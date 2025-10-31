【遊園地むさしの村】さつまいも不作でごめんね割、スペシャルイベント「さつまいも掘り放題＆詰め放題500円」11月1日(土)から開催！

株式会社 むさしの村【さつまいも不作でごめんね割スペシャルイベント】掘り放題＆詰め放題1袋500円

緑の中のファミリーランドむさしの村(所在地：埼玉県加須市、代表取締役社長：榎本和行)は、酷暑・少雨の影響でさつまいもの生育が不良であるため、2025年9月20日(土)からさつまいも不作でごめんね割としてさつまいも掘りを大特価で開催しています。

この度、11月1日(土)より、さつまいも不作でごめんね割のスペシャルイベントとして、数量限定でさつまいも掘り放題＆詰め放題を開催いたします。通常価格さつまいも掘り3株600円のところ、掘り放題＆詰め放題1袋+豪華景品が当たる≪くじ1枚≫をセットにして、500円にて販売いたします。

品種は【あまはづき】をご収穫いただけます。通常のさつまいもと異なり、収穫後に熟成させることなくお召し上がりいただける品種です。畑にできている段階で甘みが大変強いため、外側が虫に食べられている部分がございます。外側の黒い部分を切り落としてお召し上がりください。

料金・内容※ご参加には入園料金が別途必要です。

さつまいも掘り放題＆詰め放題1袋分+いもりんジャンボ1枚(くじ) 500円

※あまはづきの畑の収穫が終了次第、イベントの開催は終了いたします。

※袋に入る分のみの掘り起こしをお願いいたします。

※期間終了後にホームページ内で、いもりんジャンボ(くじ)の当選番号の発表を行います。

※くじの景品は、フリーパスや入園券や収穫体験チケットやおもちゃなどがございます。

※はずれたくじ券も入園+フリーパス200円クーポン(有効期限：2026.11.30)としてご利用いただけます。

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

【さつまいも掘り放題＆詰め放題】約7.7キロのおいもが入りました！(大きさにより異なります)【さつまいも掘り放題＆詰め放題】40本ほどの収穫ができました！(大きさにより異なります)【さつまいも不作でごめんね割】根っこが膨らんでおらず、おいもが小さかったり1本もできていなかったりする場合もございます。【あまはずき】畑にできている段階で甘みが大変強いため、外側が虫に食べられている部分がございます。【あまはずき】外側の黒い部分を切り落としてお召し上がりいただけます。【いもりんジャンボ】豪華景品が当たる！？当選番号はイベント期間終了後に発表！

期間中は、さつまいもを用いた基準ピッタリの重さを目指す重さ比べイベントIMO-1グランプリさつまいも王(https://www.musashinomura.co.jp/events/imo-1-2025/)の開催や秋の限定グルメ販売、さつまいもお土産商品の販売もいたします。

【IMO-1グランプリさつまいも王】さつまいもの重さ比べでピタリ賞を目指そう！

宝さがし(土日祝+埼玉県民の日(11/14(金)限定)・秋野菜の収穫体験など、楽しいイベントも盛りだくさんです。むさしの村で秋のお出かけをぜひお楽しみください。

綺麗な宝石をさがす【宝さがし】は土日祝+埼玉県民の日(11/14(金))限定開催【宝さがし】で見付けることができる宝石の種類【秋野菜の収穫体験】長ねぎの収穫体験(生育状況により収穫できる野菜は異なります。)

イベントの詳細はこちらからご覧ください。

https://www.musashinomura.co.jp/events/2025satsumaimo/

緑の中のファミリーランド むさしの村 について

【遊園地】高さ30ｍの大観覧車【園内農園】わくわくファームMAP【ふれあい牧場】ポニー乗馬

未来へつなぐ食と農を事業理念とする、農園とふれあい牧場を併設した遊園地です。半分以上のアトラクションが0歳のお子様からのご利用が可能で、遊園地デビューにもぴったりな未就学児も安心の施設です。

農園では、季節ごとにさまざまな野菜や果物の収穫体験や収穫した野菜を使ったイベントなどを開催しており、食育をお楽しみいただけます。ふれあい牧場では、ポニー乗馬やどうぶつのえさやり体験といった、どうぶつとのふれあいを体験していただけます。未就学児～小学校低学年頃のお子様をメインターゲットとした、遊園地に加えてさまざまな体験を1日でたっぷり楽しめる施設です。

〈所在地〉〒347-0042 埼玉県加須市志多見1700-1

〈電話番号〉0480-61-4126

〈ホームページ〉https://www.musashinomura.co.jp/

〈本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先〉

株式会社 むさしの村 遊園地事業部 営業サービス課

担当：須黒・町井

受付時間 9：00～17：00

TEL：0480-61-4126

FAX：0480-61-4129

MAIL：web@musashinomura.co.jp