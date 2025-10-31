Microchip社、長距離ネットワーク向けにPTP （Precision Time Protocol）とMACsec暗号化に対応した次世代光Ethernet PHYトランシーバを発表
2025年10月31日[NASDAQ: MCHP] - スマート ファクトリ、リモート監視、コネクテッド インフラストラクチャの台頭により、長距離転送に対応でき、過酷な環境で動作する高度なネットワーク システムへの需要が高まっています。信頼性が高くセキュアなコネクティビティ ソリューションを求めるニーズに応えるため、Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、IEEE（R） 1588 PTP （Precision Time Protocol）とMACsec （Media Access Control Security）暗号化に対応した光Ethernet PHYトランシーバ（https://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/ethernet-phys?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=fiberopticphys&utm_bu=ncs）の新製品ポートフォリオを発表しました。新製品は25 Gbpsバージョンと10 Gbpsバージョンで展開されます。
Microchip社の光Ethernet PHYトランシーバは、従来の銅線ベースのEthernetに代わる、セキュアで通信支援や応答時間が予測可能かつスケーラブルなソリューションです。シングルモード ファイバ経由で最大10キロメートルのリンク長をサポートし、企業や大学のキャンパス、倉庫等、広範囲に分散したインフラストラクチャにおけるシームレスな展開を可能にします。PTPタイムスタンプ機能を内蔵し、分散ノード間でサブナノ秒（1 ns未満）の同期精度を実現します。このレベルのタイミング精度は、産業用オートメーション、通信、ロボット制御等のタイミングが重要なアプリケーションにとって不可欠です。
Microchip社ネットワークおよびコネクティビティ ソリューション部門副社長のCharlie Forniは次のように述べています。「設計エンジニアは複雑なネットワーク システムを簡素化するソリューションを求めています。これまでPTPやMACsecを追加するには既存の設計を大幅に変更する必要がありました。Microchip社のソリューションを使えば、お客様が既に投資したコアプロセッサ システムを活用できます。Microchip社はこれらの機能をトランシーバに組み込む事で、エンジニアが機能を簡単に追加し、よりスマートかつセキュアでスケーラブルなネットワークを構築できるようにしました」
新製品は1 Gbpsから25 GbpsまでのEthernet速度をサポートし、データセンター、キャンパスエリア ネットワーク、ロボティック/産業用オートメーション等、膨大なデータを扱うアプリケーションに最適な高帯域幅を実現します。設計者は、アプリケーション要件に合わせて適切なデータレートとメディア（光またはDAC （Direct Attach Copper））を選択する事で、ネットワークを容易に拡張できます。
接続環境における機密データの保護を支援するため、MACsec （IEEE 802.1AE）暗号化をサポートし、シリコンレベルでセキュリティを内蔵しています。このようなハードウェア ベースの実装により、Ethernetデバイス間のトラフィックを暗号化し、ネットワーク データを侵害から保護します。MACsecは、中間者攻撃、DoS（サービス拒否攻撃）、盗聴、なりすましといった一般的なサイバー攻撃を防ぎ、ネットワーク全体でデータの完全性を確保するよう設計されています。
