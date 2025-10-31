名刺やチラシ、ポストカードなど定番商品をお得に印刷可能！ネット印刷のグラフィックが、「秋の感謝祭 割引キャンペーン！」を開催中。

株式会社グラフィック名刺やチラシ、ポストカードなど定番商品をお得に印刷可能！ネット印刷のグラフィックが、「秋の感謝祭 割引キャンペーン！」を開催中。

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）は、ネット印刷通販事業にて、「秋の感謝祭 割引キャンペーン！」を開催中です。名刺やチラシ、ポストカードなどの定番商品を、仕様を限定してお得に印刷いただけます。また、冊子印刷の一部仕様や、チラシ印刷の人気の用紙を対象とした、3つのお得なキャンペーンも同時開催中です。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.graphic.jp/campaign

■印刷の定番商品を低価格でご提供

名刺やチラシ・フライヤー、ポストカードなど、当社印刷の定番商品をお買い得な価格でご提供いたします。

お客様の多様なニーズにお応えできるよう、ビジネスや販促に欠かせない幅広い印刷物をお得にご注文いただけます。この機会に、ぜひご利用くださいませ。

●キャンペーン概要

【対象期間】

2025年10月27日～2025年12月8日

※注文状況によりキャンペーン期間が変更になる可能性もございます。

【対象商品】

チラシ・フライヤー印刷、名刺印刷、ポストカード印刷、A・B判カード印刷、A4 DMカード印刷、中綴じ冊子印刷、スクラム製本冊子印刷、無線綴じ冊子印刷

【キャンペーン価格例】

・名刺印刷

（オフセット/100部/コート180kg/両面カラー/7日納期）

通常価格 1,770円（税込）

↓

キャンペーン価格 1,240円（税込）

・A4チラシ・フライヤー印刷

（オフセット/1,000部/コート90kg/両面カラー/7日納期）

通常価格 4,880円（税込）

↓

キャンペーン価格 3,900円（税込）

・ポストカード印刷

（オフセット/100部/コート180kg/両面カラー/7日納期）

通常価格 2,680円（税込）

↓

キャンペーン価格 1,880円（税込）

・中綴じ冊子印刷

（オンデマンド/100部/A4タテ/16ページ/コート90kg/両面カラー/7日納期）

通常価格 14,690円（税込）

↓

キャンペーン価格 12,460円（税込）

▼キャンペーンページ：秋の感謝祭 割引キャンペーン！（キャンペーン一覧）

https://www.graphic.jp/campaign

■冊子印刷や、チラシの人気用紙を対象としたキャンペーンも同時開催中！

当社では「秋の感謝祭 割引キャンペーン！」の他に、中綴じ冊子や無線綴じを対象としたキャンペーン、また、A4チラシ両面カラーの人気用紙を対象としたキャンペーンを同時に展開しております。

同時開催中の各種キャンペーンを通して、お客様のビジネスやクリエイティブ活動をさらにサポートいたします。

●中綴じ冊子、無線綴じ冊子の仕様限定 割引キャンペーン

カタログやイラスト本、写真集、パンフレットなど、様々な用途で活躍する冊子印刷。本キャンペーンでは、A4、B5サイズの「中綴じ冊子」および「無線綴じ冊子」を対象に、印刷の仕様を限定して、最大35％OFFでご利用いただけます。

最少1部※からの少部数印刷が可能で、どちらの冊子もオンデマンド、オフセットの両仕様が割引対象となっております。

※最少1部はオンデマンドのみ対応

【キャンペーン価格例】

・中綴じ冊子印刷

（オフセット/300部/A4タテ/16ページ/コート90kg/両面カラー/9日納期）

通常価格 37,070円（税込）

↓

キャンペーン価格 25,940円（税込）

・無線綴じ冊子印刷

（オンデマンド/50部/A4タテ/20ページ（表紙4ページ+本文16ページ）/表紙：コート135kg、本文：コート110kg/両面カラー/8日納期）

通常価格 14,910円（税込）

↓

キャンペーン価格 11,210円（税込）

▼キャンペーンページ ：中綴じ冊子印刷（仕様限定）特価キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/saddle_stitch#limited_campaign

▼キャンペーンページ ：無線綴じ冊子印刷（仕様限定）特価キャンペーン

https://www.graphic.jp/lineup/booklet/perfect_bind#limited_campaign

●人気用紙祭り！

当社でも印刷のご注文が多い「A4チラシ・フライヤーの両面カラー」を、人気の用紙を対象として最大40％OFFでご利用いただけます。対象となる用紙は販促チラシなどに良く利用されるコート、マットコート、上質紙の連量90kg、110kg、135kgです。イベント告知やセール案内などに重宝されるA4サイズのチラシを、人気の仕様限定で割引価格にてご提供いたします。

【キャンペーン価格例】

・A4チラシ・フライヤー印刷

（オフセット/1,000部/コート90kg/両面カラー/7日納期）

通常価格 4,880円（税込）

↓

キャンペーン価格 2,930円（税込）

▼キャンペーンページ ：チラシ・フライヤー印刷（人気用紙祭り 割引キャンペーン）

https://www.graphic.jp/lineup/flyer#limited_campaign

※キャンペーン内容、参考価格は、いずれも2025年10月現在のものです。

※状況により、いずれのキャンペーンも変更になる可能性もございます。

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷通販事業、クリエイティブ事業、デザイン通販事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。