水性香水に6割が共感 ― 変わる香りの選び方、選ばれる“やさしさ”

香水といえばアルコールベースがスタンダードでした。しかし今、「水性香水」という新しい選択肢が注目を集めています。これまでの香水の常識を超えて、アルコールを使用しない「水性香水」が新しい時代の扉を開きつつあります。天然和木の香りを中心としたラグジュアリーフレグランス KITOWAが行ったアンケート調査（n=706）では、幅広い世代の方が「水性香水」に対して強い関心を抱いていることがわかりました。

本リリースでは、世代を超えて広がる関心とともに、調査から見えてきた、香りをまとう新しいスタイルの兆しについてお伝えします。



調査概要：

実施時期：2025年6月18日～6月25日

対象：KITOWAオンラインストア メールマガジン購読者

回答数：706名（有効回答）

調査方法：オンラインアンケート

主な調査トピックス：

水性香水に興味がある人 84.5%

「肌にやさしい」60.7%

「香りが穏やか」45.8% など共感理由が多様

アルコール刺激に抵抗感をもつ人が一定数存在

「赤ちゃん・ペットにも安心」「髪やマスクにも使いたい」など用途が拡大

水性香水に興味があると回答 84.5%

KITOWAが706人を対象に実施した調査では、84.5％が「水性香水に興味がある」と回答しました。これは香水に対する価値観の変化を示す象徴的な結果です。従来、香水は「香りの強さ」「持続時間」「ブランド性」で選ばれる傾向がありましたが、今回の調査では「肌にやさしい」「香りが穏やか」「安心して使える」といった感覚的・倫理的な要素に共感する声が多数を占めました。香りの“強さ”よりも“やさしさ”を重んじる香水文化は、新しい時代へと移行しています。



「肌にやさしい」60.7%が共感

アルコールを含まない水性香水は、刺激に敏感な人やアルコールアレルギーを持つ人に一定の支持があると言われています。アンケートでは「肌にやさしいから」という理由で興味を持った人が6割を超え、従来の香水にないニーズが顕在化しました。

「香りが穏やか」45.8%など共感理由が多様

またKITOWAでは、「香りが穏やか」と感じる人が45.8％であった結果を、現代の香り文化の転換点と捉えています。アルコールを使わない水性香水は、香りがやさしく広がり、肌や空気になじむように香るのが特徴です。強さよりも調和を重んじる“穏やかな香り”こそ、今の時代に求められていると推測しています。



アルコール離れ＝健康・環境意識の反映

アルコールフリー処方への関心は、食品や化粧品でも共通する流れです。

香水にもその波が押し寄せており、「香りを楽しみながら健康や環境にも配慮したい」という新しいライフスタイルの志向が見て取れます。 「香水は苦手だったが、水性なら使ってみたい」という新規需要の存在が推測されます。



用途の拡大──「髪やマスクに」や「寝具や空間に」から“暮らしのしぐさ”へ

自由回答から、香りの楽しみ方に変化が見られます。強い香水ではなく、髪やマスク、寝具や空間など、生活の中にやさしく香りを取り入れる人が増えているようです。KITOWAが実施した調査でも、肌につけるだけでなく“日常のしぐさ”に香りを添える使い方が多く寄せられました。香りは今、「自己表現」から「暮らしの質を整える小さな行為」へと、その役割を広げつつあります。





「マスクに少し香りをつけてリラックスしている」：40代女性

「髪の毛が長い為、フワッと香るように気をつけています」：40代女性

「寝る前に毎日香水をつけています。忙しい日々に区切りをつけています」 ：30代女性

「営業終わりに車内にひとふきすると、気分がリセットされます」：40代女性

〈KITOWA〉代表取締役 保科裕之 コメント

KITOWAの香水は上質な天然和木の香りが魅力で、アルコールベースに比べ立ち上がりが穏やかな水性ベースが最も美しく広がります。「水性香水を知ってからアルコールベース香水のつんとした匂いがきつく感じるようになった」というお客様も多く、香水の選び方に新たな流れと可能性が生まれているのを実感しています。

KITOWA ブランドについて

450年にわたる香の名跡をバックグラウンドに、伝統の和木天然オイルにパフュームレベルのフレグランスを融合させ、日本初のメゾンフレグランスとして2018年に誕生しました。

凛として美しい佇まいの日本の木々のみずみずしさを軸に、日本を代表するパフューマーが粋を結集した創香は他にはない上質で洗練された空間へと誘います。

日本の香文化を継承しながら新しい時代の創造を行っています。

水性香水 KITOWA EAU ECLOSION（オーエクロジオン）(https://www.kitowa.co.jp/collections/eau-eclosion)





