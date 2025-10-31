ジーネクスト、「すべての声が、未来を変える」ライブコマース事業“VoX Live”を始動

株式会社ジーネクスト

株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田実、証券コード：4179、以下「ジーネクスト」）は、テレビ放送とTikTok Shopを連動させた新たな縦型ライブコマースプロジェクト「VoX Live（ボックスライブ）」を始動いたします。本プロジェクトは、長年テレビショッピング等で培われた販売ノウハウを、SNS時代の共感型購買体験へ転用する試みであり、弊社が掲げる「声を集約する装置＝VoX（Voice of X）」の実業展開として位置づけています。

ライブコマース参入の背景と意義

ジーネクストはこれまで、「世の中の“情報の分断”をなくし、生活者や企業にとっての課題解決集団でありたい」という想いのもと、ステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」の提供を通じて、BtoBの伴走者として企業のDX支援を行ってきました。

「VoX（Voice of X）」とは、「あらゆるステークホルダーの声を聴く」という、ESG時代におけるジーネクストの企業経営を象徴するコンセプト。「すべての声が、未来を変える」をキーワードに、声を集約する装置（ボックス）を活用することでX通りの課題解決・体験を生み出すことを目指しています。

今回のライブコマース事業「VoX Live」は、その思いを社会・地域・生活者に広げるための「VoX構想の実業化プロジェクト」。顧客接点（CRM）での知見を集約し、企業と生活者、地域社会をリアルにつなぐための挑戦です。

クライアントの課題解決にとどまらず、収益貢献まで一貫して支援できる“実業支援”を進化させていきます。

テレビショッピング×TikTok Shopが生む、新しい「共感経済」

「VoX Live」は、これまでテレビショッピングの世界で磨かれてきた販売演出・構成ノウハウを、様々な世代に届くTikTok Shopの縦型ライブコマースへ最適化。

ふるさと納税返礼品や地域特産品を中心に、リアルタイムで“人の声”と“商品の魅力”を伝えながら、「情報発信」と「購買」をリアルタイムで接続し、“知る”から“共感して応援する”行動へと変える新しい購買体験を実現します。

VoX Live今後の展開

今後は、放送局・ふるさと納税ポータル運営企業との連携を進めながら、地域産品に留まらない商品ラインナップによるスケール展開を予定。また、コールセンターや物流拠点も兼ね備えたCRMを統合したTikTok Shop運営ソリューションなど、既存事業領域である顧客対応データを活用した支援事業にとどまらず、クライアント企業の収益貢献にも寄与可能な事業を創出していきます。さらには、投資事業の立ち上げによる新たな実業支援エコシステムの構築も視野に入れています。

「VoX」は、企業・生活者・社会の“声”をつなぐ装置。すべての声がデータとなり、課題解決の知に変わる。今後の展開にぜひご注目ください。

各種リンク

VoX Live ティザーサイト：https://voxlive.jp/

VoX Live TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@voxlive_jp

※2025年11月以降本格始動予定

ジーネクストについて

ジーネクストは創業以来、顧客対応のDX化を促進し、顧客体験の一貫性をご支援しております。企業をとりまく各ステークホルダーに対して適切なタイミングで情報を共有・利活用できる仕組みを構築し、現場と経営が同時にイノベーションを起こすプラットフォームを構築・提供するリーディングカンパニーを目指しています。

＜ステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」について＞

「Discoveriez」は、マルチチャネル情報統合による*VOCの一元化や適切な情報共有を実現するクラウド型のステークホルダーDXプラットフォームです。

「顧客の声」から経営課題を設定でき、全社で統一された危機管理・品質管理ができます。

*VOC：「Voice of the Customer」の略語であり、指摘・要望・お褒め等の顧客の声のこと。

＜生成AI型DXプラットフォーム「Discoveriez AI」について＞

「Discoveriez AI」は、A.I.(Artificial Intelligence、人工知能)を通じて、人間が行う作業を円滑かつ正確にサポートすることにより、顧客対応業務の現場で生成AIによりDX化を推進し、顧客対応の時間短縮および顧客データの正確な管理を実現し、人材活用を最適化するサービスです。問い合わせ窓口の最適化、人的リソースの削減と最適化、顧客データの正確な管理・改善を実現します。

従来の自動化ソリューションよりも、より人間に寄り添った問題提起、課題解決を実現することができます。

【株式会社ジーネクストの概要】

本社所在地 ：東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F

代表者 ：代表取締役 村田 実

設立 ：2001年7月

ウェブサイト ：https://www.gnext.co.jp/

サービスサイト：https://discoveriez.jp/

