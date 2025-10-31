世界の銅インジウムガリウムセレン太陽電池市場成長率：2031年までに3.5%に達する見込み
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「銅インジウムガリウムセレン太陽電池―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月31日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1222181/copper-indium-gallium-selenide-solar-cigs--cell
【レポート概要】
銅インジウムガリウムセレン太陽電池の世界市場規模は、2024年に3022百万米ドルと推定され、2031年までに3714百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は3.5%％と見込まれています。
銅インジウムガリウムセレン太陽電池は、CIGS化合物を光吸収層とする薄膜太陽電池。柔軟性と軽量性が特長で、曲面搭載やモバイル電源に適する。高変換効率技術の採用が拡大し、宇宙・ドローン・携行電源市場で注目を集めている。
1. 製品タイプ別市場分析：1-2 Micrometres、 2-3 Micrometres、 3-4 Micrometres、 Others
銅インジウムガリウムセレン太陽電池市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Automobiles、 Electronics and Electrical、 Energy and Power、 Others
各用途分野における銅インジウムガリウムセレン太陽電池の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Oxford PV、 Ascent Solar Technologies, Inc.、 Tata Power Solar Systems Limited、 Manz AG、 Jinko Solar Co., Ltd.、 Hanergy、 Bosch Solar Energy AG、 Sulfurcell Solartechnik GmbH、 Frontier Solar Inc、 SoloPower Systems, Inc.、 AVANCIS GmbH.
銅インジウムガリウムセレン太陽電池市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：銅インジウムガリウムセレン太陽電池市場の概要と成長見通し
銅インジウムガリウムセレン太陽電池の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の銅インジウムガリウムセレン太陽電池市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
銅インジウムガリウムセレン太陽電池を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における銅インジウムガリウムセレン太陽電池の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカなど主要地域における銅インジウムガリウムセレン太陽電池の売上動向、シェア、成長予測を提供します。（2020～2031）
