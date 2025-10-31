LUNA EARTH ONLINEより、 クリスマス限定アクセサリーや人気の冬の新作アイテムが10/30（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。





クリスマス限定アクセサリーが種類豊富に登場。


人気の冬の新作アイテムも入荷しています。






商品名：チェックリボン×パールイヤリング


品番：LER18-2511-2063
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2063.html






商品名：クリスマスツリーセットリング


品番：LSA15-2511-1311
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA15-2511-1311.html






商品名：クリスマスセットクリップ


品番：LSH10-2511-1428
価格：\550(税込)


バリエーション：ベージュ/レッド
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2511-1428.html






商品名：クリスマスゴムポニー / サンタ・トナカイ


品番：LHA10-2511-4502
価格：\330(税込)


バリエーション：ブラウン/レッド
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4502.html






商品名：クリスマスゴムポニー / ツリー


品番：LHA10-2511-4310
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4310.html






商品名： クリスマスゴムポニー / くまギフト


品番：LHA10-2511-4309
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4309.html






商品名：ねこサンタチタンピアス


品番：LPC18-2511-3893
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2511-3893.html






商品名：ねこサンタネックレス


品番：LNE18-2511-0867
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0867.html






商品名：いぬサンタイヤリング


品番：LER18-2511-2093
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2093.html






商品名：いぬサンタネックレス


品番：LNE18-2511-0868
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0868.html






商品名：シフォンリボンバンスクリップ


品番：LHA10-2511-4533
価格：\550(税込)


バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4533.html







商品名：ハート×フェイクファーイヤリング


品番：LER18-2509-2019
価格：\330(税込)


バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2509-2019.html






商品名：ネコ×ミニフロッキー樹脂ピアス


品番：LJP18-2509-0681
価格：\330(税込)


バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LJP18-2509-0681.html






商品名：ネコ×パールネックレス / キュービックジルコニア


品番：LNE15-2509-0813
価格：\550(税込)


バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE15-2509-0813.html





about LUNA EARTH




LUNA＝ 月　EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。

どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。

全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。



◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/

◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/



◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2



会社概要



会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
　　　　　ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
　　　　　ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482



当企画に関するお問合せ先



株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/