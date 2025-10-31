KDDI、「ABEMA」とアクションバラエティ番組『ゾンビごっこ-地獄からの脱出-』を共同制作

KDDI株式会社

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）は、株式会社AbemaTV（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田 晋、以下 AbemaTV）が運営する新しい未来のテレビ「ABEMA」とともに、アクションバラエティ番組『ゾンビごっこ-地獄からの脱出-』を共同制作し、「ABEMA」およびYouTubeなどの各種SNSにて2025年11月3日23時から無料配信します。

『ゾンビごっこ-地獄からの脱出-』

『ゾンビごっこ-地獄からの脱出-』は、「芸能人を対象としたゾンビからの脱出ゲーム」です。MCを務めるアン ミカがゾンビクイーン、ドランクドラゴンがアシスタントゾンビとなり、ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に、賞金をかけた「人間の本性丸見えのアクション逃走劇」が繰り広げられます。さらに、一度ゾンビに捕まってしまうと、「誰にも見せたくない恥ずかしい写真を公開させられる」という罰ゲームも。お見送り芸人しんいちら豪華芸能人が、スリリングな脱出ゲームに挑みます。

■『ゾンビごっこ-地獄からの脱出』番組概要

【配信開始日時】

2025年11月3日23:00

【配信】

ABEMA番組ページ：https://abema.go.link/b32Wj

Instagram：https://www.instagram.com/zombie_gokko/

TikTok：https://www.tiktok.com/@zombie_gokko

X：https://x.com/zombie_gokko

YouTube：https://www.youtube.com/@zombie_gokko

【出演】

・ゾンビクイーン

アン ミカ

・アシスタントゾンビ

塚地武雅（ドランクドラゴン）

鈴木拓（ドランクドラゴン）

・人間側

上田剛史

えなこ

大家志津香

お見送り芸人しんいち

河野玄斗

小宮浩信（三四郎）

酒井貴士（ザ・マミィ）

高橋みゆき

団長安田（安田大サーカス）

村重杏奈

ゆってぃ

横川尚隆

はたして、ゾンビクイーンから仕掛けられる様々な理不尽を乗り越え、無事に“地獄”から脱出できるのはいったい誰なのか？ぜひ、ご期待ください。

（参考）

■KDDI株式会社について

KDDIは、5G通信を中心に、個人のお客さまには「au」、「UQ mobile」、「povo」のマルチブランドで展開し、法人のお客さまには「KDDI BUSINESS」のブランドで国内外に多くのサービスを提供しています。

また当社は、2022年5月にKDDI VISION 2030「『つなぐチカラ』を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。」を策定しました。このVISIONのもと、中期経営戦略（2022-25年度）では「新サテライトグロース戦略」を推進しています。「新サテライトグロース戦略」は5G通信とデータドリブン、生成AIをコア事業とし、成長を牽引する事業領域「Orbit1（DX／金融／エネルギー）」と、新たな成長に挑戦する事業領域「Orbit2（モビリティ／宇宙／ヘルスケア／Web3・メタバース／スポーツ・エンタメ）」に取り組み、さらなる事業拡大を推進します。

KDDIはサステナビリティ経営を根幹に「新サテライトグロース戦略」とそれを支える経営基盤の強化を通じて、パートナーの皆さまと共に、社会の持続的成長と企業価値の向上を目指していきます。

■ABEMAについて

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