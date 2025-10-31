UAV燃料電池市場、2025年に6251百万米ドル、2031年に9224百万米ドル到達へ
2025年10月31日に、QYResearch株式会社は「UAV燃料電池―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、UAV燃料電池の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、UAV燃料電池の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．UAV燃料電池市場概況
2024年におけるUAV燃料電池の世界市場規模は、5895百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2031年までに9224百万米ドルに達すると予測されている。
UAV燃料電池は、水素などを燃料として発電する電源システム。長航続時間を実現するための主要技術であり、静音性と環境性能が高い。エネルギー密度の向上により、長距離観測や緊急対応任務で活躍の幅が広がる。
２．UAV燃料電池の市場区分
UAV燃料電池の世界の主要企業：Boeing、 Honeywell lnternational, Inc.、 Ultra Electronics、 Elbit Systems Ltd.、 Northrop Grumman Corporation、 General Atomics、 Toyota、 Intelligent Energy、 Vicor Corporation、 Doosan Mobility Innovation、 Innoreagen、 Jiangsu Horizon New Energy Technologies Co., Ltd、 Pearl Hydrogen Co.,Ltd.、 Wuhan Zhongyu Power System Technology Co., Ltd、 Shandong Bshark Intelligent Technology Co., Ltd、 Hydrogen Craft Corporation Ltd.、 Spectronik Pte. Ltd.、 Dongguan Zonetron New Energy Technology Co.,Ltd、 MicroMultiCopter Aviation、 Jiang Su Ice-city Hydrogen Energy Technology Co., Ltd
上記の企業情報には、UAV燃料電池の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
UAV燃料電池市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Hydrogen Fuel Cells、 Solid Oxide Fuel Cells （SOFC）、 Proton Exchange Membrane （PEM） Fuel Cells、 Others
用途別：Civilian、 Commercial、 Military、 Others
また、地域別にUAV燃料電池市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1222179/drone-fuel-cell
【総目録】
第1章：UAV燃料電池の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
第2章：UAV燃料電池メーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、UAV燃料電池の製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2020～2025）
