LUNA EARTH ONLINEより、 クリスマス限定アクセサリーや人気の冬の新作アイテムが10/30（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

クリスマス限定アクセサリーが種類豊富に登場。

人気の冬の新作アイテムも入荷しています。

商品名：チェックリボン×パールイヤリング

品番：LER18-2511-2063

価格：\550(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2063.html

商品名：クリスマスツリーセットリング

品番：LSA15-2511-1311

価格：\550(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA15-2511-1311.html

商品名：クリスマスセットクリップ

品番：LSH10-2511-1428

価格：\550(税込)

バリエーション：ベージュ/レッド

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSH10-2511-1428.html

商品名：クリスマスゴムポニー / サンタ・トナカイ

品番：LHA10-2511-4502

価格：\330(税込)

バリエーション：ブラウン/レッド

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4502.html

商品名：クリスマスゴムポニー / ツリー

品番：LHA10-2511-4310

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4310.html

商品名： クリスマスゴムポニー / くまギフト

品番：LHA10-2511-4309

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4309.html

商品名：ねこサンタチタンピアス

品番：LPC18-2511-3893

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2511-3893.html

商品名：ねこサンタネックレス

品番：LNE18-2511-0867

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0867.html

商品名：いぬサンタイヤリング

品番：LER18-2511-2093

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2511-2093.html

商品名：いぬサンタネックレス

品番：LNE18-2511-0868

価格：\330(税込)

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2511-0868.html

商品名：シフォンリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2511-4533

価格：\550(税込)

バリエーション：ベージュ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2511-4533.html

商品名：ハート×フェイクファーイヤリング

品番：LER18-2509-2019

価格：\330(税込)

バリエーション：ホワイト/ピンク/グレー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2509-2019.html

商品名：ネコ×ミニフロッキー樹脂ピアス

品番：LJP18-2509-0681

価格：\330(税込)

バリエーション：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LJP18-2509-0681.html

商品名：ネコ×パールネックレス / キュービックジルコニア

品番：LNE15-2509-0813

価格：\550(税込)

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE15-2509-0813.html

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/