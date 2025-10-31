こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
20代から40代の女性、3人に1人が「パパの薄毛・抜け毛を気にしている」～リアップが提案する壮年性脱毛症による「薄毛・抜け毛の早期ケア」～
大正製薬株式会社（以下、当社）は２０代から４０代の女性、約９００人に対し、「パートナーから見た髪の悩み」に関する調査を実施した結果、3人に1人が「パパの薄毛が気になっている」ことがわかりました。
ご自身では気が付きにくい変化も、近くにいるママは気にしているのかもしれません。
発毛剤のパイオニア「リアップ」は、壮年性脱毛症による「薄毛・抜け毛の早期ケア」をご提案します。
■3人に1人のママが “パパの薄毛・抜け毛を気にしている”
今回の調査の背景には、社会状況の変化があります。コロナ禍を経て社会活動が正常化し、職場や社交の場での「見た目」への意識が再び高まる中、当調査ではママの声に耳を傾けました。
その調査結果では、約3人に1人が「パパの薄毛や抜け毛が気になる」と回答しました。また、約40%の人が「積極的な薄毛・抜け毛ケアをしてほしい」との回答があり、薄毛や抜け毛はもはや本人の悩みだけではないかもしれません。
■薄毛・抜け毛のケアをなぜしてほしい？
では、なぜママは薄毛・抜け毛ケアを望んでいるのでしょうか。ママに「なぜパパに薄毛・抜け毛ケアをしてほしいのか」をお聞きしたところ、自由回答として「いつまでも若々しくいてほしいから」、「子どもたちのためにもカッコいいパパでいてほしいから」といったお声がありました。
また、「本人は諦めているけれど、少しでも努力をしてほしい」「諦めないで、間に合ううちに取り組んでほしい」、「スキンヘッドは似合わないから、今の髪を維持してほしい」 といった切実なメッセージもありました。
■薄毛・抜け毛はどんな時に気になる？
さらに、「パパの薄毛・抜け毛がどのような時に気になったのか」をお聞きしたところ、「お風呂上がり（濡れている髪）を見た時」が３８％と最も多く、「ヘアセット後」「昔の写真を見たとき」などの回答が続き、ふとした瞬間にパートナーの薄毛や抜け毛が気になっていることがわかりました。
■薄毛・抜け毛の具体的対策
薄毛や抜け毛は本人の悩みだけでなく、近くにいるママも気にしているかもしれません。気が付いた時から、適切なケアをしていくことが重要です。薄毛・抜け毛の具体的な対策としては、以下のようなアプローチを推奨します。
【対策のご提案】
•医薬品や育毛剤などの活用
•バランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動といった生活習慣の見直し
•頭皮環境を整えるための頭皮マッサージや適切なシャンプー
•紫外線やドライヤーの熱風、ストレスから頭皮を守ること
•定期的なセルフチェックで抜け毛・分け目・髪のハリやコシの変化を観察すること
■薄毛の悩みは壮年性脱毛症かもしれません
壮年性脱毛症とは、徐々に進行する遺伝性の薄毛・抜け毛です。一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行します。普通、頭髪は2～6年程度をかけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方ではその成長期間が短くなってしまうため、細く短い毛になってしまいます。早い人では20代から発症することもあります。
■壮年性脱毛症には8種の有効成分を配合した発毛剤 リアップＸ５チャージ
リアップX5チャージは、発毛成分ミノキシジル5%を配合し、壮年性脱毛症における抜け毛の進行予防サポート成分6種に加え、育毛サポート成分「パンテノール」も配合した発毛剤です。新たに毛を生やす「発毛」の効果だけでなく、今ある髪の毛や新たに生えてきた毛を育てる「育毛」の効果、そして抜けにくくする「抜け毛の進行予防」 といった効果が期待できます。
【製品概要】
【調査概要】
調査主体 ： 大正製薬株式会社
調査方法 ： インターネット調査（株式会社ジャストシステム ファストアスクを利用）
調査期間 ： 2025年5月30日～2025年6月6日
調査対象 ： 20～40代女性
有効回答数 ： 897名
