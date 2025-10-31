【Recept主催】DID/VC×Web3のリアルを語るカジュアルMeetupを11月19日（水）開催！～エンジニア／BizDev／営業職が気軽に集い、知見を共有する交流イベント～

株式会社Recept

デジタルアイデンティティ領域における最前線技術「DID／VC（分散型ID／検証可能な証明）」の社会実装を推進する株式会社Recept（本社：東京都千代田区、CEO：中瀬 将健） は、

2025年11月19日（水）19:00～21:00 に、FINOLAB（東京都千代田区大手町）にて

「【DID/VC】エンジニア／営業／BizDev カジュアルmeet up」 を開催いたします。

イベント概要

本イベントは、DID／VCやWeb3に興味を持つエンジニア、BizDev、営業担当者が

気軽に知見を共有し、交流できるカジュアルなMeetup です。

第2回となる今回は、Receptが展開する「proovy」事業を題材としたミニセッション（事例共有） も実施します。

登壇者はCEO中瀬やCOO大島をはじめ、Web3・デジタルアイデンティティの現場で活躍する弊社メンバー。事業会社やSIerと共創しながら仕組みをつくってきた経験をもとに、

「どのよううにDID/VCをビジネスにしているのか」を語ります。

また、後半は軽食・ソフトドリンクを用意した懇親タイムも実施。

リラックスした雰囲気の中で、参加者同士のネットワーキングを楽しんでいただけます。

【参加方法】

Connpass(https://recept.connpass.com/event/373997/?utm_source=chatgpt.com)にて参加登録をお願い致します。

受付処理と連絡用のメール受信のため、参加登録時のフォーム(Connpasのアンケート機能)に

メールアドレス・氏名・所属をご記入の上、ご登録ください。

ご参加についての詳細は参加登録後のページに表示される、『参加者への情報 (※参加者と発表者のみに公開されます)』の欄に掲載いたしますので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

【開催概要】

日時：2025年11月19日（水）19:00～21:00

会場：株式会社Recept（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内）

参加費：無料（抽選制・定員10名）

申込期間：2025年10月28日（火）～11月7日（金）15:00まで

詳細・お申込み：https://recept.connpass.com/event/373997/(https://recept.connpass.com/event/373997/?utm_source=chatgpt.com)

※ご応募が定員に達した場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。

◼︎スケジュール

19:00 ~ 開会ご挨拶、イベント概要説明（主催：株式会社Recept）

~ ミニセッション

~ 懇談タイム

21:00 終了

【こんな方におすすめのイベントです】

・DID/VCに関心のあるエンジニア

・Web3、デジタルアイデンティティ、セキュリティ領域に関心がある方

・カジュアルに技術の話がしたい・仲間を見つけたい方

・営業職や事業開発などのご経験があり転職をご検討中の方

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。

大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。

公式サイト：https://recept.earth/

Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))