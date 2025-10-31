大好評につき第二弾！「新」メラノCC(R) サウナの聖地「湯乃泉 草加健康センター」“2人目のエガちゃん“企画　温浴施設コラボイベント

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社(本社：大阪市、社長：瀬木英俊)は、ビタミンCをキー成分として展開するブランド「メラノCC」のリニューアルを記念し、前回大好評であった温浴施設コラボの第二弾イベントを実施いたします。今回のイベントでは、人気TikToker「2人目のエガちゃん」をプロデューサーに迎え、前回とは一味違う体験型コンテンツを通じて、メラノCCブランドの新たな魅力をお届けします。





◼︎本企画の背景

「メラノCC」は、2025年1月24～2月24日にて、都内の人気銭湯「松本湯」にてブランド初の温浴施設とのコラボレーションイベントを実施。イベント開始から1日で、ロート製薬公式TikTokアカウントで再生回数100万回を突破し、SNSや各種メディアでも話題を呼びました。来場者が実際に商品を体験できるイベントとして、多くの方々に「メラノCC」の魅力を体感いただく機会となりました。

そしてこの度、ブランド誕生20周年を機に、主力商品「化粧水」シリーズをリニューアル。

新たな処方により、ビタミンC誘導体の働きを最大限に引き出し、「明るさ」「透明感」「なめらかさ」を追求しています。これを記念し、温浴施設との第二弾コラボレーションが実現しました。



▼関連プレスリリース：メラノCC × 松本湯「メラノCCな湯」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000044879.html

▼関連ロート製薬公式Tiktokアカウント：

https://www.tiktok.com/@rohtotiktok/video/7463016010006777095?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7476060377585255944(https://www.tiktok.com/@rohtotiktok/video/7463016010006777095?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7476060377585255944)

◼︎概要

今回リニューアルを行った「新」メラノCC化粧水を主軸に、新しくなった「メラノCCな湯」をテーマに温浴施設とのコラボレーションイベントを開催いたします。

開催日時：11月1日(土)～11月24日(月・祝)

開催場所：湯乃泉 草加健康センター(埼玉県草加市北谷2-23-23)





◼︎2人目のエガちゃんが“本気(マジ)”プロデュース！

本イベントでは有名TikToker「2人目のエガちゃん」が、「新」メラノCCの世界観を温浴施設で再現。

「新メラノCCは、何が変わったのか？」をテーマに、ユーモアと情熱を込めた演出で商品体験をプロデュースします。温浴施設にて商品を体験いただけるだけでなく、来場いただいた方に楽しんでいただけるような様々な仕掛けをご用意しております。

#「メラノCC」が、草加健康センターをジャックするらC！

イベント期間中は、施設内の装飾・ポスター・暖簾などがメラノCC仕様に一新。さらに、来場者は「新メラノCC化粧水」をはじめとするスキンケアシリーズを自由に体験できます。



＜期間中に体験できる商品＞

商品名：メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水【医薬部外品】

メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水 しっとりタイプ【医薬部外品】

販売名：RロートブライトCL／RロートブライトCLr

容量：170mL

参考価格：990円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/melanocc/lotion/

商品名：メラノCC 薬用しみ対策 プレミアム美容液【医薬部外品】

販売名：メンソレータムRホワイトCGP

容量：20mL

参考価格：1,628円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/melanocc/premium-essence/

商品名：メラノCC 薬用しみ対策 美白ジェル【医薬部外品】

販売名：RロートホワイトCJ

容量：100g

参考価格：1,210円（税込）

URL：https://jp.rohto.com/melanocc/gel/

商品名：メラノCC ディープクリア酵素洗顔【化粧品】

販売名：RロートホワイトCW

容量：130g

参考価格：715（税込）

URL：https://jp.rohto.com/melanocc/deep-clear/

#全長180cm！巨大メラノCCボトルがあるらC

「C」の文字に手をかざすと、新メラノCC化粧水が噴霧される特別演出。

さらに、「2人目のエガちゃん」からの音声メッセージが流れます！

エガちゃんの熱い想いとともに、たっぷりの新メラノCC化粧水を体験ください。

#「新」メラノCCな湯があるらC

前回、「松本湯」でも大好評であった「メラノCCな湯」がパワーアップして登場。メラノCCをイメージしたスッキリ柑橘系の香りとうるおい成分として「ビタミンC誘導体」※を配合したオリジナル入浴剤※を「2人目のエガちゃん」がプロデュース。まるで化粧水に入っているようなトロトロな質感で、全身の疲れを癒します。期間中、草加健康センターの男女「白湯」にて入浴剤が投入されます。この機会にぜひお試しください。

