LUNA EARTH ONLINEより、 クリスマス限定アクセサリーや人気の冬の新作アイテムが10/30（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
クリスマス限定アクセサリーが種類豊富に登場。
人気の冬の新作アイテムも入荷しています。
商品名：チェックリボン×パールイヤリング
品番：LER18-2511-2063
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2063.html
商品名：クリスマスツリーセットリング
品番：LSA15-2511-1311
価格：\550(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA15-2511-1311.html
商品名：クリスマスセットクリップ
品番：LSH10-2511-1428
価格：\550(税込)
バリエーション：ベージュ/レッド
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2511-1428.html
商品名：クリスマスゴムポニー / サンタ・トナカイ
品番：LHA10-2511-4502
価格：\330(税込)
バリエーション：ブラウン/レッド
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4502.html
商品名：クリスマスゴムポニー / ツリー
品番：LHA10-2511-4310
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4310.html
商品名： クリスマスゴムポニー / くまギフト
品番：LHA10-2511-4309
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4309.html
商品名：ねこサンタチタンピアス
品番：LPC18-2511-3893
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2511-3893.html
商品名：ねこサンタネックレス
品番：LNE18-2511-0867
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0867.html
商品名：いぬサンタイヤリング
品番：LER18-2511-2093
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2093.html
商品名：いぬサンタネックレス
品番：LNE18-2511-0868
価格：\330(税込)
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0868.html
商品名：シフォンリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2511-4533
価格：\550(税込)
バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4533.html
商品名：ハート×フェイクファーイヤリング
品番：LER18-2509-2019
価格：\330(税込)
バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2509-2019.html
商品名：ネコ×ミニフロッキー樹脂ピアス
品番：LJP18-2509-0681
価格：\330(税込)
バリエーション：ホワイト/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LJP18-2509-0681.html
商品名：ネコ×パールネックレス / キュービックジルコニア
品番：LNE15-2509-0813
価格：\550(税込)
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE15-2509-0813.html
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月 EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/