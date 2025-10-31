白金高輪「Sillage」11月特別企画：リヨンの巨匠たちとの饗宴と、酒蔵の代表を招いての日本酒ペアリングの二夜を開催！12月からは冬メニューもスタート

ジェイ・ワークス株式会社

10月3日に白金高輪にオープンしたレストラン「Sillage（シヤージュ）」は、発酵と旬の素材をテーマにしたモダン・ビストロノミーとして、多くのお客様に温かいお言葉をいただきながら、少しずつ歩みを重ねています。

「Sillage」とはフランス語で“香りの余韻”を意味します。

フランス料理の技法に日本の四季や発酵の恵みを重ね合わせ、香りと記憶に残る一皿を創り出す──そんな想いを込めたレストランです。

11月には、フランス・リヨンを代表する巨匠たちとの饗宴と日本酒蔵とのマリアージュ、二つのスペシャルディナーを開催いたします。

秋から冬へと移ろう季節に合わせ、料理も香りも新たに進化します。

12月1日からは、季節の素材を生かした冬のコースメニューがスタート。

12月20日から25日までは、クリスマス期間限定の特別メニューもご用意する予定です。

フランス・リヨンの巨匠たちとの饗宴

左からセバスチャン・ブイエ（Sebastien Bouillet）、宗定和輝（Sillage）、クリストフ・ポコ（Christophe Paucod）

"Sillage × Lyon - Rencontre de Trois Chefs"

日時：2025年11月15日（土）19:00～

予約開始：10月31日（金）17時から、TableCheckにて受付開始（予定）

料金：お一人様 \15,000（税別・サービス代別）／ワインペアリング \10,000（税別・サービス代別・任意）、要予約

南仏を想わせる穏やかな空間で繰り広げられる一夜限りのコラボレーション。

Sillageのシェフ・宗定和輝が、フランス・リヨンを拠点に活躍する二人の巨匠──セバスチャン・ブイエ（Sebastien Bouillet）、クリストフ・ポコ（Christophe Paucod）とともに、フランス・リヨンをテーマにした特別なディナーを創り上げます。

フランスのエスプリとリヨンの美食を軸に、クラシックと現代の創造性が交差する特別なコースをお楽しみいただけます。

セバスチャン・ブイエ Sebastien Bouillet（Sebastien Bouillet / [Gouter]）

フランス・リヨンを拠点に活躍する世界的パティシエ／ショコラティエ、セバスチャン・ブイエ氏は、遊び心あふれる発想と確かな技術で知られる。フランス国内に10店舗以上のブティックを展開し、リヨンの名を世界に広める一方、東京ではパティスリー〈Sebastien Bouillet〉や、パンや焼き菓子など“フランスのおやつ”をテーマにした〈[Gouter]〉を手がけ、独創的なスイーツで日仏のファンを魅了している。

クリストフ・ポコ Christophe Paucod（Lugdunum Bouchon Lyonnais）

フランス・リヨン出身のシェフ、クリストフ・ポコ氏は、15歳で料理の道に入り、パリの名門ホテル〈プラザ・アテネ〉などで研鑽を積んだ後、2000年にソフィテル東京の総料理長に就任。2007年には神楽坂に〈ルグドゥノム ブション リヨネ〉を開き、リヨン伝統の精神と温かな食文化を日本に伝え続けている。

※ご予約の受付は、SillageのTableCheckにて、10月31日（金）17時スタートを予定しております：

https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve

日本酒の新たな可能性を探るペアリングディナー

千葉県君津・富津の日本酒造 "和蔵酒造"

"Sillage × 和蔵酒造 Sake Pairing Dinner"

日時：2025年11月28日（金）19:00～

予約開始：10月31日（金）17時から、TableCheckにて受付開始（予定）

料金：お一人様 \12,000（税別・サービス代別・ペアリング込）、要予約

千葉県の蔵元・和蔵酒造の代表を招き、フランス料理と日本酒のマリアージュを探る特別な一夜。

宗定シェフによる発酵を生かした季節料理と、蔵元が厳選した日本酒が織りなす香りの調和を体験いただけます。

“香りの余韻＝Sillage”という名のとおり、五感で広がる香りと余韻の世界をお楽しみください。

和蔵酒造

千葉・房総の地に根ざす和蔵酒造は、江戸時代から続く「鹿野山」と明治創業の「聖泉」、二つの蔵の伝統を受け継ぎ誕生した酒蔵。杜氏制度に頼らず、地元の蔵人たちが一体となって醸す酒造りを貫き、「和」の精神と微生物の力を尊びながら、手造りの旨さと新しい挑戦を両立している。

※ご予約の受付は、SillageのTableCheckにて、10月31日（金）17時スタートを予定しております：

https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve

12月からは冬メニューもスタート クリスマスの特別コースもご用意予定

オープン以来、発酵の奥行きや香り、旬の食材を生かした料理、そして自家製のカンパーニュや焼きたてでお出しするフィナンシェなどについて、たくさんの温かいお言葉をいただいてまいりました。

「香りの余韻が心に残る」、「一皿ごとに新しい発見がある」、そういったお客様の声が何よりの励みになっております。

まだ歩み始めたばかりの小さなレストランですが、皆さまに支えられながら、日々の料理を通じて少しずつ成長していけることに心より感謝しております。

これからも、ひとつひとつの素材と誠実に向き合いながら、香りと記憶に残る時間をお届けできるよう努めてまいります。

11月は段階的にランチメニューを一部リニューアルし、季節の素材や魚介の新しい表現を取り入れ、より自然で豊かな香りと味わいを追求します。

12月1日からは冬のメニューへと移り、“Sillage＝香りの余韻”という名にふさわしい、深くあたたかな一皿をお届けいたします。

12月20日から25日までは、フォアグラや鮮魚のパイ包み焼き、蝦夷鹿や、バターで自家熟成させた黒毛和牛ロースなど、クリスマス期間を彩る特別な料理で構成したコースをご用意する予定です。

店舗情報

Sillage（シヤージュ）

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1丁目27-6 白金高輪ステーションビル 1 階（白金高輪駅 徒歩1分）

TEL：03-5793-5022

ランチ：11:30～15:00 (L.O.14:00)

ディナー：18:00～21:30 (L.O.20:00)

定休日：水曜日

席数：32席（うち個室1室／6名様）

TableCheck予約：https://www.tablecheck.com/shops/sillage/reserve

公式サイト：https://www.sillage-shirokane.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/sillage_shirokane/