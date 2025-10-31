「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催
冬はもーっとポケモンがいっぱい！ワクワクする季節をイオンモールでポケモンと過ごそう！
イオンモール株式会社（以下、当社）は株式会社ポケモンと共に、２０２５年１１月より、全国のイオンモールで「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」を開催します。
ポケモンのクリスマス装飾や、ポケモンを「メガシンカ」させるデジタルスタンプラリーなど、ワクワクするイベントが盛りだくさん！
■ 「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催概要
・日 程：２０２５年１１月１日(土)より順次スタート
※企画により開催期間が異なります。
・内 容：① ポケモンメガシンカラリー in イオンモール 開催！
② イオンモール幕張新都心に「メガシンカ」をテーマにした特別な装飾が登場！
③ 全国３７のモールにポケモンのクリスマス装飾が登場！
④ 『Pokémon GO』の「タイムチャレンジ」に挑戦しよう！
⑤ 『Pokémon GO』メガとっくん！に参加しよう！
⑥ ポケモンセンター出張所 in イオンモール 開催！
＜① ポケモンメガシンカラリー in イオンモール 開催！＞
・日 程：２０２５年１２月１日(月)～１２月２１日(日)
・内 容：発売中のポケモンの最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「メガシンカ」をテーマとしたデジタルスタンプラリーです。館内のポケモンを「メガシンカ」させ特典をゲットしよう！
・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）
【特別企画】メガシンカラリーに参加してステッカーをもらおう！
・内 容：対象のイオンモールでメガシンカラリーに参加し、すべてのポケモンを「メガシンカ」させると２日間限定で特別なステッカーをプレゼント！（なくなり次第終了）
・期 間：１２月１３日（土）・１４日（日）
・対象モール：特設ページにて順次公開します。（https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）
※ステッカープレゼント対象は１２月１３日(土)・１４日(日)当日にクリアした方のみとなります。
開催日以前に参加された方も再度ご参加頂くことが可能です。
※引き換え時間、場所等の詳細は追って対象モールのHP に掲載します。
＜②イオンモール幕張新都心に「メガシンカ」をテーマにした特別な装飾が登場！＞
・日 程：２０２５年１１月１日(土)～２０２６年１月２５日(日)
・内 容：『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「メガシンカ」したポケモンたちがイオンモール幕張新都心に現れた！？２０種以上のメガシンカポケモンたち等の装飾が期間限定で登場！
イオンモール幕張新都心が「メガイオンモール」に「メガシンカ」する！
・対象モール：イオンモール幕張新都心
＜③全国３７のモールにポケモンのクリスマス装飾が登場！＞
・日 程：２０２５年１１月１日(土)より順次～１２月２５日(木)
・内 容：『Pokémon Winter Party』と題したポケモンたちのかわいいツリー等の装飾が３７のモールに登場します。
一部モールにはフォトスポットを設置！
・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）
＜④『Pokémon GO』の「タイムチャレンジ」に挑戦しよう！＞
対象のイオンモールでタイムチャレンジ」に挑戦しよう！
タイムチャレンジとは、『Pokémon GO』のゲーム内で限られた期間中に挑戦できるタスクです。
タスクを達成するとポケモン達と出会えるよ！
・出会えるポケモン：チコリータ・ポカブ・ワニノコ・バイザーをつけた「フシギダネ」・
バイザーをつけた「ヒトカゲ」・バイザーをつけた「ゼニガメ」
・期 間：２０２５年１１月１日(土)～２０２６年１月２５日(日)
・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）
＜⑤ 『Pokémon GO』メガとっくん！に参加しよう！＞
・内 容：ポケモントレーナーにとって欠かせない３つのチカラをイオンモールを巡りながら鍛える、特別なとっくんメニューに挑戦しよう！
▶ 見つけて集めろ！「GOスタンプラリー」
▶ 狙って当てろ！モンスターボールスロー
▶ みんなで戦え！熱狂レイドタイム 等
・対象モール：イオンモール幕張新都心（千葉県）、イオンモール沖縄ライカム（沖縄県）
※コンテンツごとに開催期間が異なります。詳しくは対象モールイベントニュースにてご確認ください。
＜⑥ポケモンセンター出張所 in イオンモール の開催＞
・ぬいぐるみや雑貨・文具・ポケモンカードゲームなどポケモンセンターのオリジナル商品を買うことができる「ポケモンセンター出張所」をイオンモール内にて開催します。
・対象モール：イオンモール鈴鹿（三重県）、イオンモール岡山（岡山県）
イオンモール徳島（徳島県）、イオンモール高知（高知県）、
※営業時間や入場方法等の詳細は順次各施設ＨＰにてご案内予定です。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
