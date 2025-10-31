¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ3¶è¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÇÌó760Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û¡×¡¢11/1¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï¡ª
～ ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤À¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¡ª¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡á¹â²Á¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë ～
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û¡×¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ3¶è¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÇÌó760Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️ 5ÅÔ»Ô¤ÎÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤òÅìµþÅÔÆâ3¶è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡á¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊØÍø¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢½ÐÁ°´Û¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¤¡¢¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û～¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¥°¥ë¥á～¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÅ¹ÊÞ¤ÎÃíÊ¸¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§½ÐÁ°´Û¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤âÅ¹Æ¬¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¡ª 5ÅÔ»Ô¤Ç¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û～¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¥°¥ë¥á～¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï¡Êhttps://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20250901_omisekakaku.html¡Ë
¡¡5ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ½ê¤è¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÅìµþÅÔÆâ3¶è¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤â¿·¤¿¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ3¶è¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥æー¥¶ー¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë½½Ê¬¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ Ìó760Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Å¹¤äÂç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤¬»²²Ã
¡¡ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ÎÊÉ¤òÌµ¤¯¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÐÁ°´Û¤¬·Ç¤²¤ë¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìó760Å¹ÊÞ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¾å¤Ç¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎÁÍý¤¬¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼️ ½ÐÁ°´Û¤Ê¤é¾¦ÉÊÂå¶â¡ÜÁ÷ÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡½ÐÁ°´Û¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡È¾¦ÉÊÂå¶â+Á÷ÎÁ¢¨1¡È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤â¡È¤ªÅ¹²Á³Ê¡ÜÁ÷ÎÁ¢¨1¡È¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤´ÃíÊ¸¤«¤éÌó30Ê¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÆÃÅµ¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤¹¤ëÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤¬Á÷ÎÁÌµÎÁ¢¨2¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö½ÐÁ°´Û¡×ÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://demae-can.com/lp/lyp-premium
◾️ ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤â¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©»ö¤ä¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¼ûÍ×¤Ï³Î¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ê³°¿©¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î²Á³ÊÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÉé¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÆü¾ï²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¡¢²ÃÌÁÅ¹¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÊØÍø¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
◾️ ¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¾ÜºÙ
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡
¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¢¨3
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¿ô¡§Ìó760Å¹ÊÞ
¡¦ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§¾¦ÉÊÂå¶â¡Ê¤ªÅ¹²Á³Ê¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ¡ÊÁ÷ÎÁÊÑÆ°²Á³Ê¡Ë¢¨1
¡¦¡É¤ªÅ¹²Á³Ê¡É¤È¤Ï¡©
¡Ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆâÍÆ¡¦¥»¥Ã¥È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÍÆ´ïÂå¤äÊñÁõÂå¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Á÷ÎÁ¤ÏÊÑÆ°²Á³ÊÀ©¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¶â³Û¤äÇÛÃ£µ÷Î¥¡¢¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Åù¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥ªー¥Àー¤´¤È¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ110±ß¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§1±ß°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¡¢¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¡£¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Êhttps://demae-can.com/lp/lyp-premium¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3¡§¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ ¤´»²¹Í
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¼Â»Ü¡§¹çÆ±²ñ¼ÒYUM JAM¡¢2025Ç¯4·î¡¢n¡á551¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡Ê81.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§https://www.atpress.ne.jp/news/437056
¡ÚËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¸ø³«Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û ³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌðÌî Å¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.demae-can.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://demae-can.com/
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡¡¹Êó
º´Æ£¡Ê080-3382-8446¡Ë
mail¡§pr@demae-can.co.jp
