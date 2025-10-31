【教育機関へ初導入】香蘭女子短期大学にヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」を設置

株式会社ReCute

株式会社ReCute（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山下萌々夏、以下「ReCute」）は、2025年11月1日より、香蘭女子短期大学（所在地：福岡県福岡市、学長：坂根康秀）に、ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute（リキュート）」を導入いたします。

本導入は教育機関として全国初の取り組みであり、「美をインフラ化する」というReCuteのミッションのもと、女性が自分らしく、自信を持って社会に踏み出すための環境づくりを教育現場から実現します。

髪を整えるという小さな行為が、自信を育み、行動へとつながる力になります。

香蘭女子短期大学への導入を通じて、若い世代の女性のエンパワーメントを支援してまいります。

■ 背景

香蘭女子短期大学は、福岡市にキャンパスを構える女子短期大学として、1958年の開学以来、「創意・自立・敬愛」を建学の精神に掲げ、自ら考え、行動できる女性の育成に取り組んできました。

現在は、ファッション総合学科、食物栄養学科、保育学科、ライフプランニング総合学科の4学科を設置し、専門教育に加え、感性や創造性、他者への敬意を重んじる教育を通じて、女性が自立して生きる力を養う場として、多くの人材を輩出しています。

一方で、現代社会では外出先で髪を整え直せる場所が限られており、必要な場面で身だしなみを整えることが難しいケースがあります。

ReCuteは、そうした状況に着目し、日常の中で誰もが気軽に身だしなみを整えられる環境を提供することで、女性が自信を持って行動できる機会を支えています。

今回の導入を通じて、香蘭女子短期大学とReCuteは、就職活動や発表会などの重要な場面を安心して迎えられる環境を整備し、教育の現場から女性の自立と社会での活躍を後押ししていきます。

■ 株式会社ReCute コメント

株式会社ReCute 代表取締役

山下萌々夏（やました・ももか）

次の世代を育てる教育の現場にReCuteを導入できることを、大変光栄に思います。

学生の皆さんが授業や面接、発表会など、人生の大切な場面で自信を持って挑戦できるよう、ReCuteがその一助になれればと考えています。

すべての女性が自信を持って社会で挑戦できる環境を、教育現場からの取り組みを通じて、社会全体へと広げていきたいと思います。

■サービス概要

サービス名：ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute（リキュート）」

設置場所：香蘭女子短期大学

※在学生向けのサービスであり、一般の方のご利用はできません

設置開始日：2025年11月1日

営業時間：平日9:00-17:00

※本学の閉庁日・閉門日・休業期間（夏季・冬季など）は、ご利用はできません。

利用料金：1回10分 385円、以降1分ごとに33円（税込）

※月額プラン会員は15分まで無料、その後1分あたり55円（税込）

導入機種：

・絹女～KINUJO～カールアイロン 32mm

・絹女～KINUJO～ストレートアイロン

利用方法：

・STEP1 アプリで近くのスポットを検索

アプリを開き、地図上から利用可能なReCuteスポットを探します。

・STEP2 QRコードを読み取りレンタル開始

利用したいスポットのQRコードを読み取ると、ロックが解除されヘアアイロンのレンタルが開始されます。

・STEP3 写真を撮って返却・決済完了

返却時にアプリから写真を撮影・送信するとレンタルが完了し、自動で決済されます。

■今後の展望

当社は「美をインフラ化する」をミッションに掲げ、外出先でも安心して髪を整え直せる環境をより多くの地域・多くの方々に届けるべく、全国規模での展開を進めています。

全国3,500カ所への設置拡大を目指すとともに、ヘアアイロンのレンタルスポットにとどまらず、ユーザーインサイトを活かした新たな領域へ拡張してまいります。

具体的には、パウダールームという日常導線のビューティープラットフォーム化や、コスメ・セルフケア領域でのブランド開発、施設連携によるマーケティング支援など、多角的な取り組みを通じて「美をインフラ化する」というミッションの実現を加速していきます。

また、施設様との連携を強化し、美容インフラとして新たな価値を社会に提案することで、商業施設における体験価値の向上に貢献してまいります。

■会社概要

株式会社ReCute

代表者 取締役CEO 山下 萌々夏

所在地 東京都港区南青山2-5-17 POLA青山ビルディング5階

資本金 3百万円

設立年月日 2024年4月2日

主な事業内容 ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」の企画運営

サービスサイト https://inc.recute.jp/

※表記について：会社名は「株式会社ReCute」、サービス名は「ReCute」と表記しています。

香蘭女子短期大学について

所在地：福岡県福岡市南区横手1丁目2-1

創立：1958年

特色：ファッション・観光・ブライダル・食・保育など、感性と実践力を育む多彩な学科を有する短期大学。

Webサイト：https://www.koran.ac.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ReCute 広報担当

お問い合わせフォーム：https://inc.recute.jp/inquiry-business