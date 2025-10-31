テーブルウェアブランドNARUMI、イラストレーター藤岡ちささんとコラボしたジュエリーホルダーの特典が登場～日本初*ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」の「クリスマス フェア」

株式会社NEW ART

日本最大級の成約数を誇り、全国に66店舗を展開するブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」（運営:株式会社NEW ART、東京都中央区、代表 濱野えり）は、2025年11月1日（土）～12月25日（木）の期間、銀座ダイヤモンドシライシ全店にて「Christmas Fair（クリスマス フェア）」を開催致します。

Christmas Fair（クリスマス フェア）▶https://www.diamond-shiraishi.jp/lp_em/christmas_fair_2025.html(https://www.diamond-shiraishi.jp/lp_em/christmas_fair_2025.html)

本フェアでは、新作リングをはじめ、700種類以上の豊富なデザインの婚約指輪や結婚指輪をご覧いただけます。ご来店特典・ご成約特典として以下5つのプレゼントをご用意しました。

・沖縄発コスメブランドとコラボした洗顔石鹸

・ハート＆キューピッドが見られるオリジナルスコープ

・結婚証明書付きフォトフレーム

・NARUMIの陶磁器に藤岡ちささんのイラストが描かれたジュエリーホルダー

・サイズ調整可能なプロポーズ専用リング

さらに、クリスマス フェアでは、クリスマス特別パッケージの「コロコロワッフルクッキー」と ウェルカムドリンクで皆さまをおもてなしいたします。結婚を考え始めたお客様やプロポーズをご検討されている方、お相手へのプレゼントとして本物・本質を追求したジュエリーをお考えの方はぜひ、お近くの店舗へ足をお運びください。

【Christmas Fair（クリスマス フェア）開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/433_1_0be8e911b2917cb805d049a7d815706c.jpg?v=202510310158 ]＜来店特典＞１.コロコロワッフルクッキーとドリンクのおもてなし

クリスマス特別パッケージのひとくちサイズのワッフルクッキーとウェルカムドリンクとともに、ゆっくりとリング選びをお楽しみいただけます。

２.ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸CUBE※初回来店の方に限ります。1組1個

ギリシャ・エーゲ海をブランドコンセプトにするシライシと沖縄の自然の恵みを大切に手作り石鹸にこだわり続ける「SuiSavon -首里石鹸-」がコラボレーション。天然顔料の自然な色彩で、青く澄んだ海を表現。植物由来の美容成分が配合され保湿効果も高く、お肌に優しくお使いいただけます。どこまでも続く海の情景をイメージした、オリジナルコラボパッケージでプレゼントいたします。

＜成約特典＞１.婚約指輪（エンゲージリング）ご成約特典:オリジナルスコープ

均整のとれたダイヤモンドであることを証明するハート＆キューピッド。おふたりの選んだダイヤモンドの品質の高さの証をご自宅でいつでもお楽しみいただけます。最高級のダイヤモンドを取り扱っているシライシだからこそ実現したオリジナルスコープです。

※色の指定はできません

※ダイヤモンドルースをご成約いただいた方への特典となります。

※３.オリジナルジュエリーホルダーをお選びいただくことも可能です。

２.結婚指輪（マリッジリング）ご成約特典:結婚証明書付きフォトフレーム

大切なワンシーンと、誓いの言葉を記した結婚証明書をふたりの大切な想い出として飾ることができます。ブライダルシーンに華を添える品の良いデザインでありながら、インテリアにもマッチするよう仕上げました。（ふたりの名前を書き込める専用のペンが付属しています。）

※３.オリジナルジュエリーホルダーをお選びいただくことも可能です。

３.選べるご成約特典:オリジナルジュエリーホルダー

日本の食卓を彩り続けるテーブルウェアブランド・NARUMI（ナルミ）、日本を代表するイラストレーター・藤岡ちささん、そして日本初*ブライダルジュエリー専門店の銀座ダイヤモンドシライシがトリプルコラボレーションいたしました。温かみのある色合いの陶磁器の蓋に描かれるリボンは、おふたりが結ばれた様子をイメージ。陶磁器の中のデザインはリスたちが花束を囲む仲睦まじい幸せのひとときを銀座ダイヤモンドシライシのために特別に描きあげていただきました。

※フタと本体各1点ずつです

ブライダルにふさわしい百合、門出や優しい思い出の花言葉を持つスイートピーが陶磁器のデザインと同じイメージのリボンで優しく束ねられています。スポンジ部分にリングを入れてリングピローとして、またスポンジを取ると小物入れとしてもご使用いただけます。イラストとリングのお写真を撮って記念に残したり、インテリアとして飾っていただくなどさまざまな形でお楽しみください。

