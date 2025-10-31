【Recept主催】DID/VC×Web3のリアルを語るカジュアルMeetupを11月19日（水）開催！～エンジニア／BizDev／営業職が気軽に集い、知見を共有する交流イベント～
デジタルアイデンティティ領域における最前線技術「DID／VC（分散型ID／検証可能な証明）」の社会実装を推進する株式会社Recept（本社：東京都千代田区、CEO：中瀬 将健） は、
2025年11月19日（水）19:00～21:00 に、FINOLAB（東京都千代田区大手町）にて
「【DID/VC】エンジニア／営業／BizDev カジュアルmeet up」 を開催いたします。
イベント概要
本イベントは、DID／VCやWeb3に興味を持つエンジニア、BizDev、営業担当者が
気軽に知見を共有し、交流できるカジュアルなMeetup です。
第2回となる今回は、Receptが展開する「proovy」事業を題材としたミニセッション（事例共有） も実施します。
登壇者はCEO中瀬やCOO大島をはじめ、Web3・デジタルアイデンティティの現場で活躍する弊社メンバー。事業会社やSIerと共創しながら仕組みをつくってきた経験をもとに、
「どのよううにDID/VCをビジネスにしているのか」を語ります。
また、後半は軽食・ソフトドリンクを用意した懇親タイムも実施。
リラックスした雰囲気の中で、参加者同士のネットワーキングを楽しんでいただけます。
【参加方法】
Connpass(https://recept.connpass.com/event/373997/?utm_source=chatgpt.com)にて参加登録をお願い致します。
受付処理と連絡用のメール受信のため、参加登録時のフォーム(Connpasのアンケート機能)に
メールアドレス・氏名・所属をご記入の上、ご登録ください。
ご参加についての詳細は参加登録後のページに表示される、『参加者への情報 (※参加者と発表者のみに公開されます)』の欄に掲載いたしますので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
【開催概要】
日時：2025年11月19日（水）19:00～21:00
会場：株式会社Recept（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内）
参加費：無料（抽選制・定員10名）
申込期間：2025年10月28日（火）～11月7日（金）15:00まで
詳細・お申込み：https://recept.connpass.com/event/373997/(https://recept.connpass.com/event/373997/?utm_source=chatgpt.com)
※ご応募が定員に達した場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。
◼︎スケジュール
19:00 ~ 開会ご挨拶、イベント概要説明（主催：株式会社Recept）
~ ミニセッション
~ 懇談タイム
21:00 終了
【こんな方におすすめのイベントです】
・DID/VCに関心のあるエンジニア
・Web3、デジタルアイデンティティ、セキュリティ領域に関心がある方
・カジュアルに技術の話がしたい・仲間を見つけたい方
・営業職や事業開発などのご経験があり転職をご検討中の方
株式会社Receptについて
株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、
教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。
大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。
公式サイト：https://recept.earth/
Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck
本件に関するお問い合わせ
株式会社Recept 広報担当
E-mail：info@recept.earth
URL：https://recept.earth/
■株式会社Recept 概要
株式会社Recept
代表取締役：中瀬 将健
本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1
大手町ビル4階 FINOLAB内
URL：https://recept.earth
（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))