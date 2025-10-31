タスク管理ツールJootoを学ぶ「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。　3ヶ月で人生が変わった6人の物語」発売

azio合同会社「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語」

国産タスク管理・プロジェクト管理ツール「Jooto（ジョートー）」の活用法を、ストーリー形式で分かりやすく解説した電子書籍「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。 3ヶ月で人生が変わった6人の物語」を10月31日(金)にamazon kindle限定で発売いたします。

特徴

タスク管理に悩む39歳の会社員が「Jooto」と出会い、仕事と人生を変えていく半年間を描いた全6章のビジネスストーリーです。

従来のマニュアル本とは異なり、読みやすい物語形式を採用。

コンビニ店員、会社の同僚、スーパー店長、宅配配達員など、様々な職業の登場人物が、それぞれの悩みをJootoで解決していく過程を通じて、自然とツールの使い方や活用法が学べる構成となっています。

本書の構成

第1章：タスクが多すぎる問題

第2章：期限を忘れる問題

第3章：情報共有が面倒問題

第4章：繰り返し作業がつらい問題

第5章：プロジェクト全体が見えない問題

第6章：広がる世界

対象読者

・タスク管理に悩む社会人

・本業と副業を両立させたい方

・個人事業主・フリーランス

・小規模事業の経営者

・チームリーダー

・デジタルツールに苦手意識がある方

本書の特徴

1. 物語形式で読みやすい

マニュアル本特有の堅苦しさがなく、小説を読む感覚で学べます。

2. 多様な業種の事例

会社員、小売業、飲食業、配送業など、6つの異なる職種での活用例を紹介。

3. 段階的な学習設計

無料プラン→スタンダードプラン→ビジネスプランと、段階的に機能を学べる構成。

4. 正確な料金情報

各プランの料金を正確に記載。特に「1人あたり月額417円×人数」という計算方法を明確化。

登場人物

主人公：Web制作会社勤務、副業も並行

コンビニ店員、会社の後輩、会社の先輩、スーパーの店長、配達員、

期待効果

・Jootoの基本的な使い方が理解できる

・自分の業種での活用イメージが湧く

・チームでの導入方法が分かる

・自動化の可能性が見える

・紹介パートナーとしての活動イメージが持てる

発行概要

書籍名：「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる」その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語

フォーマット：Kindle電子書籍

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYKPZ461

発行日：2025年10月31日

価格：税込500円

著者：Zzz

出版：Aaa publisher

