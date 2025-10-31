【11.19（水）開催 3社共催ウェビナー】 『EC運営は「攻め」の時代へ！バックオフィス改革の成功メソッドとツール3選』
eコマースの自動化型DXサービスを提供する株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年11月19日（水）14:00～より、テープス株式会社と株式会社インゲージとの3社共催ウェビナー「EC運用は『攻め』の時代へ！バックオフィス改革の成功メソッドとツール3選」をオンラインで開催いたします。
■セミナーお申込はこちらから
https://ingage.jp/relation/event/251119/
■ウェビナー内容
EC市場の拡大に伴い、受注処理、物流管理、顧客対応といったバックオフィス業務の複雑化と非効率は、多くのEC事業者にとって「時間」と「コスト」を蝕む深刻な経営課題となっています。本ウェビナーでは、日々のルーティンワークに追われ、本来注力すべき「攻め」の施策にリソースを割けない現状からの脱却をテーマに、ECバックオフィス業務効率化を実現する最新メソッドとツールをご紹介します。
■主なトピック
ウェビナーは三部構成となります。
第一部は、受注処理をはじめとするEC運営における日常業務の自動化を実現し、人的リソースを戦略立案などのコア業務へシフトする方法を解説します。
続いて、第二部は倉庫管理システム（WMS）を核とした、コストセンターから利益を生む構造へと変革する最新の物流戦略とその実現方法を提示します。
そして第三部では、マルチチャネル化が進むお問い合わせ窓口を一元管理することで、効率的な対応と高品質な顧客体験を両立させ、リピーター育成に繋げるCS部門の構築手法をご紹介します。
■登壇内容
・テープス株式会社 マーケティング責任者 北澤氏
～ルーティン業務の自動化を実現するツールの活用方法～
・株式会社コマースロボティクス 執行役員 中嶋
～倉庫管理システム（WMS）で実現する利益を生む物流戦略とは～
・株式会社インゲージ デマンドジェネレーション部 イベントマーケター 佐竹氏
～マルチチャネルを一元管理し、効率的なお問い合わせ対応の実現方法～
＜開催情報＞
■会 場：Zoom ウェビナー
■参加費：無料
■日 時：2025年11月19日（水）14:00～15:00
■URL：https://ingage.jp/relation/event/251119/
■共催企業概要1
テープス株式会社
所在地：神奈川県茅ヶ崎市中海岸 4 丁目 12986 番 52 サザンビーチヒルズ 5 F
代表者：代表取締役 五島 可貴
事業内容：EC特化のノーコードワークフロービルダー「TēPs（テープス）」を運営
コーポレートサイト： https://teps.io/
■共催企業概要2
株式会社インゲージ
所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号
代表者：代表取締役社長 和田 哲也
事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供
コーポレートサイト： https://ingage.co.jp
■株式会社コマースロボティクスについて
https://commerce-robotics.com/
企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
株式会社コマースロボティクス
