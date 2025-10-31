タスク管理ツールJootoを学ぶ「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。 3ヶ月で人生が変わった6人の物語」発売
「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語」
国産タスク管理・プロジェクト管理ツール「Jooto（ジョートー）」の活用法を、ストーリー形式で分かりやすく解説した電子書籍「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる、その悩み、Jootoが解決します。 3ヶ月で人生が変わった6人の物語」を10月31日(金)にamazon kindle限定で発売いたします。
特徴
タスク管理に悩む39歳の会社員が「Jooto」と出会い、仕事と人生を変えていく半年間を描いた全6章のビジネスストーリーです。
従来のマニュアル本とは異なり、読みやすい物語形式を採用。
コンビニ店員、会社の同僚、スーパー店長、宅配配達員など、様々な職業の登場人物が、それぞれの悩みをJootoで解決していく過程を通じて、自然とツールの使い方や活用法が学べる構成となっています。
本書の構成
第1章：タスクが多すぎる問題
第2章：期限を忘れる問題
第3章：情報共有が面倒問題
第4章：繰り返し作業がつらい問題
第5章：プロジェクト全体が見えない問題
第6章：広がる世界
対象読者
・タスク管理に悩む社会人
・本業と副業を両立させたい方
・個人事業主・フリーランス
・小規模事業の経営者
・チームリーダー
・デジタルツールに苦手意識がある方
本書の特徴
1. 物語形式で読みやすい
マニュアル本特有の堅苦しさがなく、小説を読む感覚で学べます。
2. 多様な業種の事例
会社員、小売業、飲食業、配送業など、6つの異なる職種での活用例を紹介。
3. 段階的な学習設計
無料プラン→スタンダードプラン→ビジネスプランと、段階的に機能を学べる構成。
4. 正確な料金情報
各プランの料金を正確に記載。特に「1人あたり月額417円×人数」という計算方法を明確化。
登場人物
主人公：Web制作会社勤務、副業も並行
コンビニ店員、会社の後輩、会社の先輩、スーパーの店長、配達員、
期待効果
・Jootoの基本的な使い方が理解できる
・自分の業種での活用イメージが湧く
・チームでの導入方法が分かる
・自動化の可能性が見える
・紹介パートナーとしての活動イメージが持てる
発行概要
書籍名：「タスクが散らばる、期限を忘れる、情報が迷子になる」その悩み、Jootoが解決します。3ヶ月で人生が変わった6人の物語
フォーマット：Kindle電子書籍
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYKPZ461
発行日：2025年10月31日
価格：税込500円
著者：Zzz
出版：Aaa publisher
【本件に関するお問い合わせ】
企業名：Aaa publisher
E-Mail：zzz@azionote.com