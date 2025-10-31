コンプレッサー専門店エアセルフの偽サイトにご注意ください。日本人スタッフの対応強化中、安心・安全なサポート環境をあなたに。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、品質と信頼を第一に
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：小野寺鉄）は、設立以来、確かな品質とサポート体制を重視し、全国の法人・個人ユーザーに選ばれ続けてきました。
エアセルフでは、法人・事業主様にも安心の日本人スタッフ常駐のサポート体制を整え、製品選定から導入、アフターフォローまで、すべての段階で専門スタッフが丁寧に対応しています。
購入後もお客様の安心を守ることを最優先とし、信頼できる“コンプレッサー専門店”として、サービス品質の維持と向上を継続的に行っています。
エアセルフでは、企画から製造・検品までを国内で一貫管理し、高品質を保つ自社製企画・製造体制を採用しています。
コンプレッサーの性能や安全性を最大限に引き出すため、製造工程には熟練の技術者が携わり、各パーツの精度を徹底的に確認。
さらに、検品強化のためX線検査による入庫チェックを実施しており、目視では判断できない内部構造の異常まで検出可能な体制を整えています。
これにより、安定した性能を長期間維持できる製品だけを市場にお届けしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332669&id=bodyimage1】
オイルレス仕様でメンテナンス負荷を軽減
すべてのモデルにオイルレス構造を採用しており、定期的なオイル交換が不要です。
このメンテナンス負荷を軽減するオイルレスモデルを全品採用する方針は、法人・個人問わず、ユーザーの作業効率とコスト低減を両立させる大きな特長です。
また、定期的なメンテナンスを容易にするため、交換部品やパーツの供給体制も充実。消耗品も迅速に入手できるため、業務を止めることなく継続使用が可能です。
静音設計と安全性能で幅広い用途に対応
エアセルフのコンプレッサーは、住宅近隣や夜間作業も安心な59db未満の静音設計を実現。
これにより、店舗やガレージ、集合住宅の一室など、騒音を抑えたい環境でも快適に使用できます。
さらに、他社の安価なノーブランド品ではカバーできない起動時の故障リスクや安全性にも配慮しており、過負荷時の保護装置など安全基準を高く設定。
エアセルフのコンプレッサーは、安心・安全に長く使えることを前提に開発されています。
専門店ならではの安心サポートと保証制度
エアセルフでは、購入後のアフターサポートにも力を入れています。
迅速な部品提供・電話・メール対応・返品交換・返金保証制度を完備しており、購入後のトラブルや不具合にも迅速に対応。
専門知識を持つ担当者が、修理・点検・パーツ交換などをサポートします。
この誠実な対応体制が多くの顧客から高く評価され、リピーターや法人取引の継続につながっています。
エアセルフ公式サイトのご案内
エアセルフでは、正規販売ルートを通じた安全な製品購入を推奨しています。
最新情報や製品の詳細は、下記記載の、初めてのエアセルフガイドからご覧いただけます。
初めてのエアセルフガイドページ：
https://air-compressor.jp/beginner/
【会社概要】
会社名：株式会社メカニスタ
代表者：代表取締役 小野寺鉄
事業内容：エアーコンプレッサーの販売・修理・卸売業／法人向け工業製品販売／EC運営
公式サイト：
https://air-compressor.jp/
▼tokyo parts公式サイト：
https://tokyoparts.jp/
▼農業分野に特化した新メディアサイト「ライストレード」：
https://rice-trade.jp/
▼農業むけ関連サービス：
https://rear-car.jp/
担当部署名・担当者名：株式会社エアセルフ 広報担当・長澤知広
メールアドレス：mail@kr5.jp
法人携帯番号：050-3630-2698
配信元企業：株式会社メカニスタ
プレスリリース詳細へ