル、ヘアフレグランスなど、多彩なヘアケアアイテムも取り揃えています。サロンで培った開発ノウハウを活かした高機能なケア製品を、日々のセルフケアにもぜひご活用ください。

ヘアコームをお買い上げの方に、特許を取得した、まるでSILKのような肌触りの柔らかティッシュ、「ラブシルキーティッシュ」をプレゼントいたします。(※なくなり次第終了)

■店舗情報

店舗名：LOVECHROME POPUP SHOP

所在地：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 博多阪急 1階

オープン日：2025年11月7日(金)

営業時間：午前10時～午後8時 ※日程・営業時間は変更となる場合がございます。

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工（JP CHROME-TECH(R)）による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp/

Instagram：@lovechrome_tokyo（https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/）

Facebook：lovechrome.jp（https://www.facebook.com/lovechrome.jp/）

【会社概要】

会社名：株式会社YC・Primarily（ワイシー・プライマリー）

本社：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building