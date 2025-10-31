PYKES PEAK クーラーボックス「TOUGH GEAR」累計販売数1万台突破記念！楽天ポイント10倍キャンペーン開催

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するアウトドアブランド PYKES PEAK（パイクスピーク） は、シリーズ累計販売数 1万台を突破 した大人気クーラーボックス「TOUGH GEAR（ターフギア）」を記念し、期間限定の 楽天ポイント10倍キャンペーン を開催します。

期間中は、「インフレーターマット」「着替えテント」など、秋冬キャンプを快適にする人気アイテムもお得に購入いただけます。

■キャンペーン概要

■シリーズ累計1万台突破！「TOUGH GEAR」クーラーボックス

- キャンペーン名：TOUGH GEARシリーズ累計1万台突破記念 P10倍キャンペーン- 開催期間：2025年10月31日（金）9:00 ～ 11月3日（月）23:59- 対象商品：クーラーボックス「TOUGH GEAR」シリーズ、インフレーターマット、着替えテント- 特典：期間中、対象商品購入で 楽天ポイント10倍

PYKES PEAKの人気No.1クーラーボックスシリーズ「TOUGH GEAR」は、発売以来キャンパーから高い評価を受け、累計販売数が 1万台 を突破しました。高い保冷力と耐久性、アウトドア映えするデザインが支持されています。

容量:20QT商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0065cbt20/容量:45QT商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0066cbt45/

【特徴】

■他にも！秋冬キャンプにおすすめの人気アイテム

- 長時間保冷：厚みのある断熱層と密閉構造で高い保冷性能を実現- 頑丈設計：耐荷重仕様のフタはテーブルやチェア代わりにも使用可能- 選べる容量：35L／45Lの2サイズ展開で、ソロからファミリーまで対応- デザイン性：マットな質感とシンプル且つクールなデザインが人気【抜群の寝心地】インフレーターマット商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0207ifmst/

- 厚さ約10cmの高反発フォームが地面の凹凸を吸収- 自動膨張式で設置簡単、収納もコンパクト- 防水・防汚仕様でメンテナンスもラクラク- 車中泊・防災用にも人気の多用途モデル【プライベート空間を確保】着替えテント商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0282pupct/

- 約2秒で設営できるポップアップ構造- 中で立てる高さで着替え・シャワー・簡易トイレにも対応- 通気性の高いメッシュ窓付き- キャリーバッグ付きでコンパクト収納PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表取締役：大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp