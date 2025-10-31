前代未聞!?　 コーヒー業界の最強プロ4名が「ガンダムブレンド」で激突 YouTubeチャンネル「銀河コーヒー」開設5日で異例の2,500再生を突破

銀河コーヒー株式会社

銀河コーヒー株式会社（本社：千葉県市川市、代表：山内卓也）が運営する公式YouTubeチャンネル「銀河コーヒー【公式】| 珈琲エンタメ【プロの裏の本気】」は、チャンネル開設と同時に公開した企画動画が話題を呼んでいます。その中で「ガンダム」をテーマに、コーヒー業界のトッププロ4名がブレンド技術と知識で競い合う「ガンダムブレンドバトル」は、異色のコラボレーションとして注目を集めています。

【URL】https://youtu.be/TDcYAAUyNTQ(https://youtu.be/TDcYAAUyNTQ)

■【動画ハイライト】

チャンネル運営者であるシャチョー（日本代表審査員、世界大会イベント優勝、ガンダム世代）と、大のガンダムファンである史上最年少コーヒー検定1級ホルダーの新田祐己氏（ゆうき）が、史上初のJHDC（ハンドドリップ競技大会）2年連続優勝を果たした新田和雄氏と、2025年JHDC新王者・新田衣祥（いぶき）氏を加えたプロタッグマッチ形式で開催されました。

テーマ：「いかにガンダムをコーヒーのブレンドで表現するか」を競い、熱いガンダム愛と知ったかぶり、そしてプロの珈琲技術を駆使して戦います。

使用豆：新田珈琲の店内にある１５種類以上のスペシャリティコーヒー。これら無限の組み合わせの中から選んでガンダムらしさを表現する。

シャチョーのフルバースト炸裂

見どころ：【祐己チーム】福井の小学生プレゼン大会で優勝経験も持つ新田祐己氏が、『ガンダム 逆襲のシャア』のモビルスーツ2機をブレンドで表現。サポートには２連覇チャンピオンである祐己の父、和雄氏がつく。

【シャチョーチーム】 ガンダムフリーダムなど、シャチョーが愛する機体をチョイス。脅威の知ったかぶりと愛にあふれるガンダムプレゼンに加え、サポートにつく2025年新王者・衣祥氏の秘策が炸裂します。

香味だけではない、見た目でもガンダムを・・・

豪華審査員： JCTC（利きコーヒー）の「赤いやつぐらいは、分かる」チャンピオンが、双方の珈琲から溢れるガンダムの愛と香味で勝敗を判定します。

＜主な出演者＞

世界大会審査員イベント優勝の写真。CBT in KORIA 2023（シャチョー）

シャチョー：

ガンダム世代、初めて買ったガンプラはボール。好きなモビルスーツはガンダムフリーダム。アニメはファーストから最新作GQuuuuuuXまで、もちろん視てる。

珈琲は日本代表審査員や世界大会イベント優勝の経験を持つ。コーヒー最難関資格Qグレーダーと新資格Evolved Qグレーダーの両方を保有するWグレーダー。銀河コーヒーの社長。

小学生時、福井県プレゼンチャンピオンの新田祐己

新田祐己：

新田珈琲（福井県敦賀市）の長男。超難関コーヒーインストラクター検定１級の史上最年少記録ホルダー。今年はブリュワーズの大会にも出て１回戦突破。

ガンダムは宇宙世紀ものが好き。好きなモビルスーツはνガンダム（ニューガンダム）。最近の映画「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」には、父に同伴してもらって観に行った。

JHDC2025優勝の写真（新田衣祥）

新田衣祥：

新田珈琲（福井県敦賀市）の長女。JHDC（ハンドドリップ競技大会）2025の新チャンピオン。前年のJCTC2024（利きコーヒー大会）でも地方大会満点で通過し、全国大会に出場。コーヒーインストラクター検定１級の女性での史上最年少記録を保持。

ガンダムは勉強中。ニュータイプの素質あり！？

JHDC2023優勝の写真（新田和雄）

新田和雄：

新田珈琲（福井県敦賀市）の店主。JHDC（ハンドドリップ競技大会）史上初の2023年・2024年連続優勝を達成。2025年度は日本代表として台湾の国際大会に出場し、ドリップ部門1位にも輝く。

ガンダム世代、実は結構知っている。今回の動画で敦賀のキャスバル兄さん（シャアの本名）と呼ばれて、とても嬉しそうにしていた。

＜チャンネルの実績、今後の展望＞

実績： チャンネルは開設から5日で、初公開の8動画が合計2,500再生以上、チャンネル登録者数も150名を超え、好調なスタートを切っています。トラフィックの半分を YouTubeの「おすすめ（ブラウジング機能）」が占めるなど、アルゴリズムからも高い評価を獲得しています。

展望： 今後も、コーヒーの専門ネタだけでなく、他分野とのコラボレーションを通じて、幅広い視聴者にコーヒーの面白さや奥深さを伝えてまいります。

■その他の情報

＜動画情報＞

動画タイトル：【コーヒー最強４人が本気で対決】ガンダムブレンドバトルだ | 最年少１級ホルダーvsシャチョー ガンダム知ったかぶりコーヒー対決

動画URL： https://youtu.be/TDcYAAUyNTQ

＜チャンネル情報＞

チャンネル名： 銀河コーヒー | 珈琲エンタメ【プロの裏の本気】

チャンネルURL： https://www.youtube.com/@gingacoffee

主な配信内容： コーヒー関連対決、珈琲の淹れ方や豆知識、他業態コラボ、専門家との対談、お店の紹介など

＜会社概要＞

世界中のコーヒー70種類以上を品揃え、世の中でめったに出会えない魅力的なコーヒー豆を発掘し、焙煎したてのコーヒー豆を販売する専門店。千葉県の市川と松戸に焙煎所と店舗を持ち、全国ネット販売とカフェやレストランへの卸し、直売店舗で販売しています。

社名：銀河コーヒー株式会社

本社所在地：千葉県市川市真間１丁目15-20 真間ビル1階

代表取締役：山内卓也

事業内容： コーヒー豆の製造、販売

設立： 2017年7月18日

HP：https://ginga.coffee

＜著作権表記＞

本動画は、特定の作品のファン活動および独自の解釈に基づくコンテンツであり、著作権元（(C) 創通・サンライズ）とは一切関係ありません。

使用している画像は、著作権法上の引用の範囲内で使用しております。