『ドラゴンポーカー』で「次は13周年ハーフアニバーサリーキャンペーン」を10月31日（金）より開催！キャンペーンでアイテムをたくさんゲットしよう！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年10月31日（金）より「次は13周年ハーフアニバーサリーキャンペーン」を開催いたします。
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2025年5月に12周年を迎え、来年5月にサービス開始13周年を迎えます。これを記念し、10月31日（金）より「次は13周年ハーフアニバーサリーキャンペーン」を開催いたします。「ハーフアニバーサリー記念最大110連無料ガチャ」や、豪華アイテムがもらえる「ログインキャンペーン」などの様々なキャンペーンをお届けいたしますので、「次は13周年ハーフアニバーサリーキャンペーン」をどうぞお楽しみください！
【開催期間】2025年10月31日（金）メンテナンス後 ～ 12月12日（金）まで
「ハーフアニバーサリーログインキャンペーン」開催！
期間中、規定日数ログインすると、竜石やSSレアガチャチケット、カードの強化に必要な素材などがもらえる「ハーフアニバーサリーログインキャンペーン」を開催いたします。Part1とPart2でもらえるアイテムも違いますので、毎日ログインしてアイテムをゲットしましょう！
■開催期間
Part1：2025年11月1日（土）5:00 ～ 11月28日（金）23:59まで
Part2：2025年11月29日（土）5:00 ～ 12月12日（金）23:59まで
◆Part1 詳細
【獲得報酬】
竜石30個、炎竜神の指輪 8枚、覚醒の書 各属性8枚、海竜神の指輪 8枚、覇者の水晶 各属性8枚、樹竜神の指輪83枚、竜神の宝玉 各属性8枚、覇王の指輪 8枚、神秘の血晶 各属性8枚、女神スキルフェアリー 各属性2枚、レア進化指輪 各属性10枚、Sレア進化指輪 各属性10枚、SSレア進化指輪 各属性6枚
1日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
2日目 炎竜神の指輪 3枚
3日目 覚醒の書 各属性3枚
4日目 海竜神の指輪 3枚
5日目 覇者の水晶 各属性3枚
6日目 樹竜神の指輪 3枚
7日目 竜神の宝玉 各属性3枚
8日目 覇王の指輪 3枚
9日目 神秘の血晶 各属性3枚
10日目 竜石 10個
11日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
12日目 炎竜神の指輪 5枚
13日目 覚醒の書 各属性5枚
14日目 海竜神の指輪 5枚
15日目 覇者の水晶 各属性5枚
16日目 樹竜神の指輪 5枚
17日目 竜神の宝玉 各属性5枚
18日目 覇王の指輪 5枚
19日目 神秘の血晶 各属性5枚
20日目 竜石 10個
21日目 女神スキルフェアリー 各属性2枚
22日目 レア進化指輪 各属性10枚
23日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
24日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
25日目 竜石 10個
※全てのプレゼントを手に入れるには、期間中に25日間のログインを完了させる必要があります
※Part1では竜石は決まった日数でのみ獲得できます
◆Part2 詳細
【獲得報酬】
竜石 15個、女神スキルフェアリー 各属性3枚、Sレア進化指輪 各属性10枚、SSレア進化指輪 各属性2枚、SSレアガチャチケット 3枚
1日目 竜石 1個
2日目 竜石 1個、女神スキルフェアリー 各属性3枚
