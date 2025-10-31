【FIVESTAR WEDDING】ヨーロッパの国際フォトコンテストにおいて部門世界2位を受賞！

株式会社日本セレモ二ー

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディングにおいて、2024年に引き続き2年連続の総合第1位を獲得した、愛グループ（株）日本セレモニーが運営する結婚式場「FIVESTAR WEDDING」（公式サイト：https://www.fivestar-wedding.com/(https://www.fivestar-wedding.com/)）に所属するフォトグラファーが、「WPE International Photography Awards 2025 Second Half」において部門世界2位を受賞いたしました。

〈 WPE International Photography Awards 概要〉

欧州の写真家団体「WPE」が主催するプロフォトグラファー向けの国際フォトコンテスト。

世界中からたくさんのフォトグラファーが参加し、技術や芸術性の高さを競っています。

WPE International Photography Awards 公式HP

https://www.wpeawards.com/

Second Half 受賞作品一覧

https://www.wpeawards.com/rubrique/galleries.php

世界各国より素晴らしい作品が集う中、FIVESTAR WEDDINGとして各部門で7名のフォトグラファー、合計15枚の写真が入賞。

今回世界2位を受賞したのは「Wedding Photojournalism部門」（URL：https://www.wpeawards.com/rubrique/galleries.php?id_contest=21&id_archive_category=575(https://www.wpeawards.com/rubrique/galleries.php?id_contest=21&id_archive_category=575)）、延時 涼介が撮影した作品。

結婚式当日の、お父様から新郎様への“バトンタッチ”という、お父様の想いがこみ上げるエモーショナルなシーンをとらえた作品が、世界からも高い評価をいただきました。

■受賞コメント

延時 涼介 Ryosuke Nobutoki

写真を見るだけで、その時の状況が伝わる「ドキュメンタリー写真」が好きで、状況だけではなく“感情”をも伝えられる今回の作品を応募しました。

このような栄誉ある賞をいただけたのは私一人の力ではなく、仲間たちや、そして新郎新婦様のおかげだと感じています。「私が撮影した」のではなく、「撮影させてもらっている」という感謝を忘れることなく、今後も精進してまいります。

《延時 涼介 受賞作品（2作品）》

■受賞コメント

山下 琴音 Kotone Yamashita

ご家族やご友人、新郎新婦様の“愛”を、目で見える“写真”として残したいという私の想いが込もった自慢の作品たちです。

国際フォトコンテストでの受賞が自身の掲げる目標の一つでもあったため、心から嬉しく思います。私一人の力ではなく、厳しくも愛のあるアドバイスをくれた仲間たちのおかげで、このような名誉ある賞をいただくことができました。これからも感謝と初心を忘れることなく、素敵な時間を鮮明に思い出していただける、“想い”をカタチに残す写真が届けられるよう、心で寄り添いながら私らしく撮影してまいります。

《山下 琴音 受賞作品（4作品）》

結婚式という大切な瞬間をカタチに残す「写真」

これからもFIVESTAR WEDDINGは、おふたりの想いに寄り添いながら、特別な一日をお手伝いしてまいります。

■ FIVESTAR WEDDING 受賞者一覧（計7名）

・延時 涼介 2作品

・小山 猛 5作品

・尾崎 修 1作品

・今井 実穂 1作品

・山下 琴音 4作品

・松本 綾香 1作品

・中井 暁子 1作品

■ FIVESTAR WEDDINGについて

『2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング』において、2024年に引き続き、2年連続の総合第1位を獲得しました！

どこにもない「楽しさ」、「夢」、「未来」がある結婚式を。

最上級の感動を演出する大聖堂や、美意識を詰め込んだ披露宴会場など、上質な空間で特別なひとときを過ごすことができる結婚式場を全国に展開。

ウエディングのプロフェッショナルチームによって、ご希望に寄り添いおふたりらしい結婚式をご提案し、結婚式当日は人生最良の日にふさわしい洗練されたサービスを提供します。

訪れたゲストへのおもてなしの心が細部まで行き届いた設備が充実しており、その他パーティを彩る料理や生花装飾や、ここでしか着ることのできないオリジナルドレスの製作にも注力し、一貫したウエディングのクオリティを追求しております。

-FIVESTAR WEDDING五ツ星ウエディングコンセプト-

★くつろぎに満ちた優美なSPACE（空間）

★眺望や利便性に配慮したENVIRONMENT（環境）

★美意識を極めたスタイルのあるDESIGN（デザイン）

★感動に包まれる、厳かなCEREMONY（セレモニー）

★ウエディングのプロフェッショナルチームによる、最上級のHOSPITALITY（おもてなし）

もし地球上に永遠と呼べるものがあるとすれば、それはこの瞬間に他ならないウエディング。そのすべてに研ぎ澄まされた美意識を注ぎこんで。

五ツ星のプロがご提供する、すべてにおいて上質で最上級の感動をもたらすウエディングです。

演出やおもてなし、会話の一つひとつにまでクオリティを極め、想像を超えた感動をおふたりのために。

人生でもっとも美しい時間が、今始まろうとしています。

＼プレ花嫁様へお役立ち情報をお届け！／

FIVESTAR WEDDING公式インスタグラム：@fivestarwedding_official(https://www.instagram.com/fivestarwedding_official)

FIVESTAR WEDDING公式サイト：https://www.fivestar-wedding.com/

■ 愛グループについて

AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。

Beyond the “AI”

愛グループは、冠婚葬祭サービスに関連する8事業を展開。

各事業が独自性を打ち出しながら有機的に連携することで、質の高いサービスを提供しています。

AIや自動化が進む時代だからこそ、あえて「人が手間をかけることの価値」にフォーカス。

お客様の人生の大切な節目に立ち会い続け創業より50年を超えた今、改めて人の手によって届けられる“愛”の本質を見つめ、グループの在り方を象徴するメッセージとして「Beyond the “AI”」というコンセプトを掲げ、どこにもない唯一無二のセレモニーの新たな価値創造を目指しています。

「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/

【関連サイト】

〈婚礼〉FIVESTAR WEDDING ブランドサイト：https://www.fivestar-wedding.com/

〈葬祭〉「生きる、お葬式。」典礼会館 ブランドサイト：https://www.tenreikaikan.com/

【プレスリリース配信記事】

・【DOLLIE】～見た目も味も心奪われる～「大阪・関西万博」への出展で話題沸騰の宝石ピクルスが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000039857.html

・《2年連続》最も満足度の高い結婚式場として【FIVESTAR WEDDING】がオリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディング 総合第１位を2年連続で受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000039857.html

・【FIVESTAR WEDDING】ヨーロッパの国際フォトコンテストにおいて部門世界1位を受賞！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000039857.html

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

Email：webmaster@aigroup.co.jp

公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/