９月３０日生まれのエンペラーペンギンの赤ちゃん 生まれたときは２９５．９ｇ、生後１か月の体重は？１１月１日（土） 計量記念日に公開体重測定！

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、１１月１日（土）の計量記念日にちなみ、エンペラーペンギンの赤ちゃん（９月３０日生まれ）の公開体重測定を行います。

ペンギンをはじめとする多くの鳥類の保育において、体重の推移を見守ることは非常に重要です。エンペラーペンギンの赤ちゃんは、誕生後に飼育スタッフが初期の人工育雛を行い、体重の変化を見ながら自然育雛にもチャレンジしてきました。

出生時２９５．９ｇだった赤ちゃんの体重は、生後１か月でどのぐらいになったでしょうか？

エンペラーペンギンの赤ちゃん 体重測定について

※報道関係者の皆様向けにパーク開園前に実施いたします。



実施日時 ：２０２５年１１月１日（土）午前９時３０分～午前９時４５分

場所：ペンギンベース１階

※赤ちゃんの健康管理のため、時間の変更およびイベントを休止する場合がございます。

計量記念日とは

「計量記念日」は、社会全体の計量制度に対する理解と関心を深めることを目的に、昭和２７年（１９５２年）から経済産業省で定めている日です。現在は、現行の計量法が施行された１１月１日を「計量記念日」とし、また１１月を「計量強調月間」として、計量制度の普及および社会全体の計量意識の向上を図っています。

【エンペラーペンギンの赤ちゃんについて】

■孵化日 ：２０２５年９月３０日（火）

■産卵日 ：２０２５年７月２６日（土）

■孵化日数 ：６６日間 ※平均６８日間

■体重 ：６１８.５g ※１０月２０日（２０日齢）測定

出生時体重：２９５．９g

■性別 ：不明 ※１年後を目途にDNAによる雌雄判定を行う予定です。

■親情報 ：父親 １９９７年１１月１６日搬入（２７歳）

母親 １９９７年１１月１６日搬入（２７歳）

親鳥主体の子育て方法にチャレンジ ～未来の繁殖を見据えて～

アドベンチャーワールドでは当初、赤ちゃんが無事卵からかえり成長することを重視し、体重４０kg近くある親鳥が 卵をつぶしてしまわないよう人の手で育てる「完全人工育雛」を行っていました。２００４年に初めて赤ちゃんが 誕生しましたが、完全人工育雛によって育った赤ちゃんは、人間を親と認識し、成鳥となってもペアを作らず、次の世代の繁殖につながらない可能性があります。２０１２年よりアドベンチャーワールドでは、卵を親から預かり、 孵卵器にて孵化させ、その後、赤ちゃんの体重がある程度成長するまで人の手で育て、体力をつけてから親鳥へ返す「初期人工育雛」という方法にたどり着きました。

【エンペラーペンギンについて】

■分類：ペンギン目 ペンギン科

■学名：Aptenodytes forsteri

■英名：Emperor Penguin

■生息地：南極大陸およびその周辺

■寿命：約３０年

■食生：魚類、イカ、オキアミなど。アドベンチャーワールドでは

主にオオナゴ、ホッケなどを与えています。

■繁殖：南極大陸で繁殖するのは、中型のアデリーペンギンと並ん

でエンペラーペンギンの２種類だけですが、アデリーの繁

殖シーズンが、雪溶け後に岩場が露出する夏場なのに対し

て、エンペラーペンギンはマイナス６０度にも至る冬の氷

原で繁殖を始め、約１２０日間にも及ぶ絶食の中ヒナを育

てることから「世界で最も過酷な子育てをする鳥」だと呼

ばれています。およそ５歳で性成熟に達します。メスは産

卵後、餌を取りに海へ行き、繁殖地に残ったオスは絶食状

態で約２か月間卵を抱き続けます。

■特徴：世界最大のペンギンで体長約１２０cm、体重約４０kg に

達し、側頭部と胸部上部の鮮やかな黄色が特徴的です。唯

一赤ちゃんに模様があるペンギンでもあり、生まれた直後

から換羽を迎えるまで、 白・黒・グレーの三色をしていま

す。成鳥はキングペンギンとよく似ていますが、キングペ

ンギンは体長約９０cmと、エンペラーペンギンと比べる

と小型で、胸部上部が橙色をしていることから区別できま

す。

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」】

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全

会一致で採択された国際目標です。