【ホテル日航つくば】『新春お正月ファミリーランチ＆ディナー』 を2026年1月2日（金）に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市吾妻1-1364-1、総支配人：高田浩）は、2026年1月2日（金）に『新春お正月ファミリーランチ＆ディナー』を開催いたします。なお、本イベントのご予約を2025年11月10日（月）10時より開始します。

張海輪雑技団（左から）椅子倒立芸、龍舞、変面

『新春お正月ファミリーランチ＆ディナー』は、華やかな和洋ブッフェと共に、雑技団の妙技や躍動感あふれる演舞など正月にふさわしい伝統芸能をご鑑賞いただける1日限りのイベントです。シェフが腕を振るう洋食の数々やおせち料理などの和洋ブッフェをはじめ、目の前で切り分けるホテル自慢のローストビーフやシェフがその場で仕上げるライブキッチンでお祝い気分を盛り上げます。そして、食事をお楽しみいただきながら、司会&漫談の「青空キュート」師匠による軽妙で愉快なトーク、本場中国雑技団の「張海輪雑技団（ちょうかいりんざつぎだん）」、開運・祝い餅つき「天風（あまつかぜ）」、躍動感あふれる獅子舞「ありがとう獅子」の伝統芸能の技をご覧いただきます。

イベントの最後には、新春の運試しとしてグループホテルの宿泊券やホテル日航つくばのお食事券など豪華賞品が当たる「新春運試し！ 大抽選会」も行います。新年のスタートを親子三代でお祝いください。

〈開催概要〉

【タイトル】 新春 お正月ファミリーランチ＆ディナー

【開催日】 2026年1月2日（金）

【時間】 昼の部 受付 11：30より／ランチ＆ショー 12：30～14：30

夜の部 受付 16：00より／ディナー＆ショー 17：00～19：00

【食事内容】 和洋ブッフェ、飲み放題（アルコール含む）

【会場】 ホテル日航つくば 別館1階 昴の間

【料金】 大人（中学生以上） \12,000／小学生 \6,000／幼児（3歳以上） \3,000

【One Harmony会員特別特典】 チケット大人1枚につき100ポイントを積算

※料金には、料理・指定フリードリンク・ショーチャージ・消費税・サービス料が含まれます。

※「One Harmony」はオークラ ニッコー ホテルズの会員プログラムです。

※One Harmony会員特別ポイントの積算は12月下旬ごろとなります。

※全席指定、各テーブルとも相席・禁煙となり、当日受付でご案内します。

【ご予約】 受付開始日時：2025年11月10日（月） 10時より ※電話予約のみ

電話受付：ホテル日航つくば 宴会予約TEL. 029-853-8055（10：00～18：00）

公式サイト詳細ページ：https://www.nikko-tsukuba.com/event/event06

天風ありがとう獅子

■本場中国雑技団の限界を超えた驚愕の技 『張海輪雑技団（ちょうかいりんざつぎだん）』

秘伝の変面、迫力満点の龍舞、命をかけた椅子倒立。一瞬たりとも目が離せない、本場中国雑技団ならではの驚愕の技の数々。代々受け継がれてきた技と鍛え抜かれた身体能力が織りなす舞台は、まさに究極のエンターテインメント。日本最高峰と自負するパフォーマンス集団 『張海輪雑技団』 が、新年にふさわしい驚きと感動に満ちたひとときをお届けします！

■音楽と和演舞で盛り上げる祝い餅つきパフォーマンス 『天風（あまつかぜ）』

日本の伝統文化を楽しくアレンジしたお餅つきショー。観客の手拍子で跳ね上がる開運つきや高速つきなど縁起を担ぎ華やかに舞い踊ります。お振る舞いのきな粉餅もお楽しみに。

■伝統芸能を間近で見られる躍動感あふれる獅子舞 『ありがとう獅子』

厄病退治や幸せを招くと伝えられる「獅子舞」。お囃子の生演奏に合わせて、縦横無尽に動き回る獅子は迫力満点。獅子頭は、東京都伝統工芸士の手彫りで、すばらしい職人技が光ります。

青空キュート

■『青空キュート』師匠による軽妙な司会進行と漫談

司会進行役として、小林幸子の専属司会をはじめ、テレビのレポーターなどマルチに活躍する青空キュート師匠が会場を盛り上げます。軽妙なトークと耳心地が良いおしゃべりに定評のあるユーモアたっぷりな漫談もお楽しみください。

■新春の運試し！ 『大抽選会』

オークラ ニッコー ホテルズのグループホテルの宿泊券や、ホテル日航つくばの中国料理 桃李やレストラン セリーナをご利用いただけるお食事券など、様々な豪華賞品が当たる大抽選会を実施します。



【チケット付きのお得な宿泊プラン】

『新春お正月ファミリーランチ&ディナー』のチケットが付いたお得な宿泊プランをご用意しております。

【宿泊対象日】 2026年1月1日（木・祝）／1月2日（金）

【予約受付期間】 2025年11月10日（月）～12月27日（土）

【プラン内容】 お正月イベント（昼の部または夜の部）、ご宿泊（1泊1室）、朝食付き

【料金】 スタンダードツインルーム お1人様22,300円～（1室2名様／消費税・サービス料込）

オンライン予約：※プランの一覧は11月10日（予約受付開始日）より表示されます。

https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=14&pa=0_20&page=planlst(https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=14&pa=0_20&page=planlst)

ホテル日航つくばについて

筑波山を望む、 四季の自然もお楽しみいただける国際都市「つくば」の中心に位置する洗練された次世代型ホテル。ビジネスはもちろん、レジャーや観光の拠点にもなるホテルです。国際都市にふさわしく多様な会議施設をはじめ、婚礼施設や和・洋・中のレストラン施設も充実。贅沢なひとときと忘れられないステイをお約束します。また、当ホテルは、SDGsの活動に賛同し「育てようSDGsの木」という取り組みを推進しています。小さく芽吹いた双葉が、お客様、地域、社員からの栄養を受けながらたくさんの取り組みの枝葉を備えた大樹となるよう、私どもは多くの方に支えられた大きな“SDGsの木”を未来のために育てていきます。

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-1364-1 TEL：029-852-1112（代）

ホテル公式サイト ： https://www.nikko-tsukuba.com/

育てようSDGsの木 ： https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/