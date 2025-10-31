

AIIT教員陣が語る、技術とデザインを通じた価値創造

～創造技術コース 教員紹介動画2本を新たに公開～

東京都立産業技術大学院大学（AIIT）は、実務と理論を架橋した実践的な教育を通じて、国内外の産業技術分野で活躍できる高度専門職業人を養成しています。このたび、教員紹介動画を新たに2本制作し、YouTubeチャンネル「AIIT CHANNEL」で公開しました。今回加わったのは、創造技術コースの村越英樹教授と河西大介准教授です。AIIT CHANNELでは、このほか本学および3つのコース紹介、施設紹介などをご覧いただけます。

創造技術コース 村越 英樹教授の動画

「こんなものがあったら面白い！をいつも考えているから楽しいよね」という村越教授。

ドメインを決めずに「要するにコンピュータ制御で動く何か」ということから、柔軟な研究を進めています。今ある社会問題に対する解決方法を常に発信できればと考えています。「新しいものに挑戦する、何か新しいものを作る」そんな人に学んでほしいとメッセージを送ります。

村越教授の詳細

創造技術コース 河西 大介准教授の動画

大けがをきっかけにデザインを学ぶことになった河西准教授。

入院中にユニバーサルデザインの考え方を身近に感じたといいます。デザインという切り口が表面的、装飾的なものだけでなく社会のサービス、ものづくりや人とのネットワークを作ることにも浸透し始めたと考えています。素直に学び、考える姿勢を持ち、新しいものを作っていく人に学んでほしいとメッセージを送ります。

河西准教授の詳細

AIIT教授陣は、最前線の実務の専門的識見・経験をもとに知見を理論化した授業を行うとともに、学生の皆さんを最大限サポートします。これまで公開している教員紹介動画と合わせてぜひご覧ください。

AIIT CHANNEL(YouTube)

＜東京都立産業技術大学院大学＞

東京都公立大学法人が運営する専門職大学院です。国内外の産業技術分野において活躍できる高度で専門的な知識・スキルと実務遂行能力を備えた高度専門職業人を養成することを目的としています。すでに数多くのITエンジニアやデザインエンジニア、事業イノベーターを育成し、産業振興に貢献しています。

AIITホームページ