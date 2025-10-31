【東京都町田市】まちだの秋フォトキャンペーン2025を開催します

町田市役所告知チラシ

市は、市民が「愛着」や「誇り」を持って住み続け、市外の人が町田市への「関心」「憧れ」を抱き、いつか住んでみたいという意欲を高めることで、「市内外から選ばれ続けるまち」を目指し、シティプロモーションの取り組みを実施しています。

この度、市の魅力をさらに多くの方々に知っていただくため、「まちだの秋フォトキャンペーン2025」を開催します。InstagramやX、およびグラファー（町田市アンケートシステム）からお気に入りの秋の町田の風景を投稿していただきます。投稿いただいた方の中から抽選で5名様に「パティスリー アンカド」の焼き菓子セット（5種類）をプレゼントします。皆さまの“まちだの秋”の一枚をお待ちしています。

実施期間

2025年10月31日（金）～11月30日（日）

対象となる写真

町田市内で撮影した写真

参加方法

Instagram、X、グラファーの3つの参加方法があります。

１.Instagram

まちだ公式アカウント「@machida_cp」をフォローし、指定ハッシュタグ「#カメラと楽しむいいことふくらむまちだ2025」を付けて投稿。

https://www.instagram.com/p/DQdWWwQCYFZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZDI5NzZ1bjdxdW9w(https://www.instagram.com/p/DQdWWwQCYFZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=ZDI5NzZ1bjdxdW9w)

２.X

まちだ公式アカウント「@machida_cp」をフォローし、指定ハッシュタグ「#カメラと楽しむいいことふくらむまちだ2025」を付けて投稿。

https://x.com/machida_cp/status/1984101239114887242

３.グラファー（町田市アンケートシステム）

専用フォームに必要事項（メールアドレス、年代、画像、撮影スポット名、おすすめ理由等）を入力して応募。

https://ttzk.graffer.jp/city-machida/smart-apply/surveys-alias/cp-photo2025

賞品

「パティスリー アンカド」焼き菓子セット5種類（5名様）

その他

注意事項等はシティプロモーションサイト内の詳細ページをご覧ください。

▼シティプロモーションサイト内の詳細ページ

https://keeponloving-machida.com/news_and_report/photo-cp2025/

参考：シティプロモーションサイト「カメラと楽しむまちだ」

シティプロモーションサイト「カメラと楽しむまちだ」

まちだの秋の撮影スポットは、シティプロモーションサイト「カメラと楽しむまちだ」内の

【秋のフォトスポット特集ページ】でも紹介しています。

▼シティプロモーションサイト「秋のフォトスポット特集ページ」

https://keeponloving-machida.com/photospot/autumn/

東京都町田市について

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」