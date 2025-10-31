「お父さんの職場、初めて見た！」 クックデリファミリーデーを今年も開催

クックデリ株式会社

高齢者施設向けに完全調理済みの安全・安心でおいしい冷凍食品の献立を提供しているクックデリ株式会社 (本社:東京都港区・大阪府大阪市、代表取締役社長:鷲谷健)は、2025年11月15日（土）大阪本社にて「クックデリファミリーデー2025」を開催いたします。本イベントは、社員のご家族を職場にお招きし、日ごろの仕事環境や業務内容を実際に見て・知って・体験していただく“お仕事参観日”です。「働く家族の姿」を知ることで、社員への理解や誇りを高め、ご家族との絆を深めるとともに、クックデリの事業や理念への共感を育むことを目的としています。

イベント概要

■イベント名：クックデリファミリーデー2025

■開催日時：2025年11月15日（土）10：30～13：30

■開催場所：クックデリ株式会社 大阪本社（大阪府大阪市西区北堀江1-6-17）

■テーマ ：「家族で腸から元気に！」

■プログラム

オフィスツアー：居心地にこだわったオフィスを見学し、食を支える職場を体感。

腸活セミナー：お子さまにもわかりやすい“食と体の関係”を学ぶセミナーです。

ワークショップ：セミナー内容と連動させ、お野菜クッキー作りを行います。食育を楽しく学ぶ体験型プログラムです。

腸活ランチビュッフェ：自社商品のほか、管理栄養士・調理師監修の“腸から元気になる”ランチをご提供。

健康測定コーナー：体組成計やベジチェック(R)︎で家族の健康意識を高める体験を。

※「ベジチェック(R)」はカゴメ株式会社の登録商標です。手のひらをセンサーに約30秒あてるだけで、簡単に推定野菜摂取量を見える化できる機器です。

第二回の今年のテーマは「家族で腸から元気に！」

今年のファミリーデーのテーマは「腸活」。クックデリは管理栄養士や調理師が多数在籍し、「健康」と「おいしさ」の両立を追求する食の専門企業として、社員向けに開催した健康啓発セミナー「栄養ワンダー」でも、腸活をテーマに取り上げました。社員からは「食と体のつながりを改めて実感した」「家でも取り入れてみたい」との声が多く寄せられました。

その学びを家庭にも広げるかたちで、今年は“職場を食育の場に”という想いを込め、社員のご家族にも体験していただきます。“食べるものが体をつくる”という基本を、家族みんなで楽しく学び、体感できる一日です。

イベント当日は、腸活セミナーやお野菜クッキー作りのワークショップ、腸活ランチの提供など、五感を通じて「食と健康」を学べるプログラムを展開。普段は見ることのない職場を体験しながら、家族が「お父さん（お母さん）はこうやって健康を支える仕事をしているんだ」と実感できる機会となります。

参加ご家族のお声

初開催の昨年の様子

ファミリーデー初開催の昨年は、ご家族から以下のような声が寄せられました：

「職場環境にも配慮が伺え、今後の成長が楽しみな会社だと感じました」

「娘が日頃お世話になっている同僚や上司の方々に、直接ご挨拶できる貴重な機会になりました」

「清潔感あふれる職場と温かい社員の皆さまに感激しました！」

「子どもたちにとって、普段とは違う父親の一面を見られるよい機会だったと思います」

このように、社員のご家族が「会社のファン」となり、家庭からも応援が生まれることで、社員のモチベーションやエンゲージメントが高まる好循環を生んでいます。

開催の目的

クックデリは、社員とその家族の相互理解を深め、家族との絆を育むことを目的としています。社員の働く姿や会社の理念に触れることで家庭からの理解や応援が生まれ、モチベーションやエンゲージメント向上につながります。本イベントはWell-Being推進室の取り組みの一環として実施されるもので、”社員の幸せは家族の理解と支えの上にある”そんな思いを形にし、職場と家庭のつながりを強化、安心して働ける環境づくりを目指しています。

【クックデリについて】

高齢者施設のための完全調理済み冷凍食品メーカー。毎日18万食を約7,000施設にお届けしています。

日本は超高齢化に伴い、高齢者施設が増える一方、人手不足という社会問題に直面しています。当社はそのような施設に向けて、完全調理済みの冷凍食品を提供することによって、施設では少ない人数で料理を提供することを可能にしています。

安全・安心で栄養バランスの整った美味しい食事を提供し、ご利用者様をはじめ関わるすべての方に喜びと笑顔を提供し、高齢者の食の未来を創造していきます。

【クックデリ株式会社 概要】

法人名：クックデリ株式会社

代表：代表取締役社長 鷲谷健

所在地：大阪市西区北堀江1-6-17 シオノビル2F

電話：06-6536-2302

設立：2016年

事業内容：

フレイル予防の為の食料品の研究と開発

高齢者向け食料品の企画・製造および販売

ホームページ：https://www.cookdeli.com/