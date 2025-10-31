【日本初】DET BridgeはDuolingo English Testのゴールドパートナーに採択されました！

クラクモ株式会社

安価で高品質な語学学習サービスの提供をめざすクラクモ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：岡島 幹）は、Duolingo社によって開発された英語能力検定試験であるDuolingo English Testの公式パートナー（Global Counselor Network）として採択されましたので、お知らせいたします。

■DET公式ゴールドパートナーの意義

安価で高品質な語学学習サービスの提供をめざすクラクモ株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：岡島 幹）は、このたびDuolingo English Test（以下DET）のGlobal Counselor Networkのゴールドパートナーレベルに認定されたお知らせいたします。以前はパートナーレベルとして活動しておりましたが、今回の認定により、日本初（2025/10/31時点 自社調べ）のGCNゴールドパートナー企業としてDET公式にも認められる信頼性の高いサービス（DET Bridge - https://det-bridge.com/(https://det-bridge.com/)）を提供していることが証明されました。

■DET Bridgeについて

Duolingoからの証明書

クラクモが提供するDET対策アプリ「DET Bridge」は、受験者が試験に必要な英語スキルを効率的に学べるよう設計されたWEBアプリケーションです。

実践的な練習問題：DETの実際の試験形式に基づいた練習問題を豊富に提供。

AI駆動の学習最適化：受験者一人ひとりのWritingに対する弱点やアドバイスを瞬時に提供。

直感的で使いやすいデザイン：初めて使う方でも簡単に利用可能。

豊富な追加リソース：15%割引で本番試験が受験できる、タイピング練習まで可能、試験対策メディア記事などの役立つ多様な学習素材を搭載。

これらの機能により、「DET Bridge」は多くの受験者がスコア向上を実現するための信頼できるアプリとなっています

■ ゴールドパートナーを通してDuolingo English Testを受験する3つのメリット

当社を通じてDuolingo English Test（以下DET）を受験する主な利点は大きく3つあります。

- Duolingo English Test費用の割引当社を通じてDETを受験するユーザーは、受験費用の割引を受けることができます。このインセンティブにより、国際的な英語能力試験をより手頃な価格で受験することができ、より多くの人々が高額な受験費用を負担することなく、語学学習の目標を追求することができます。- Duolingo English Test公式からの迅速なサポート当社を通じて受験される場合、DETおよび当社から迅速で効率的なサポートを受けることができます。これは、問い合わせや受験に関する問題への迅速な対応を意味し、ユーザーはあらゆる懸念を早く解決することができます。全体的な試験体験を向上させ、受験者は安心してテストに挑むことができます。- 貴重な情報源の共有当社を通じてDETを受験するユーザーは、通常よりも早くテストの更新情報を得ることができます。これにより、ユーザー最新のリソースで十分な準備をすることができ、試験での成功の可能性が高まります。最新情報をDET Bridge利用ユーザーに還元し、試験でより良いパフォーマンスを発揮するのに役立ちます。

まとめると、クラクモを通じてDuolingo English Testを受験することで、ユーザーは受験コストを削減しつつ、高品質なDET対策のサポートを受けることが出来ます。

■ 問い合わせ先

教育機関または留学エージェントで、Duolingo English Testの導入および対策を検討される場合は、ご遠慮なく、以下メール or お問い合わせWEBからご連絡ください。企画や運用フロー構築からサポートさせて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください！

メール: contact@kurakumo.jp

お問い合わせ(WEB): https://kurakumo.jp/contact/

【DET Bridgeとは？】

Duolingo English Testで出題される全14種類の問題形式を網羅的に学習できるWebアプリです。講師陣は全員DET受験経験者です。日本語ネイティブの専任講師がオリジナルの問題と回答を作成しており、英語解説だけでは理解が難しいところも、日本語解説でより早く理解し得点アップに繋げることができます。詳細はこちらをご確認ください↓

サービス紹介ページはこちら！ :https://det-bridge.com/サービス概要や料金プラン、無料問題などご確認ください。クラクモ株式会社

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-20-601

代表者：代表取締役社長 岡島 幹

お問い合わせ：contact@kurakumo.jp

URL：https://kurakumo.jp/

事業内容：EdTechサービス事業