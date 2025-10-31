スホ（EXO）のボイスメッセージが当たる！「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～」購入者プレゼントキャンペーン実施決定！

株式会社ポニーキャニオン

EXOのリーダーであり俳優としても活躍するスホが主演を務める韓国時代劇「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～」のDVD発売を記念して、初回生産分のDVD-BOXをご購入・ご応募いただいたお客様の中から抽選で、スホ（EXO）からのボイスメッセージ入りCDを100名様にプレゼントするキャンペーンの実施が決定した。

(C) Studio Jidam Co., Ltd

権力と愛が交錯するスリル満点のサスペンスと、胸ときめくロマンスが絶妙に融合した本作は、2025年12月3日（水）にDVD-BOX1が、2026年1月7日（水）にDVD-BOX2が発売される。それぞれのBOXには特典として8Pのカラーブックレットと、スホのインタビューや未公開ビハインド映像などの特典映像が収録されている。また、レンタルは2025年12月17日（水）に第1巻～第10巻が、2026年1月7日（水）に第11巻～第20巻が開始される。

(C) Studio Jidam Co., Ltd(C) Studio Jidam Co., Ltd

スホは、朝鮮時代の世子イ・ゴンを熱演。王宮の重大な秘密を知ってしまったことで陰謀に巻き込まれ、命を狙われる世子役を演じている。愛する者を守るために立ち向かう姿で、これまでにない新たな魅力が開花。切なさと勇気が交錯するその姿に、胸キュンすること間違いなし。

今回の購入者抽選キャンペーンは、初回生産分のBOX1またはBOX2を購入し、商品に封入されているシリアルナンバーで応募した方の中から抽選で100名様に、日韓2か国語によるスホのボイスメッセージが入ったCDをプレゼントするというもの。応募期間は2025年12月3日から2026年2月7日まで。DVD-BOXに封入されている応募券1枚につき1回の応募が可能となっている。

禁断の愛と王宮の陰謀が交錯するサスペンス＆ロマンス時代劇「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～」。運命に翻弄されながらも自らの未来を切り拓こうとする朝鮮時代の若者たちのロマンス、そして欲望と陰謀が絡み合う物語をDVD-BOXでじっくり味わいつつ、スホからの胸キュンなボイスメッセージが当たるキャンペーンにぜひ応募してほしい。

■予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zySbK1YSyxs ]

■配信・放送情報

アジアドラマチックTVにて放送中

■「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～」公式サイト

https://www.welovek.jp/seja

■キャンペーン詳細

【キャンペーンタイトル】

世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～

スホ（EXO）ボイスメッセージ抽選プレゼント キャンペーン

【応募方法】

2025年12月3日発売「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～ DVD-BOX1」（PCBG-61949）、2026年1月7日発売「世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～ DVD-BOX2」（PCBG-61950）の初回生産分にシリアルコード入りの応募券を1枚封入いたします。

応募券に記載のシリアルコードを用いて、専用応募ページに、応募期間内に、応募登録をお願いいたします。

※応募券に記載の「ご応募上の注意事項」も必ずお読みください。

【応募対象】

世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～ DVD-BOX1（PCBG-61949）、または世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～ DVD-BOX2（PCBG-61950）の初回生産分をご購入いただいた方。

商品に封入の応募券1枚に付き、1回の応募が可能です。DVD-BOX1、DVD-BOX2、どちらをご購入いただいても応募可能です。

【応募期間】

2025年12月3日(水)0：00～2026年2月7日(土) 23：59

【プレゼント発送時期】

2026年5月中迄予定

※音声収録のスケジュールにより変更の可能性もございます。

※ご当選発表はプレゼントCDの発送を持って代えさせていただきます。

【注意事項】

●プレゼントCDの音声は収録時の多少の背景音が入る可能性がございます。

●応募券、シリアルナンバーの再発行は一切行いません。

●当落のお問い合わせに関しましては一切お答えできませんので、予めご了承下さい。

応募入力期間外のお申込みは無効とさせていただきます。

●シリアルナンバーは全て英数字の半角・大文字となります。シリアルナンバーの入力は1回に限り有効です。

●シリアルナンバーの譲渡・売買行為は一切禁止いたします。

●応募フォームでは、お客様の個人情報の安全性を高めるため、SSLによる暗号化通信をご利用いただけます。SSL対応ブラウザ(携帯電話の場合はSSL 対応機種)が必要となります。SSL対応ブラウザを利用されない場合、当社は通信の安全性について責任を負いません。

●お預かりした個人情報につきましては、本キャンペーンの際のご本人確認に利用させていただきます。法令などにより開示を求められた場合を除き、お客様のご了承無く業務委託先以外の第三者に開示・提示することはございません。

●やむを得ない理由によりプレゼントの変更やキャンペーンが中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ】

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間:平日10:00~13:00/14:00~17:00(土日祝・会社の指定日除く)

(問い合わせフォーム)https://www.ponycanyon.co.jp/support/pc

・問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

・お問い合わせの際にはキャンペーン名を必ずご記載いただくようお願いいたします。

・いただきましたお問い合わせは、順次回答させていただきますが、内容によりましてはご返信をお待たせすることもございます。ご容赦願います。

・なお、内容によっては回答いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

について責任を負いません。

■商品情報

【DVD-BOX1】

発売日：2025年12月3日（水）

価格：19,800円（税込）

品番：PCBG-61949

DISC：全10枚（第1話～第20話／約658分）

特典：8Pカラーブックレット／特典映像（約22分：台本リーディング、ポスター撮影、スホ（EXO）インタビュー）

【DVD-BOX2】

発売日：2026年1月7日（水）

価格：19,800円（税込）

品番：PCBG-61950

DISC：全10枚（第21話～第40話／約666分）

特典：8Pカラーブックレット／特典映像（約16分：未公開ビハインド、エンディングビハインド）

【レンタルDVD】

・2025年12月17日（水）第1巻～第10巻（PCBG-73771～73780）各2話収録

・2026年1月7日（水）第11巻～第20巻（最終巻）（PCBG-73781～73790）各2話収録

全40話／日本語字幕・日本語吹替収録

発売元：SM ENTERTAINMENT JAPAN／ポニーキャニオン

■作品情報

＜キャスト＞

イ・ゴン役：スホ（EXO）「ヒップタッチの女王」 声：福山潤

チェ・ミョンユン役：ホン・イェジ「王の愛 ウォル～幻想恋歌～」 声：七瀬彩夏

トソン大君役：キム・ミンギュ「青春ブロッサム」 声：沢城千春

大妃ミン氏役：ミョン・セビン「ポッサム～愛と運命を盗んだ男～」 声：葉瀬ふみの

チェ・サンロク役：キム・ジュホン「今、別れの途中です」声：山本兼平

＜あらすじ＞

時は朝鮮時代。世子イ・ゴンは、たまにお忍びで外の世界を楽しみつつ穏やかな日々を送っていた。ところがある日、偶然にも、王室の一大秘密を知ってしまう。ゴンはその真相を探ることにするが、そのやさきに人さらいに遭ってしまう。ゴンが目覚めると、そこはミョンユンという娘の部屋で、聞けば厄払いで一夜だけ形式上の婚姻をさせるべく、娘の父によりさらわれてきたのだと言う。この出会いをきっかけに、運命の歯車が動きだす。朝廷の重臣らによって仕掛けられた罠、玉座を巡る兄弟間の争い、命懸けの愛、さまざまな欲望が交錯する宮中を舞台にした一世一代のラブロマンスがここに幕を開ける。

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/

■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Actor): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actor/

Instagram(Actress): https://www.instagram.com/ponycanyonkdp_actress/

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja



