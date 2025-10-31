わんちゃんに至れり尽くせり！和歌山・太地町のグランピング施設 「グランオーシャンリュクス海熊野」が「ペット用酸素カプセル」を期間限定導入

アンドリゾート株式会社

三重、和歌山、鳥取、静岡で旅館・ホテルを運営するアンドリゾート株式会社（本社：三重県伊勢市 代表取締役：田中 雄一郎）は、和歌山のラグジュアリーグランピング施設「グランオーシャンリュクス海熊野(https://umi-kumano.glampocean.jp/)（和歌山県太地町）」にて、愛犬との滞在を格上げする新サービスを開始します。

2025年11月1日から2026年4月30日までの期間、ドッグフレンドリーヴィラ2棟に、グランピング施設としては珍しい、株式会社オーツーチャージのペット用酸素カプセル「O2 PET（オーツーペット）」を導入します 。さらに、愛犬の旅先での食事を豊かにする株式会社ホットドッグの「コミフ（Comif）」ブランドのペットフード販売も開始し、充実のアメニティや専用設備に加え、最先端の「癒し」と「食」を提供することで、愛犬への“至れり尽くせり”のおもてなしを実現し、“人とペットがともに癒される滞在”をさらに深化させます 。

■温泉に浸かるように、「高濃度酸素」で至福の疲労回復

今回導入するオーツーチャージ社のペット用酸素カプセル「O2 PET（オーツーペット）」は、多くのトップアスリートも使用する本格的な酸素カプセルのペット版です。高濃度酸素が血流を良くし、代謝の活性化、疲労回復、リラックス効果などが期待できます 。グランオーシャンリュクス海熊野にご宿泊のお客様は、隣接する「花いろどりの宿 花游(https://www.hana-kayuu.com/)」の天然温泉を無料でご利用可能です。飼い主様が温泉で旅の疲れを癒す間、愛犬もヴィラ内で高濃度酸素に浸り、日頃の疲れを癒す。そんな「愛犬と“ともに癒される”」至福の時間をお過ごしになれます 。

＜株式会社オーツーチャージについて＞

多くのトップアスリートが選ぶ酸素カプセルの製造メーカーで、長年の経験を積んだ酸素のプロがつくる、確かな酸素濃縮器をリーズナブルに提案しています。

https://o2-charge.com/

■愛犬にも、旅先でおいしいごちそう時間を。「コミフ」で特別な食体験を

旅先でも“うちの子”においしいものを食べさせてあげたい。そんな飼い主様の想いに応え、グランオーシャンリュクス海熊野では株式会社ホットドッグの「コミフ（Comif）」ブランドのドッグフードを新たに採用しました。見た目も可愛らしく、素材にもこだわった安心・安全なメニューで、愛犬にも特別な旅の思い出を。お食事の時間が、絆を深めるひとときになりますように。

＜株式会社ホットドッグについて＞

「人も犬も笑顔になれる食卓を」をコンセプトに、愛犬用ブランド「コミフ」を展開。素材と製法にこだわり、人と同じ品質基準でつくられた安心・安全なドッグフードをお届けしています。

https://hot-dog.co.jp/

グランオーシャンリュクス海熊野について

グランオーシャンリュクス海熊野は、グランピングの良さを生かしながら、ひとつ先のラグジュアリーを求めたプライベートヴィラです。1日5組限定のヴィラ（うち2棟はドッグフレンドリーヴィラ）は、海に浮かぶ船がモチーフにしており、かすかに聞こえるくじらの声を聞きながら、船のなかで休むように眠りにつくことができます。海辺の別荘でくつろぐように、ワンランク上の贅沢な時間をお過ごしいただけます。

・過去の関連プレスリリース

オーシャンビューのグランピング施設「グランオーシャンリュクス海熊野」が、ペットツーリズムの需要拡大に応える、愛犬と泊まれるプライベートヴィラを2025年4月1日より新展開(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000061549.html)

グランオーシャンリュクス海熊野 外観グランオーシャンリュクス海熊野 内観愛犬との滞在イメージ

施設概要

施設名 ：グランオーシャンリュクス海熊野（ぐらんおーしゃんりゅくす うみくまの）

所在地 ：〒649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地2906

電 話 ：0735-59-3060 (花いろどりの宿 花游宛)

客室数 ：プライベートヴィラ5棟 うち2棟はドッグフレンドリーヴィラ

Webサイト：https://umi-kumano.glampocean.jp

企業概要

商 号 ： アンドリゾート株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 雄一郎

所在地 ： 〒519-0601 三重県伊勢市二見町松下1693-1

設 立 ： 昭和34年1月

事業内容 ： 宿泊業

資本金 ： 1,500万円

Webサイト： https://andresort.jp