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¹¤ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û¡×¤ÎÄó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ3¶è¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÇÌó760Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️ 5ÅÔ»Ô¤ÎÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤òÅìµþÅÔÆâ3¶è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡á¹â¤¤¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÊØÍø¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢½ÐÁ°´Û¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¤¡¢¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û～¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¥°¥ë¥á～¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÅ¹ÊÞ¤ÎÃíÊ¸¿ô¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§½ÐÁ°´Û¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤âÅ¹Æ¬¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¡ª 5ÅÔ»Ô¤Ç¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û～¤ª¤¦¤Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¥°¥ë¥á～¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ë³«»Ï¡Êhttps://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20250901_omisekakaku.html¡Ë
¡¡5ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ½ê¤è¤êÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤êÅìµþÅÔÆâ3¶è¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤â¿·¤¿¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâ3¶è¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¥æー¥¶ー¤ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë½½Ê¬¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ Ìó760Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Å¹¤äÂç¼ê¥Á¥§ー¥ó¤¬»²²Ã
¡¡ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö²Á³Ê¤ÎÊÉ¤òÌµ¤¯¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÐÁ°´Û¤¬·Ç¤²¤ë¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìó760Å¹ÊÞ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥µー¥Ó¥¹²èÌÌ¾å¤Ç¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎÁÍý¤¬¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
◼️ ½ÐÁ°´Û¤Ê¤é¾¦ÉÊÂå¶â¡ÜÁ÷ÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
¡¡½ÐÁ°´Û¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡È¾¦ÉÊÂå¶â+Á÷ÎÁ¢¨1¡È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤â¡È¤ªÅ¹²Á³Ê¡ÜÁ÷ÎÁ¢¨1¡È¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤´ÃíÊ¸¤«¤éÌó30Ê¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÆÃÅµ¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤¹¤ëÁ´Å¹ÊÞ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤¬Á÷ÎÁÌµÎÁ¢¨2¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö½ÐÁ°´Û¡×ÆÃÅµ¾ÜºÙ¡§https://demae-can.com/lp/lyp-premium
◾️ ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤â¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï
¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©»ö¤ä¿©ÉÊ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¼ûÍ×¤Ï³Î¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー»Ô¾ì¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ê³°¿©¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤ò´Þ¤á¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î²Á³ÊÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÉé¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÆü¾ï²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÁ°´Û¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¡¢²ÃÌÁÅ¹¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤Ê¤°¥é¥¤¥Õ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤®¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÊØÍø¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
◾️ ¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¤Ç½ÐÁ°´Û¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¾ÜºÙ
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ò¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡
¡¦ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ¡Ê¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¢¨3
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¿ô¡§Ìó760Å¹ÊÞ
¡¦ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡§¾¦ÉÊÂå¶â¡Ê¤ªÅ¹²Á³Ê¡Ë¡ÜÁ÷ÎÁ¡ÊÁ÷ÎÁÊÑÆ°²Á³Ê¡Ë¢¨1
¡¦¡É¤ªÅ¹²Á³Ê¡É¤È¤Ï¡©
¡Ä²ÃÌÁÅ¹¤Î¥¤ー¥È¥¤¥ó¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆâÍÆ¡¦¥»¥Ã¥È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤äÍÆ´ïÂå¤äÊñÁõÂå¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§Á÷ÎÁ¤ÏÊÑÆ°²Á³ÊÀ©¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¶â³Û¤äÇÛÃ£µ÷Î¥¡¢¼ûµë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Åù¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥ªー¥Àー¤´¤È¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¶â»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ110±ß¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§1±ß°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸¡¢¡Ö½ÐÁ°´Û¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÂÐ¾Ý¡£¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Êhttps://demae-can.com/lp/lyp-premium¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3¡§¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ ¤´»²¹Í
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¼Â»Ü¡§¹çÆ±²ñ¼ÒYUM JAM¡¢2025Ç¯4·î¡¢n¡á551¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡×¡Ê81.3%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§https://www.atpress.ne.jp/news/437056
¡ÚËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦ËÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¸ø³«Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û ³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ27ÈÖ5¹æ ¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌðÌî Å¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://corporate.demae-can.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://demae-can.com/
¢¨ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡¡¹Êó
º´Æ£¡Ê080-3382-8446¡Ë
mail¡§pr@demae-can.co.jp