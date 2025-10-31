プロテインなどのグロング 子どものスポーツ体験イベントに協賛 ストレッチ教室好評

株式会社Ultimate Life

プロテインやトレーニング器具の販売などをおこなう株式会社Ultimate Life（本社：大阪市東成区、代表取締役社長：田中 悠貴）は、2025年10月11日（土）、12日（日）に大阪天王寺公園エントランスエリア”てんしば”で開催された親子のスポーツ体験イベント「ジュニアスポーツフェスティバル in てんしば supported by 明治安田」にフィットネスブランド「GronG（グロング）」として協賛し、ストレッチ教室ならびにプロテインの試飲・販売会を実施しました。

ジュニアスポーツフェスティバルは、一般社団法人ジュニアゴルフクラブチーム連盟（JGCF）が開催する、入場無料のスポーツ体験イベントです。当イベントは子どもが好きなスポーツを主体的に見つけられる機会を提供するもので、当社はその意義に深く共感し、協賛に至りました。

4回目の開催となった今回のイベントには、セレッソ大阪やオリックス・バッファローズ、レッドハリケーンズ大阪といった、プロチーム・団体が登場。来場された親子は、サッカーや野球のほか、ゴルフやBMX、アーチェリーなどのスポーツを体験しました。

当社は、スポーツ体験の企画として、「親子でできるペアストレッチ教室」を開催。ペアストレッチは、柔軟性はもちろん、脳と筋肉の協調性（コーディネーション）を高めることにも有効な運動です。2日間で50組以上の親子が参加し、「普段はストレッチをしていなかったが、この機会に継続して家でもやっていきたい」という声があがりました。なお、2日目は降雨によりマットを使った運動が実施できなかったため、立った状態でおこなうストレッチを紹介しました。

また、企業ブースでは、GronGブランドで販売しているプロテインの試飲・販売会をおこないました。2日間で延べ450名以上のお客様が「ジュニアプロテイン」や「ホエイプロテイン100 ベーシック」を試飲し、「初めてプロテインを飲んだが、想像していたよりも飲みやすかった」とその場でご購入いただいたお客様も多くいらっしゃいました。

プロテインを試飲された山内鈴蘭さん

特別ゲストとして来場していた元AKB48・SKE48でゴルフタレントの山内鈴蘭さんや、現役アスリートの方にもブースへお越しいただき、当社のプロテインを体験していただきました。

この度のブース出展は、スポーツに取り組んでいるお子様やその保護者様に、運動や栄養の大切さを伝える機会となりました。当社は、今後もフィットネスやスポーツに関わる企業として、イベントへの出展などを通して、より多くのお客様のカラダづくりを支えてまいります。

イベント概要

会社概要

- イベント名称：ジュニアスポーツフェスティバル in てんしば supported by 明治安田- 主催：一般社団法人ジュニアゴルフクラブチーム連盟- 日時：2025年10月11日（土）、12日（日）10:00 - 16:00- 内容：野球、サッカー、ゴルフなどのスポーツ体験、企業によるブース出展- HP：https://juniorsportsfestival.com/

株式会社Ultimate Life／本社：〒537-0022 大阪市東成区中本2丁目1-13 大阪スポンジャービル6階／TEL：06-6224-7084／代表取締役社長：田中 悠貴／事業：サプリメントなどの開発・販売、中古品の買取・販売など／URL：https://ultimatelife.co.jp/