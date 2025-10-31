『城とドラゴン』×『ゴーゴーカレー』初のコラボイベントを11月7日（金）より開催決定！コングのボイス付きコラボお着替えなどが新たに登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『ゴーゴーカレー』との初のコラボイベントを2025年11月7日（金）より開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333230&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『ゴーゴーカレー』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_gogocurry
11月7日（金）より『城とドラゴン』にて、『ゴーゴーカレー』との初のコラボイベントを開催することが決定しました。コラボを記念し、アバたまに新しいボイス付きコラボお着替えとしてコングの「ゴリ子」が登場！また、全国の「ゴーゴーカレー」対象店舗にコラボメニューが登場するのはもちろん、来店することでゲーム内アイテムなどを獲得できるイベントも開催！ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年11月7日（金）8:00 ～ 12月14日（日）23:59
※上記はアプリ内での開催時間です。対象店舗や営業時間については『ゴーゴーカレー』公式サイトにてご確認ください
コングのボイス付きコラボお着替え「ゴリ子」などが登場！
11月7日（金）よりアバたまに『ゴーゴーカレー』のマスコットキャラクター「ゴリ子」が、コングのボイス付きコラボお着替えとして登場！さらに剣士のコラボお着替えも登場いたします。
そのほか、コラボ限定の新たなイベントの開催など内容盛りだくさんで実施いたしますので是非ご参加ください。
※コラボ限定の城ドラキャラお着替えは11月7日（金）8:00より「ゴーゴーカレーのアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※「ゴーゴーカレーのアバたま」は、ルビーで割ることはできません
※今回のコラボお着替えを獲得しても能力のパラメータは強化されません
※その他の「ゴーゴーカレーのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333230&id=bodyimage2】
実際に『ゴーゴーカレー』対象店舗を訪れ『城ドラ』をプレイすると、嬉しい特典が！
期間中、全国の『ゴーゴーカレー』対象店舗でコラボメニューが登場！また、『城とドラゴン』のログイン画面を店舗スタッフに提示することで、アバたまチケット付きのトッピング無料券ももらえます。さらに、GPS機能を使った「城ドラ世界地図」で旗を立てると、ゲーム内のショップに“コラボ名所ショップ”が出現！コラボ限定の「祝福」や、アイテムなどを獲得できます。
※来店の際、ほかのお客様や近隣の店舗および住民に迷惑がおよぶ行為はご遠慮ください
※旗を立てるにはGPS機能をONにする必要があります
※電波の混雑具合や端末により、位置情報が正しく取得できない場合があります。『城ドラ世界地図』画面を何度か読み込み直したり、取得しやすい場所へ移動したりするなどお試しください
※一定時間後に限定ショップは閉店いたします。再度開店させるためには、旗を立てる必要があります
※その他、GPS機能に関してはゲーム内の注意事項をよくご覧いただいたうえでご利用ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333230&id=bodyimage3】
