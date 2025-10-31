EV用急速DC充電器の世界市場2025年、グローバル市場規模（100キロワット以下、100～200キロワット、200キロワット以上）・分析レポートを発表
2025年10月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EV用急速DC充電器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、EV用急速DC充電器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界のEV用急速DC充電器市場は2023年時点で数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。市場は予測期間中、年平均成長率で安定的な上昇を続けると予測されています。
世界的な電気自動車の販売は堅調で、2022年には新たに約1,050万台の電気自動車およびプラグインハイブリッド車が販売され、前年に比べ55％増加しました。中国と欧州がこの成長を牽引しており、中国では2022年に新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台に達し、前年比でそれぞれ約97％および93％の増加となりました。市場シェアは25％を超え、8年連続で世界最大の生産・販売国となっています。一方、欧州でも純電気自動車の販売が前年比29％増の158万台に達し、市場拡大が続いています。
________________________________________
産業構造と市場の概要
本レポートでは、EV用急速DC充電器の産業構造とサプライチェーン、さらに高速道路・街路、商業施設など用途別市場の分析を行っています。
充電器のタイプは出力により「100キロワット以下」「100～200キロワット」「200キロワット以上」に分類されます。特に100～200キロワット帯の中出力モデルが市場の中心となっており、高速道路サービスエリアや大型商業施設への導入が進んでいます。また、バッテリー容量の増大に対応した高出力モデルの開発も活発で、今後は超急速充電網の整備が競争の焦点になると見られます。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では政府によるインセンティブ政策や環境規制が市場を後押ししており、特に欧州連合では脱炭素化を推進する政策の下、充電インフラ整備への公的投資が進展しています。
一方、アジア太平洋地域では中国が圧倒的な存在感を示しています。中国は国内需要の拡大と強固な製造基盤、さらに政策的支援によって世界最大の充電器市場となっています。日本や韓国でも電気自動車普及促進政策が進み、充電網の高度化が図られています。新興市場ではインドや東南アジア諸国が今後の成長地域として注目されており、都市部を中心に公共インフラとしての充電ステーション建設が拡大しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロおよびミクロの両視点から包括的に分析しています。
マクロ分析では、市場規模や販売数量、収益、製品タイプ別シェアを明確化し、産業全体の成長ドライバーと課題を整理しています。政府の環境政策、技術革新、消費者の行動変化、インフラ投資状況などを総合的に評価し、市場ダイナミクスを解明しています。
ミクロ分析では、企業ごとの財務状況、製品ポートフォリオ、提携戦略、研究開発動向を検証し、競争優位性を比較しています。また、消費者調査を通じて使用満足度、利便性、設置場所の選好傾向を分析し、今後の市場拡大における課題を提示しています。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EV用急速DC充電器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、EV用急速DC充電器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界のEV用急速DC充電器市場は2023年時点で数億ドル規模に達しており、2030年までにさらに拡大する見通しです。市場は予測期間中、年平均成長率で安定的な上昇を続けると予測されています。
世界的な電気自動車の販売は堅調で、2022年には新たに約1,050万台の電気自動車およびプラグインハイブリッド車が販売され、前年に比べ55％増加しました。中国と欧州がこの成長を牽引しており、中国では2022年に新エネルギー車の生産が700万台、販売が680万台に達し、前年比でそれぞれ約97％および93％の増加となりました。市場シェアは25％を超え、8年連続で世界最大の生産・販売国となっています。一方、欧州でも純電気自動車の販売が前年比29％増の158万台に達し、市場拡大が続いています。
________________________________________
産業構造と市場の概要
本レポートでは、EV用急速DC充電器の産業構造とサプライチェーン、さらに高速道路・街路、商業施設など用途別市場の分析を行っています。
充電器のタイプは出力により「100キロワット以下」「100～200キロワット」「200キロワット以上」に分類されます。特に100～200キロワット帯の中出力モデルが市場の中心となっており、高速道路サービスエリアや大型商業施設への導入が進んでいます。また、バッテリー容量の増大に対応した高出力モデルの開発も活発で、今後は超急速充電網の整備が競争の焦点になると見られます。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では政府によるインセンティブ政策や環境規制が市場を後押ししており、特に欧州連合では脱炭素化を推進する政策の下、充電インフラ整備への公的投資が進展しています。
一方、アジア太平洋地域では中国が圧倒的な存在感を示しています。中国は国内需要の拡大と強固な製造基盤、さらに政策的支援によって世界最大の充電器市場となっています。日本や韓国でも電気自動車普及促進政策が進み、充電網の高度化が図られています。新興市場ではインドや東南アジア諸国が今後の成長地域として注目されており、都市部を中心に公共インフラとしての充電ステーション建設が拡大しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、市場をマクロおよびミクロの両視点から包括的に分析しています。
マクロ分析では、市場規模や販売数量、収益、製品タイプ別シェアを明確化し、産業全体の成長ドライバーと課題を整理しています。政府の環境政策、技術革新、消費者の行動変化、インフラ投資状況などを総合的に評価し、市場ダイナミクスを解明しています。
ミクロ分析では、企業ごとの財務状況、製品ポートフォリオ、提携戦略、研究開発動向を検証し、競争優位性を比較しています。また、消費者調査を通じて使用満足度、利便性、設置場所の選好傾向を分析し、今後の市場拡大における課題を提示しています。
________________________________________