【grove】PEANUTSスペシャルコラボ！キュートな刺繍をデザインしたボアバッグを10月31日（金）より先行発売

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove（グローブ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)）は、冬のお出かけにぴったりのPEANUTSコラボレーションバッグを、店頭での11月12日（水）発売に先がけて、10月31日（金）より公式オンラインストアにて発売いたします。

全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。

この度グローブでは、これからの季節にぴったりのもこもこボア素材を使用したPEANUTSコラボデザインバッグを発売いたします。スヌーピーと仲間たちのかわいらしい刺繍アートを4種類使用したスペシャルアイテムです。

この機会にぜひグローブの店頭およびオンラインストアをチェックしてください。

コラボアイテム：商品詳細

◆【PEANUTS】ボアスクエアトート

・価格：\6,047（税込）

・サイズ：高さ24cm×幅26cm×マチ10cm

・カラー：アイボリー／グレー／チャコールグレー／ブラック

スクエア型の使いやすいミドルサイズトートバッグです。本体はファスナー付きで中が見えにくく、安心してご使用いただけます。ショルダー付きの2WAY仕様です。

◆【PEANUTS】ボア巾着トート

・価格：\5,497（税込）

・サイズ：高さ28cm×幅29cm×マチ15cm

・カラー：アイボリー／グレー／チャコールグレー／ブラック

コロンとしたシルエットがかわいい巾着型のトートバッグ。しっかりマチがあり、容量もたっぷりです。

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

【 Brand Concept 】

“My Feminity My Life”

日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。

