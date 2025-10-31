現実世界のお化け屋敷とゲームがリンクする新感覚のプレイ体験「夏飢声」（なきごえ）クラウドファンディング「うぶごえ」にて10月31日より募集開始
株式会社HLC（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：日比健）と有限会社レジスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：細田邦治）はホラーゲーム「夏飢声」（なきごえ）を制作するクラウドファンディングを「うぶごえ」にて10月31日（金）12：00より募集開始いたしました。
■実在するお化け屋敷「凶遡 咽び家」とのコラボ！新規ホラーゲーム制作プロジェクト！
URL：https://ubgoe.com/projects/1011
目標金額：1,000,000円
募集期間：10月31日（金）12:00 ～ 12月31日（水）23:59
ゲームの開発に際し、クラウドファンディングにてご支援を募集しております。多彩なお返しをご用意しておりますのでぜひ一度ご確認ください。
■ゲームプロジェクト『夏飢声』とは
オバケンの「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」を題材として建物を再現し、世界観を共有した新規ホラーゲーム企画が始動。
また、ゲーム内には「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」の建物にはない、スピンオフシナリオが展開されるステージの実装を予定しています。
「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」を体験していない人でも楽しめ、体験した人はより強く楽しめるゲームを目指しますのでお楽しみに！
タイトル ：夏飢声
ジャンル ：ホラー
発売日 ：2026年夏頃予定
対応 ：Steam Nintendo Switch
HP：https://regista.co.jp/products/nakigoe/
■詳細について
添付資料のPDF docxをご確認ください。
【原案イベント制作：オバケン】
HP ：http://obakensan.com/
代表：日比健
設立：2007年07月
事業内容：お化け屋敷制作、ホラーイベント制作、運営
【ゲーム制作：レジスタ】
HP：https://regista.co.jp/
代表：細田邦治
設立：2001年1月25日
事業内容：ゲーム用ソフトウェアの企画、制作及び販売
▼お問い合わせ先
フォーム： https://regista.co.jp/contact/
Regista広報担当：細田
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
■実在するお化け屋敷「凶遡 咽び家」とのコラボ！新規ホラーゲーム制作プロジェクト！
URL：https://ubgoe.com/projects/1011
目標金額：1,000,000円
募集期間：10月31日（金）12:00 ～ 12月31日（水）23:59
ゲームの開発に際し、クラウドファンディングにてご支援を募集しております。多彩なお返しをご用意しておりますのでぜひ一度ご確認ください。
■ゲームプロジェクト『夏飢声』とは
オバケンの「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」を題材として建物を再現し、世界観を共有した新規ホラーゲーム企画が始動。
また、ゲーム内には「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」の建物にはない、スピンオフシナリオが展開されるステージの実装を予定しています。
「凶遡 咽び家（きょうそ むせびや）」を体験していない人でも楽しめ、体験した人はより強く楽しめるゲームを目指しますのでお楽しみに！
タイトル ：夏飢声
ジャンル ：ホラー
発売日 ：2026年夏頃予定
対応 ：Steam Nintendo Switch
HP：https://regista.co.jp/products/nakigoe/
■詳細について
添付資料のPDF docxをご確認ください。
【原案イベント制作：オバケン】
HP ：http://obakensan.com/
代表：日比健
設立：2007年07月
事業内容：お化け屋敷制作、ホラーイベント制作、運営
【ゲーム制作：レジスタ】
HP：https://regista.co.jp/
代表：細田邦治
設立：2001年1月25日
事業内容：ゲーム用ソフトウェアの企画、制作及び販売
▼お問い合わせ先
フォーム： https://regista.co.jp/contact/
Regista広報担当：細田
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333206&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
プレスリリース詳細へ