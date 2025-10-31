こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シリーズ累計305万枚販売(※)実績を持つCROSS FUNCTION(クロス ファンクション)が女優・吉倉あおいさんを起用した冬コレクションを発表
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2025年10月31日（金）よりオンラインストアの特設サイトにて冬のコレクションを公開いたしました。また、プロモーションの拡大に伴い、動画広告の配信も開始しています。
冬のテーマは「Moment Journey」。旅する時の新しい出会いのように、ベーシックに少しだけパッションを加えたスタイリングを提案。袖をとした瞬間に新しい自分に出会える感覚を、女優・吉倉あおいさんが表現しています。（※）2023年9月～2025年9月
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25wi/
吉倉あおい出演・CROSS FUNCTION動画プロモーション
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■冬の新コレクションを一部紹介
▼《洗える》アクティかる ウールライクジャケットコート
・price：\11,990(tax in)
・color : gray / mocha
・size : M / L / LL
・function : 洗える / 防シワ / ストレッチ
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954023&bid=crossfunction&cat=APPOUTCOA
《洗える》エブ楽 バックスリットニット
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(gray) / striped(mocha) / striped(black) / gray / black / off-beige / mocha / pink / green / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952012&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
《洗える》エブ楽 ブークレシャギーVネックカーディガン
・price：\4,400(tax in)
・color : purple / beige / gray
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=953006&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
《洗える》エブ楽 ジャージーベロアサイドラインパンツ
・price：\4,950(tax in)
・color : greige/ black / navy
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955020&bid=crossfunction&cat=APPPAN
《洗える》エブ楽 ボアノーカラーコート
・price：\4,950(tax in)
・color : ivory / black / charcoal / mocha
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=951010&bid=crossfunction&cat=APPOUTCOA
＜Profile＞
吉倉あおい／女優・モデル
特技は韓国語、コーヒーを淹れることも好き。
『ゆるせない、逢いたい』（2013/金井純一監督）で映画初主演を務め注目を浴びる。
その後も、ファッション誌や朝日放送「朝だ！生です旅サラダ」旅サラダガールズを務めるなど幅広く活躍。近年の出演作に、日本テレビ『私をもらって』、ABC『こんばんは、朝山家です。』、DMM TVショートドラマ『その生涯の恥を知れ！』（主演）など。
■2025 WINTER COLLECTION
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25wi/
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、2025年10月31日（金）よりオンラインストアの特設サイトにて冬のコレクションを公開いたしました。また、プロモーションの拡大に伴い、動画広告の配信も開始しています。
冬のテーマは「Moment Journey」。旅する時の新しい出会いのように、ベーシックに少しだけパッションを加えたスタイリングを提案。袖をとした瞬間に新しい自分に出会える感覚を、女優・吉倉あおいさんが表現しています。（※）2023年9月～2025年9月
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25wi/
吉倉あおい出演・CROSS FUNCTION動画プロモーション
URL：https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/?fw_playlist=gXPOp6&fw_video=5qPqam&fw_channel=rose_top
■CROSS FUNCTIONについて
「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指しています。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドです。
■冬の新コレクションを一部紹介
▼《洗える》アクティかる ウールライクジャケットコート
・price：\11,990(tax in)
・color : gray / mocha
・size : M / L / LL
・function : 洗える / 防シワ / ストレッチ
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954023&bid=crossfunction&cat=APPOUTCOA
《洗える》エブ楽 バックスリットニット
・price：\3,960(tax in)
・color : striped(0ff) / striped(gray) / striped(mocha) / striped(black) / gray / black / off-beige / mocha / pink / green / blue
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル / タンブル乾燥可 / 毛玉になりにくい
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=952012&bid=crossfunction&cat=APPTOPKNT
《洗える》エブ楽 ブークレシャギーVネックカーディガン
・price：\4,400(tax in)
・color : purple / beige / gray
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=953006&bid=crossfunction&cat=APPTOPCAR
《洗える》エブ楽 ジャージーベロアサイドラインパンツ
・price：\4,950(tax in)
・color : greige/ black / navy
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955020&bid=crossfunction&cat=APPPAN
《洗える》エブ楽 ボアノーカラーコート
・price：\4,950(tax in)
・color : ivory / black / charcoal / mocha
・size : M / L / LL
・function : マシンウォッシャブル
・URL：https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=951010&bid=crossfunction&cat=APPOUTCOA
＜Profile＞
吉倉あおい／女優・モデル
『ゆるせない、逢いたい』（2013/金井純一監督）で映画初主演を務め注目を浴びる。
その後も、ファッション誌や朝日放送「朝だ！生です旅サラダ」旅サラダガールズを務めるなど幅広く活躍。近年の出演作に、日本テレビ『私をもらって』、ABC『こんばんは、朝山家です。』、DMM TVショートドラマ『その生涯の恥を知れ！』（主演）など。
■2025 WINTER COLLECTION
特設サイトURL： https://www.crossplus.jp/lookbook/crossfunction/25wi/
■ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
■CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
■CROSS FUNCTION公式Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ先
クロスプラス株式会社
メールアドレス product-info@crossplus.co.jp
※大変恐れ入りますが、メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。
■クロスプラス 会社概要
会社名：クロスプラス株式会社
代表者：山本大寛
所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
関連リンク
自社ECサイト「クロスファンクション」
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/