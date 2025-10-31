【東京都町田市】「女性に対する暴力をなくす運動」期間に様々な啓発活動を実施します
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
市では、この運動のシンボルカラーである紫色に市庁舎とJR町田駅前ペデストリアンデッキをライトアップするほか、パネル展示などの関連イベントを実施します。
2024年度の市庁舎パープルライトアップの様子
1 パープルライトアップ
パープルライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかけるとともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージが込められています。
１.町田市庁舎
■日時：11月19日（水）午後6時～9時
２.JR町田駅前ペデストリアンデッキ1号・3号
■日時：11月16日（日）～25日（火）午後4時～午前6時（25日は午後11時59分まで）
2 パネル展示
「女性に対する暴力をなくす運動」の周知や、市が行っているDV防止関連事業についてお知らせします。
１.町田市民フォーラム３階（町田市原町田4-9-8）
■日時：11月4日（火）～28日（金）午前9時～午後10時
２.市庁舎１階イベントスタジオ
■日時：11月17日（月）～21日（金）午前8時30分～午後5時（21日は午後3時まで）
2024年度の市庁舎1階パネル展示の様子
その他、毎年「女性のための護身術WEN-DO講座」を開催しています（今年度の募集は終了しました）。
東京都町田市について
人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。
町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。
街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。
