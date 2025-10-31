わんちゃんに至れり尽くせり！和歌山・太地町のグランピング施設 「グランオーシャンリュクス海熊野」が「ペット用酸素カプセル」を期間限定導入

アンドリゾート株式会社

三重、和歌山、鳥取、静岡で旅館・ホテルを運営するアンドリゾート株式会社（本社：三重県伊勢市　代表取締役：田中 雄一郎）は、和歌山のラグジュアリーグランピング施設「グランオーシャンリュクス海熊野(https://umi-kumano.glampocean.jp/)（和歌山県太地町）」にて、愛犬との滞在を格上げする新サービスを開始します。



2025年11月1日から2026年4月30日までの期間、ドッグフレンドリーヴィラ2棟に、グランピング施設としては珍しい、株式会社オーツーチャージのペット用酸素カプセル「O2 PET（オーツーペット）」を導入します 。さらに、愛犬の旅先での食事を豊かにする株式会社ホットドッグの「コミフ（Comif）」ブランドのペットフード販売も開始し、充実のアメニティや専用設備に加え、最先端の「癒し」と「食」を提供することで、愛犬への“至れり尽くせり”のおもてなしを実現し、“人とペットがともに癒される滞在”をさらに深化させます 。




■温泉に浸かるように、「高濃度酸素」で至福の疲労回復

今回導入するオーツーチャージ社のペット用酸素カプセル「O2 PET（オーツーペット）」は、多くのトップアスリートも使用する本格的な酸素カプセルのペット版です。高濃度酸素が血流を良くし、代謝の活性化、疲労回復、リラックス効果などが期待できます 。グランオーシャンリュクス海熊野にご宿泊のお客様は、隣接する「花いろどりの宿 花游(https://www.hana-kayuu.com/)」の天然温泉を無料でご利用可能です。飼い主様が温泉で旅の疲れを癒す間、愛犬もヴィラ内で高濃度酸素に浸り、日頃の疲れを癒す。そんな「愛犬と“ともに癒される”」至福の時間をお過ごしになれます 。





＜株式会社オーツーチャージについて＞


多くのトップアスリートが選ぶ酸素カプセルの製造メーカーで、長年の経験を積んだ酸素のプロがつくる、確かな酸素濃縮器をリーズナブルに提案しています。


https://o2-charge.com/





■愛犬にも、旅先でおいしいごちそう時間を。「コミフ」で特別な食体験を

旅先でも“うちの子”においしいものを食べさせてあげたい。そんな飼い主様の想いに応え、グランオーシャンリュクス海熊野では株式会社ホットドッグの「コミフ（Comif）」ブランドのドッグフードを新たに採用しました。見た目も可愛らしく、素材にもこだわった安心・安全なメニューで、愛犬にも特別な旅の思い出を。お食事の時間が、絆を深めるひとときになりますように。





＜株式会社ホットドッグについて＞


「人も犬も笑顔になれる食卓を」をコンセプトに、愛犬用ブランド「コミフ」を展開。素材と製法にこだわり、人と同じ品質基準でつくられた安心・安全なドッグフードをお届けしています。


https://hot-dog.co.jp/



グランオーシャンリュクス海熊野について


グランオーシャンリュクス海熊野は、グランピングの良さを生かしながら、ひとつ先のラグジュアリーを求めたプライベートヴィラです。1日5組限定のヴィラ（うち2棟はドッグフレンドリーヴィラ）は、海に浮かぶ船がモチーフにしており、かすかに聞こえるくじらの声を聞きながら、船のなかで休むように眠りにつくことができます。海辺の別荘でくつろぐように、ワンランク上の贅沢な時間をお過ごしいただけます。



施設概要


施設名　　：グランオーシャンリュクス海熊野（ぐらんおーしゃんりゅくす うみくまの）


所在地　　：〒649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地2906


電　話　　：0735-59-3060 (花いろどりの宿 花游宛)


客室数　　：プライベートヴィラ5棟　うち2棟はドッグフレンドリーヴィラ


Webサイト：https://umi-kumano.glampocean.jp



企業概要


商　号　　： アンドリゾート株式会社


代表者　　： 代表取締役　田中 雄一郎


所在地　　： 〒519-0601　三重県伊勢市二見町松下1693-1


設　立　　： 昭和34年1月


事業内容　： 宿泊業


資本金　　： 1,500万円


Webサイト： https://andresort.jp