冬はもーっとポケモンがいっぱい！ワクワクする季節をイオンモールでポケモンと過ごそう！

「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催

イオンモール株式会社（以下、当社）は株式会社ポケモンと共に、２０２５年１１月より、全国のイオンモールで「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」を開催します。

ポケモンのクリスマス装飾や、ポケモンを「メガシンカ」させるデジタルスタンプラリーなど、ワクワクするイベントが盛りだくさん！

■ 「冬も！イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催概要

・日 程：２０２５年１１月１日(土)より順次スタート

※企画により開催期間が異なります。

・内 容：① ポケモンメガシンカラリー in イオンモール 開催！

② イオンモール幕張新都心に「メガシンカ」をテーマにした特別な装飾が登場！

③ 全国３７のモールにポケモンのクリスマス装飾が登場！

④ 『Pokémon GO』の「タイムチャレンジ」に挑戦しよう！

⑤ 『Pokémon GO』メガとっくん！に参加しよう！

⑥ ポケモンセンター出張所 in イオンモール 開催！

＜① ポケモンメガシンカラリー in イオンモール 開催！＞

・日 程：２０２５年１２月１日(月)～１２月２１日(日)

・内 容：発売中のポケモンの最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「メガシンカ」をテーマとしたデジタルスタンプラリーです。館内のポケモンを「メガシンカ」させ特典をゲットしよう！

・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）

【特別企画】メガシンカラリーに参加してステッカーをもらおう！

・内 容：対象のイオンモールでメガシンカラリーに参加し、すべてのポケモンを「メガシンカ」させると２日間限定で特別なステッカーをプレゼント！（なくなり次第終了）

・期 間：１２月１３日（土）・１４日（日）

・対象モール：特設ページにて順次公開します。（https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）

※ステッカープレゼント対象は１２月１３日(土)・１４日(日)当日にクリアした方のみとなります。

開催日以前に参加された方も再度ご参加頂くことが可能です。

※引き換え時間、場所等の詳細は追って対象モールのHP に掲載します。

＜②イオンモール幕張新都心に「メガシンカ」をテーマにした特別な装飾が登場！＞

・日 程：２０２５年１１月１日(土)～２０２６年１月２５日(日)

・内 容：『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「メガシンカ」したポケモンたちがイオンモール幕張新都心に現れた！？２０種以上のメガシンカポケモンたち等の装飾が期間限定で登場！

イオンモール幕張新都心が「メガイオンモール」に「メガシンカ」する！

・対象モール：イオンモール幕張新都心





＜③全国３７のモールにポケモンのクリスマス装飾が登場！＞

・日 程：２０２５年１１月１日(土)より順次～１２月２５日(木)

・内 容：『Pokémon Winter Party』と題したポケモンたちのかわいいツリー等の装飾が３７のモールに登場します。

一部モールにはフォトスポットを設置！

・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）





＜④『Pokémon GO』の「タイムチャレンジ」に挑戦しよう！＞

対象のイオンモールでタイムチャレンジ」に挑戦しよう！

タイムチャレンジとは、『Pokémon GO』のゲーム内で限られた期間中に挑戦できるタスクです。

タスクを達成するとポケモン達と出会えるよ！

・出会えるポケモン：チコリータ・ポカブ・ワニノコ・バイザーをつけた「フシギダネ」・

バイザーをつけた「ヒトカゲ」・バイザーをつけた「ゼニガメ」

・期 間：２０２５年１１月１日(土)～２０２６年１月２５日(日)

・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）

＜⑤ 『Pokémon GO』メガとっくん！に参加しよう！＞

・内 容：ポケモントレーナーにとって欠かせない３つのチカラをイオンモールを巡りながら鍛える、特別なとっくんメニューに挑戦しよう！

▶ 見つけて集めろ！「GOスタンプラリー」

▶ 狙って当てろ！モンスターボールスロー

▶ みんなで戦え！熱狂レイドタイム 等

・対象モール：イオンモール幕張新都心（千葉県）、イオンモール沖縄ライカム（沖縄県）

※コンテンツごとに開催期間が異なります。詳しくは対象モールイベントニュースにてご確認ください。

＜⑥ポケモンセンター出張所 in イオンモール の開催＞

・ぬいぐるみや雑貨・文具・ポケモンカードゲームなどポケモンセンターのオリジナル商品を買うことができる「ポケモンセンター出張所」をイオンモール内にて開催します。

・対象モール：イオンモール鈴鹿（三重県）、イオンモール岡山（岡山県）

イオンモール徳島（徳島県）、イオンモール高知（高知県）、

※営業時間や入場方法等の詳細は順次各施設ＨＰにてご案内予定です。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

以上