タスク管理ツールJootoを学ぶ「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。　3ヶ月で人生が変わった6人の物語」発売

「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語」

国産タスク管理・プロジェクト管理ツール「Jooto（ジョートー）」の活用法を、ストーリー形式で分かりやすく解説した電子書籍「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。　3ヶ月で人生が変わった6人の物語」を10月31日(金)にamazon kindle限定で発売いたします。


特徴

タスク管理に悩む39歳の会社員が「Jooto」と出会い、仕事と人生を変えていく半年間を描いた全6章のビジネスストーリーです。


従来のマニュアル本とは異なり、読みやすい物語形式を採用。


コンビニ店員、会社の同僚、スーパー店長、宅配配達員など、様々な職業の登場人物が、それぞれの悩みをJootoで解決していく過程を通じて、自然とツールの使い方や活用法が学べる構成となっています。


本書の構成

第1章：タスクが多すぎる問題


第2章：期限を忘れる問題


第3章：情報共有が面倒問題


第4章：繰り返し作業がつらい問題


第5章：プロジェクト全体が見えない問題


第6章：広がる世界


対象読者

・タスク管理に悩む社会人


・本業と副業を両立させたい方


・個人事業主・フリーランス
・小規模事業の経営者
・チームリーダー
・デジタルツールに苦手意識がある方


本書の特徴

1. 物語形式で読みやすい
　マニュアル本特有の堅苦しさがなく、小説を読む感覚で学べます。
2. 多様な業種の事例


　会社員、小売業、飲食業、配送業など、6つの異なる職種での活用例を紹介。


3. 段階的な学習設計


　無料プラン→スタンダードプラン→ビジネスプランと、段階的に機能を学べる構成。


4. 正確な料金情報


　各プランの料金を正確に記載。特に「1人あたり月額417円×人数」という計算方法を明確化。


登場人物

主人公：Web制作会社勤務、副業も並行


コンビニ店員、会社の後輩、会社の先輩、スーパーの店長、配達員、


期待効果

・Jootoの基本的な使い方が理解できる
・自分の業種での活用イメージが湧く
・チームでの導入方法が分かる
・自動化の可能性が見える
・紹介パートナーとしての活動イメージが持てる


発行概要

書籍名：「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる」その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語


フォーマット：Kindle電子書籍


販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYKPZ461


発行日：2025年10月31日


価格：税込500円


著者：Zzz


出版：Aaa publisher


【本件に関するお問い合わせ】


　企業名：Aaa publisher


　E-Mail：zzz@azionote.com