※アスコルビルリン酸Na

※メラノCCをイメージしたものであり、実際の商品とは異なる成分を使用した入浴剤です。





#コラボメニューが出るらC

メラノCCのキー成分「ビタミンC」をモチーフにした、オリジナルサ飯・サウナドリンクを本気プロデュース！爽やかでリフレッシュできる限定メニューを提供いたします。

※期間中のみの販売とし、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。





#来場者限定でステッカーがもらえるらC

期間中に来場した方へここでしか手に入らない限定ステッカーをプレゼントいたします。「メラノCC」 × 草加健康センターの人気キャラクター「ラッコ」 × 「2人目のエガちゃん」が描かれたオリジナルデザイン。

※デザインは3種。ランダムにて配布いたしますので、予めご了承ください。

▶「新」メラノCCについて

新しい「メラノCC」では、ビタミンC誘導体の効果を最大限に引き出す新処方を採用。「明るさ」「透明感」「なめらかさ」という従来の美白ケアの価値に加え、肌本来の健やかな状態を保つ総合的なアプローチを実現しました。同時に、使いやすさと継続使用による効果の実感にもこだわり、日々のスキンケアに自然に組み込める製品設計を行いました。

１. お客様の肌を考えた新処方

・２つのビタミンが肌の奥まで届く「Wビタミンチャージ」処方を採用。

新たに持続型ビタミンC誘導体「L-アスコルビン酸２-グルコシド」と、肌の代謝を整える「パンテノール」※1を配合しました。これにより、乾燥によるくすみや肌荒れを防ぎ、ニキビ予防や美白※2にもアプローチ。さらに、炎症を抑える「グリチルリチン酸ジカリウム」を組み合わせることで、健やかな肌へ導きます。

※１※D-パントテニルアルコール、※２メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ





２. 日常的な肌ケアを実現する使用設計

・ 毎日のスキンケアに取り入れやすい、しっとりするのにべたつかない、軽やかでさっぱりとした使用感を実現。

・ 保湿力と美白有効成分の浸透力にこだわり、肌を健やかに保つ設計で、肌状態をサポートします。

▶2人目のエガちゃんについて

SNS総フォロワー数240万人を超えるTikToker／動画クリエイター。独自のテンションと“本気（マジ）”な姿勢で、視聴者に笑いと熱量を届ける人気美容インフルエンサー。本イベントでは、「新メラノCCは、何が変わったのか？」をテーマに、ユーモアと情熱をもって本気プロデュースします。

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCVRDCteAx6zMUWMB86QRXxw

TikTok：https://www.tiktok.com/@egachannel1

Instagram：https://www.instagram.com/channega/





▶湯乃泉 草加健康センターとは

埼玉県草加市にある“サウナの聖地”とも呼ばれる有名施設。「湯乃泉」は1980年に「相模健康センター」（現在は閉店）として創業。日本で初めて湯治体験ができる健康センターとして、効仙薬湯、露天草津の湯、高濃度炭酸泉など「湯づくり」にこだわった施設を運営しています。「草加健康センター」は1988年に開業。現在も多くのサウナ愛好家が集まるサウナの聖地です。

住所 ：〒340-0046 埼玉県草加市北谷2-23-23

営業時間 ：10:00～翌朝8:00

（入浴時間：10:00～25:30/5:00～7:30、金・土・祝日前夜 10:00～7:30）

公式HP ：https://yunoizumi.com/souka/

●「メラノCC」は、ロート製薬株式会社の登録商標です。