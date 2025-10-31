こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
もとまちユニオン×niko and ... コラボレーション商品４種を10月31日（金）より販売開始！
人気ブランド「niko and ...」とコラボレーション！
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，取締役社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）の「もとまちユニオン」は，2025年10月31日（金）からアンドエスティHDグループが展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区，社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」とのコラボレーション商品を発売いたします。
「niko and ...」は，“uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の９つの要素を通して，ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。このたび，ブランドキャッチコピー「であうにあう」をテーマにした，日本各地のご当地で愛されている様々な企業とのコラボレーション企画を実施し，様々な企業とコラボレーションすることで生まれる，意外な出会いや発見を通して，それぞれの新しい魅力を伝えてまいります。
今回のコラボレーション企画では，“住”と“食”要素にフィーチャーいたしました。横浜の街で長く愛されてきた「もとまちユニオン」と「niko and ...」のユニークセンスが加わることで，横浜という街に新しい“であい”をつくり，更に地域を盛り上げるお手伝いを出来ればという想いも込めて，今回のコラボレーションが実現いたしました。
展開する商品は，「Union Shopping Club」という架空のコミュニティをテーマに，ロングスリーブTシャツ（２種），キャップ，エコバッグの計４種類の商品を展開。創業年や所在地をモチーフにしたデザインを通して，「もとまちユニオン」の歴史とスピリットをファッションとして表現しています。
10月31日（金）から「もとまちユニオンそごう横浜店」および「niko and ...」の横浜地区４店舗，公式WEBストア 「and ST」にて販売開始いたします。
「もとまちユニオン×niko and ...」コラボレーション商品の発売について
１．発売日
2025年10月31日（金）10：00から
２. 取扱い店舗
（1）もとまちユニオンそごう横浜店
（2）「niko and ...」
横浜ベイクォーター店，グランツリー武蔵小杉店，ららぽーと横浜店，ゆめが丘ソラトス店，公式WEBストア and ST（アンドエスティ）
※数に限りがございます。なくなり次第販売終了となりますのでご了承ください。
３．商品詳細
（1）よこはまコラボLST/アソート①
“ユニオンバッグ”をモチーフに，創業年や所在地をデザインに落とし込みました。
販売価格：6,000円（参考税込価格）
カラー展開：ホワイト，ブラウン
サイズ：ＦＲＥＥ
（2）よこはまコラボLST/アソート②
熱狂的なユニオンフリークが着るとしたら？をテーマに，「Union Shopping Club」という架空の団体をイメージしたユニークな一枚。
販売価格：6,000円（参考税込価格）
カラー展開：ホワイト，グリーン
サイズ：ＦＲＥＥ
（3）よこはまコラボCAP/アソート
使い込んだグリーンのボディに創業年数を表現したデザイン。歴史と風格を感じさせる仕上がりです。
販売価格：3,999円（参考税込価格）
カラー展開：グリーン
サイズ：ＦＲＥＥ
（4）よこはまコラボBAG/アソート
「Union Shopping Club.」の文字を大きく配置し，コミュニティ感を演出。日常使いにもぴったりなエコバッグです。
販売価格：2,500円（参考税込価格）
カラー展開：グリーン
サイズ：ＦＲＥＥ
お客さまのお問い合わせ先
京急ストアお客様ダイヤル
TEL：0120-34-0453（受付：平日10：00～18：00）
もとまちユニオンそごう横浜店
TEL：045-577-0758（受付：10：00～20：00）
【参考】
■「niko and ...」について
「niko and ...」は，アパレルや雑貨，家具，飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく，どこかユーモアを感じさせる商品をラインアップしており，意外な驚きと発見に“であう”，やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと，20～30代の男女に向けて事業展開しています。
全国147店舗展開(2025年９月末時点，WEBストアを含む)。
＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/
＜公式ブランドサイト＞https://www.nikoand.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/
■株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリアは，「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など，40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと，ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ，世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 ２丁目21番１号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/
■アンドエスティHDグループについて
アンドエスティHDグループは，アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」，「株式会社エレメントルール」，「株式会社BUZZWIT」，「株式会社ゼットン」をはじめ，モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」，グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」，特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。
様々なステークホルダーとのつながりを強化し，ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。
＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 ２丁目21番１号渋谷ヒカリエ
＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official
■「もとまちユニオン」について
高質スーパーとしてお客様のニーズにお応えする「もとまちユニオン」を11店舗展開。「もとまちユニオン」は1958年，当初は外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町に開業しました。横浜開港以来，早くから西欧文化に親しみ，常に新しいものを受け入れ，生み出してきた横浜・元町商人スピリットを受け継ぎ，国内・外を問わず高品質な食材を提案しつづけています。
＜公式サイト＞ https://www.keikyu-store.co.jp/union/
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/keikyustore_event/