※上記の１.２.のご成約特典、もしくはオリジナルジュエリーホルダーをお選びいただけます。

４.おひとり様でダイヤモンドルースをご成約の方:プロポーズリング（枠）プレゼント

プロポーズ用にご用意した、サイズ調整可能なリングです。ご購入後のダイヤモンドをセッティングし、日付やイニシャルを刻印してプロポーズすることができます。後日、おふたりで選んだエンゲージリングのデザインにご購入いただいたダイヤモンドをお留め致します。プロポーズリングには、カラーストーンを留めて記念にプレゼント。サプライズプロポーズとお相手の好きなデザイン、どちらも叶えたい方に大人気です。

※エンゲージリング成約特典の１.オリジナルスコープ、もしくは３.オリジナルジュエリーホルダーと４.プロポーズリングは、いずれかお好きなアイテムをお選びいただけます。

＜婚約指輪をお探しの方への限定紹介＞ハイグレードなスペシャルルース（ダイヤモンド）をご用意

全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社一貫して仕入れることで適正価格での提供を実現することができ、ハイグレード且つレートの良いダイヤモンドをご案内いたします。美しい輝きのダイヤモンドをお楽しみください。

※すべてなくなり次第終了とさせていただきます。

※アルティメイトダイヤモンドシライシでの婚約指輪、結婚指輪をご購入の方も「Christmas Fair」の対象となります。

銀座ダイヤモンドシライシの婚約指輪・結婚指輪

【10/25発売】新作 Infinity Plants（インフィニティ プランツ）

婚約指輪結婚指輪セットリング

新作 Infinity Plants紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/news/newarrival202510_infinity_plants.html

人気の婚約指輪・結婚指輪

【婚約指輪】Pure Brightness（ピュア ブライトネス）【婚約指輪】White Lily（ホワイトリリー）【結婚指輪】Starry（スターリー）【結婚指輪】Pure Brightness（ピュア ブライトネス）

婚約指輪紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/engagering/

結婚指輪紹介ページ▶https://www.diamond-shiraishi.jp/marriagering/

※リングは一例です。一部取り扱いのない店舗がございます。ご覧になりたい場合は、事前に店舗へお問い合わせください。

※700 種類以上のリングデザインを取り揃えております。ぜひ、全国の銀座ダイヤモンドシライシ店舗にてご覧ください。

ブライダルジュエリーの“パイオニア” 銀座ダイヤモンドシライシがご提供するダイヤモンドの魅力

最高評価Ultimate（アルティメイト）のダイヤモンドをご提供する品質※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

従来のダイヤモンドの品質評価基準「4C」にとどまらず、新たにダイヤモンドの輝きを評価したレポート「サリネ・ライトレポート」を実施。世界各地の有数な研磨業社から選定したダイヤモンドルースでさえ、最高評価Ultimateは数多くない中、銀座ダイヤモンドシライシが仕入れる研磨済みダイヤモンドの99％以上は最高評価Ultimateのダイヤモンドであることが証明されています。

世界中から集まる高品質のダイヤモンドを仕入れ、選りすぐる

シライシでは誰の手にも渡ったことのないピュアなヴァージン・ダイヤモンドを手にしてほしいという想いから、リカット・リユースのダイヤモンドは取り扱っておりません。全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社で一貫して仕入れることで適正な価格での提供を実現して、鑑定書だけでは表されない品質の差まで見極め、お客様にお届けしています。

銀座ダイヤモンドシライシについて

銀座ダイヤモンドシライシは、11月で生誕31年。日本初*のブライダルジュエリー専門店です。

1994年に銀座中央通りに本店を構え、2025年10月現在、日本国内66店舗を構える日本最大級のブライダルジュエリーブランドです。「すべての花嫁にダイヤモンドを」という想いで、高品質のダイヤモンドをお届けします。

そこで選び抜かれたダイヤモンドは、ダイヤモンドの品質基準として知られる「4C」だけでなく、美しいと感じるのに必要な「輝き」が最も大切な価値であると考え、より美しい輝きを放つダイヤモンドです。ダイヤモンドと気に入ったリングのデザインと組み合わせることができるのは銀座ダイヤモンドシライシだからこそ。

常時18,000ピース以上のダイヤモンドと700種類以上のリングのデザインをご用意し、「世界にひとつの、自分だけのリングが欲しい」そんな多くの花嫁たちの声におこたえします。

婚約指輪（エンゲージリング）と結婚指輪（マリッジリング）を重ねてつける「セットリング」も業界の先駆けとなっています。なめらかな着用感、サイドからみた美しさも細やかな手仕事がなすさらなる特徴です。

また、永久的に保証するアフターサービスも、一生をともにするリングに携わるからこそ。これらはすべて、「ふたりに寄り添い幸せをかたちにしたい」私たちのそんな想いの結晶であり、願いそのものなのです。これまでも、そしてこれからも、ずっと。

銀座ダイヤモンドシライシは、ふたりの人生に寄り添って歩んでいくブランドであり続けます。

公式サイト :https://www.diamond-shiraishi.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/ginza_diamond_shiraishi/株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内66店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