【香川県 初出店】“一人の婚活より、仲人と二人三脚で。”結婚相談所 「ムスベル高松店」が11/1（土）オープン！

写真拡大 (全8枚)

株式会社日本セレモ二ー






冠婚葬祭サービスを展開している愛グループ（本社：山口県下関市　公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/(https://www.aigroup.co.jp/)）のグループ会社、ムスベル株式会社（本社：東京都新宿区　公式サイト：https://www.musbell.co.jp/(https://www.musbell.co.jp/)）は、2025年11月1日（土）、四国地方としては2店舗目、香川県初となるムスベル高松店（香川県高松市）を新規オープンいたします。



「ムスベル」は全国で43店舗を展開する仲人型の結婚相談所です。


自社運営である全国結婚相談所連盟に加え、3つの他連盟にも加盟しているため、業界最大級（※）の紹介可能数を抱えています。



この度、地域のお客様のご期待にお応えするため、香川県初となる高松店をオープンする運びとなりました。



こんな時代だからこそ、私たちは、“ご縁”と“ずっとつながる家族の未来”を、人の手でぎゅっと結びたい。


これまで以上に皆さまに寄り添いながら、専任担当制のムスベルのプロ仲人が、会員様お一人おひとりの婚活を全力でサポートいたします。



皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



※ 当社の加盟連盟を含む会員数と、日本結婚相手紹介サービス協議会に加盟している各結婚相談所の、加盟連盟を含む会員数を比較（非公開業者除く）



〈 店舗　概要 〉


■ ムスベル高松店


所在地　　：〒760-0023　香川県高松市寿町1丁目3-2　日進高松ビル6階


アクセス　：JR「高松駅」　徒歩3分


営業時間　：10：00～19：00


定休日　　：第2・第4水曜日


電話番号　：087-897-5055


「ムスベル」公式サイト：https://www.musbell.co.jp/


店舗ページ：https://www.musbell.co.jp/shop/takamatsu/


※店舗ページは2025年11月1日（土）より公開




ムスベルについて



“ぎゅっと結べば、ずっとつながる”


結婚をしなくてもいいし、結婚をしてもいい。ただ、「もしも『良いご縁』があったなら」と考えている方に、私たちは寄り添いたい。「人」こそが「良いご縁」を見つけるのに最も大切です。


人にしか分からない感覚を理解し、偶然や奇跡を期待し、共感し、支え合える。それが私たちムスベルの考え方であり、「仲人」という存在です。


ムスベルの「仲人」が、ぎゅっと結ぶのは、ずっとつながる家族の未来の時間です。



結婚相談所「ムスベル」公式サイト :
https://www.musbell.co.jp/


ムスベルが選ばれる3つの理由


お互いに思い合える人がきっと見つかる


■ 業界最大級の会員数



業界最大級（※1）の会員数（※2）が活動中です。
きっと、あなたに合うお相手が見つかるはずです。






ムスベルの経験豊富な仲人だから叶う


■ 成婚者の77.8％が、5ヵ月以内（※3）にご成婚



ムスベルの会員様は真剣に結婚をお考えの方ばかり。経験豊富な専任のプロ仲人が会員様お一人おひとりと丁寧なコミュニケーションをとることにより、質の良い出会いの提供を実現しています。







「大手の規模・安心感」と
「個人経営の相談所に負けない手厚い支援」


■ 仲人推薦は成婚率2.4倍（※4）



お一人おひとりに専任のプロ仲人が付いて全面サポート。少人数担当制なので、きめ細やかにあなたの婚活を支えます。







※1 日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC) 加盟の結婚相談所の加盟連盟を含む会員数と比較（非公開業者除く）


※2 2023年9月時点の日本ブライダル連盟、全国結婚相談所連盟、TMSのwebサイト掲載会員数の合計。地域によって例外がございます。


※3 2024年成婚者の交際期間より算出


※4 2019年の本人申込と推薦申込の総数から算出



ムスベルの特徴について詳しく見る :
https://www.musbell.co.jp/feature/
結婚相談所「ムスベル」公式サイト







AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。


Beyond the “AI”



愛グループは、冠婚葬祭サービスに関連する8事業を展開。


各事業が独自性を打ち出しながら有機的に連携することで、質の高いサービスを提供しています。


AIや自動化が進む時代だからこそ、あえて「人が手間をかけることの価値」にフォーカス。


お客様の人生の大切な節目に立ち会い続け創業より50年を超えた今、改めて人の手によって届けられる“愛”の本質を見つめ、グループの在り方を象徴するメッセージとして「Beyond the “AI”」というコンセプトを掲げ、どこにもない唯一無二のセレモニーの新たな価値創造を目指しています。



「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/



【関連サイト】


〈婚礼〉FIVESTAR WEDDING ブランドサイト：https://www.fivestar-wedding.com/


〈葬祭〉「生きる、お葬式。」典礼会館 ブランドサイト：https://www.tenreikaikan.com/



【プレスリリース配信記事】


・【DOLLIE】～見た目も味も心奪われる～「大阪・関西万博」への出展で話題沸騰の宝石ピクルスが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000039857.html


・《2年連続》最も満足度の高い結婚式場として【FIVESTAR WEDDING】がオリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング 総合第１位を2年連続で受賞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000039857.html


・【FIVESTAR WEDDING】ヨーロッパの国際フォトコンテストにおいて部門世界1位を受賞！


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000039857.html




この記事に関するお問い合わせ先


愛グループ（株）ムスベル株式会社


TEL：083-283-0088（代表）


E-mail：webmaster@aigroup.co.jp


公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/